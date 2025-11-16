ETV Bharat / bharat

अजित पवार यांनी घेतली अमित शाह यांची दिल्लीत भेट, औचित्य बिहार निकालाचं, पण चर्चा मात्र वेगळीच

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अचानक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची राजधानी दिल्लीत जाऊन भेट घेतली.

Ajit Pawar And Amit Shah
अजित पवार यांनी घेतली अमित शाह यांची दिल्लीत भेट (DCM Ajit Pawar 'X' Handle)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 16, 2025 at 4:44 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली : बिहारचा निकाल जाहीर झालेला असताना दुसरीकडं राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अचानक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची राजधानी दिल्लीत जाऊन भेट घेतली. याच भेटीनंतर अनेक तर्कवितर्क आता लढवले जात आहेत. येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. तर दुसरीकडं अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवारांच्या जमीन प्रकरणामुळं अडचणी आल्यानं देखील अजित पवारांनी ही भेट घेतली असल्याचं बोललं जात आहे.

बंद दाराआड जवळपास अर्धा तास चर्चा : अजित पवारांनी थेट अमित शाह यांच्या दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेतली. अजित पवारांनी बिहारच्या निकालानंतर अमित शाह यांचं अभिनंदन केलं. दुसरीकडे दोन्ही नेत्यांमध्ये बंद दाराआड जवळपास अर्धा तास चर्चा झाली. या चर्चेचा तपशील समोर आला नसला तरी राज्यात गाजत असलेल्या जमीन घोटाळ्याविषयी ही भेट असल्याचं आता बोललं जात आहे.

अहवालानंतर सर्व गोष्टी स्पष्ट होणार : पुण्यातील जमीन प्रकरणात पार्थ पवारांचे नाव आले. त्यानंतर काही दिवसांनी ही भेट झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणातील खुलासा अमित शाह यांच्यासमोर केला असल्याचं सांगितलं जात आहे. या प्रकरणातील चौकशी समितीच्या अहवालानंतर सर्व काही गोष्टी स्पष्ट होतील, असे संकेत अमित शाह यांनी यावेळी दिल्याचे समजते.

पार्थ पवार यांनी केलेल्या पुण्यातील जमीन खरेदीतील कथित गैरव्यवहारावरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात कलगीतुरा रंगला असून आरोप प्रत्यारोप असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केली आहे.

TAGGED:

अजित पवार
अमित शाह
AJIT PAWAR AND AMIT SHAH
BIHAR RESULTS 2025
AJIT PAWAR MET AMIT SHAH

