नेपाळमध्ये विध्वंस, बिहारमध्ये हाय अलर्टवर; पाटणासह विविध जिल्ह्यांमध्ये हालचालींमध्ये वाढ
नेपाळमधील अचानक आलेल्या पुरामुळे पश्चिम चंपारण, बागाहा, पूर्व चंपारण आणि गोपालगंजसह आसपासच्या परिसरात धोका वाढला आहे.
Published : August 26, 2026 at 2:26 PM IST
पाटणा: नेपाळमधील पुरामुळे गंडक नदीची पाणी पातळी वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, बिहार सरकार, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने अनेक जिल्ह्यांमध्ये हाय अलर्ट जारी केला आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. लोकांना गंडक नदी टाळण्याचे आणि कोणत्याही अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
बिहारमध्ये कुठे सतर्कता आहे? : नेपाळमधील अचानक आलेल्या पुरामुळे पश्चिम चंपारण, बागाहा, पूर्व चंपारण आणि गोपालगंजसह आसपासच्या परिसरात धोका वाढला आहे. प्रशासनाने हाय अलर्ट जारी करून लोकांना नद्यांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. नेपाळमधील गंडक नदीच्या वरच्या पाणलोट क्षेत्रात अचानक पूर येण्याची शक्यता आणि गंडक नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहात अचानक वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन बिहारमध्ये विशेष दक्षता ठेवली जात आहे. गंडक नदीत 3 मीटरपर्यंतची अचानक पूर लाट/पाण्याचा प्रवाह येण्याची शक्यता आहे. गंडक नदीकिनारी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये संभाव्य पुराच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर सर्व आवश्यक तयारी केली जात आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय आढावा बैठक : आज मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी/पोलीस अधीक्षक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. बदलत्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन सर्व संबंधित जिल्ह्यांना सतर्क राहण्याचे आणि आवश्यक बचाव व मदत तयारीची व्यवस्था सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
गंडक नदीकिनारी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये विशेष दक्षता : गंडक नदीच्या संभाव्य वाढलेल्या पाण्याच्या प्रवाहाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम चंपारण (बेतिया), पूर्व चंपारण (मोतिहारी), गोपालगंज, सारण, मुझफ्फरपूर आणि वैशाली येथे विशेष दक्षता ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त सीतामढी, शिवहर आणि इतर संवेदनशील जिल्ह्यांमधील परिस्थितीवरही सतत लक्ष ठेवण्यात आले आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना नदीची पाण्याची पातळी, बंधारे, सखल भाग, पूल आणि इतर संवेदनशील भागांवर सतत लक्ष ठेवण्याचे आणि स्थानिक समुदायाला त्वरित सतर्क करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गंडक बॅरेज आणि कालव्यांच्या संचालनासाठी सूचना : उपलब्ध पाण्याच्या प्रवाहाचे सुरक्षित आणि प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने गंडक बॅरेज आणि त्याच्याशी जोडलेल्या कालव्यांच्या सर्व दरवाजांमधून पाणी सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित जलसंपदा अधिकारी आणि अभियंत्यांना आपापल्या क्षेत्रात सतत पाळत ठेवण्याचे आणि बंधाऱ्यांसह जलसंपदा संरचनांवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफची आगाऊ तैनाती : कोणत्याही संभाव्य परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अतिरिक्त एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ संसाधनांची हालचाल सुनिश्चित केली जात आहे. एनडीआरएफचे एक पथक गोपालगंज येथे पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि दुसरे एनडीआरएफ पथक मुझफ्फरपूर येथे सज्ज ठेवण्यात येईल. याव्यतिरिक्त बेतियामध्ये अंदाजे दोन तासांच्या आत एनडीआरएफ (NDRF) पथकाची हालचाल/तैनाती सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यवाही केली जात आहे. एसएसबी डीआयजी (SSB DIG) यांनी क्यूआरटी (QRT) आणि इतर आवश्यक मदत पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे, जी गरजेनुसार बेतियामध्ये उपलब्ध होईल.
स्थलांतराची तयारी, बोटी, निवारा आणि सामुदायिक स्वयंपाकघरे : सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना संभाव्य बाधित लोकांसाठी स्थलांतर योजना, बोटींची पुरेशी व्यवस्था, सामुदायिक स्वयंपाकघरे आणि निवारा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गरज पडल्यास लोकांना वेळेवर सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी पूर्णपणे तयार राहण्यास त्यांना सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, घाबरण्याची गरज नाही. प्रशासन पूर्णपणे सतर्क असून, सर्व आवश्यक संसाधने आणि बचाव पथके आगाऊ तयार केली जात आहेत. याव्यतिरिक्त नागरिकांना घाबरून न जाता संभाव्य पूर परिस्थितीसाठी पूर्णपणे तयार राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रशासनाने जारी केलेल्या अधिकृत माहिती आणि सूचनांचे पालन करा आणि अफवांकडे दुर्लक्ष करा.
अफवांचे दमन आणि नियमित पत्रकार परिषदा : कोणत्याही प्रकारची चुकीची माहिती किंवा अफवांचा प्रसार रोखण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दररोज पत्रकार परिषदा घेण्याचे आणि सोशल मीडियावर सतत लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नागरिकांना केवळ अधिकृत आणि विश्वसनीय स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीवरच विश्वास ठेवण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासन, पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन, जलसंपदा विभाग आणि इतर संबंधित विभागांतील अधिकाऱ्यांना समन्वयाने काम करण्याचे, तसेच आपापल्या भागात वारंवार भेटी देऊन देखरेख करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बंधारे आणि जलसंपदा संबंधित सर्व महत्त्वाच्या संरचनांवर नियमित देखरेख सुनिश्चित केली जात आहे.
त्रिशुली नदीचा उगम : त्रिशुली हे नाव भगवान शिवाच्या त्रिशूळावरून आले आहे. तिचा मुख्य उगम नेपाळच्या उंच हिमालयातील गोसाईकुंड सरोवर आणि तिबेटमधील ग्यिरोंग काउंटी प्रदेशात असल्याचे मानले जाते. त्रिशुली नदी ही मध्य नेपाळ आणि नारायणी नदी खोऱ्यातील एक प्रमुख उपनदी असून, तिचा उगम तिबेटमध्ये होतो आणि ती नेपाळमध्ये प्रवेश करते. त्रिशुली नदी बिहारमधील कोणत्याही नदीला थेट मिळत नसली तरी ती नेपाळमध्ये काली गंडाळा नदीला मिळून नारायणी नदी (गंडक) तयार करते, जी पश्चिम चंपारण जिल्ह्यातील वाल्मिकी नगर येथे भारतात प्रवेश करते. ही गंडक नदी सोनपूर आणि हाजीपूरजवळ गंगेला मिळते.
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