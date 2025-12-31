डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांचा आज देशभरात संप; कारण काय?
देशभरात डिलिव्हरी सेवा देणाऱ्या विविध कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. या संपाचं कारण काय आहे, जाणून घ्या सविस्तर माहिती.
Published : December 31, 2025 at 12:22 PM IST
नवी दिल्ली - नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी संपूर्ण देशभरात नागरिकांनी तयारी केली असताना अनेकांच्या उत्साहावर विरजण पडण्याची शक्यता आहे. कारण, विविध डिलिव्हरी आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. त्यामुळे ऑनलाईन अन्नपदार्थ मागविणाऱ्यांना निराशेला सामोरे जावं लागणार आहे.
तेलंगणा गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU), इंडियन फेडरेशन ऑफ अॅप बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स (IFAT) या संघटनांनी आज संप पुकारला आहे. या संघटनांच्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली-एनसीआ, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये शाखांनीदेखील संपाला पाठिंबा दर्शविला आहे. गिगवर्कर यांच्या उत्पन्नात सातत्यानं घसरण होत आहे. मात्र, कामगार म्हणून मुलभूत संरक्षण उपलब्ध नसताना दुसरीकडं त्यांच्यावरील कामाचा ताण वाढत असल्याचं संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितलं. झोमॅटो, स्विग्गी, ब्लिंकइट, अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यासह विविध कंपन्यांच्या डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांनी आज संप पुकारला आहे. कामाचे तास कमी व्हावेत, ग्राहकांकडून रद्द होणाऱ्या ऑर्डर यासह इतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आहेत.
कंपन्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता- ग्राहकांकडून ३१ डिसेंबरला ऑनलाईन अन्नपदार्थ मागण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असते. त्याचप्रमाणं याचदिवशी ग्राहकांकडून ई-कॉमर्स कंपन्यांकडूनदेखील विविध वस्तू मागविल्या जातात. त्यामुळे ऑनलाईन विक्रीतून नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला आणि नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला करोडी रुपयांची उलाढाल होत असते. गिगवर्करच्या संपामुळे अनेक व्यवसायावर परिणाम होणार असल्याचा अंदाज तज्ञांनी व्यक्त केला. विशेषत: रेस्टॉरंट, रिटेलर आणि अॅपवर आधारित असलेल्या कंपन्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मजूर म्हणून वागविले जाते- गिगवर्कर, कामगार संघटनांच्या माहितीनुसार डिलिव्हरी पार्टनर हे सातत्यानं कामाचे तास वाढवित आहेत. तर दुसरीकडं प्रत्येक ऑर्डरमागे पैसे कमी करत आहेत. कामगार म्हणून विमा संरक्षण देण्यात येत नाही. असुरक्षित वातावरणात काम करावे लागते. तर अनेकदा अल्गोरिदममुळे दंडदेखील आकारला जातो. त्यामुळे गिगवर्करला असुरक्षित नोकरीला सामोरे जावे लागते. जरी भारतीय ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून पार्टनर म्हणून गिगवर्कर यांचा उल्लेख करण्यात येत असला तरी त्यांना वापरुन फेकून देण्यासारखे मजूर म्हणून वागविले जाते, असा संघटनांचा आरोप आहे.
प्लॅटफॉर्म कंपन्यांशी चर्चा सुरू- बंगळुरू, पुणे, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद आणि कोलकात्तामध्ये ग्राहकांना ऑनलाईन अन्नपदार्थ किंवा वस्तू मागविल्यानंतर उशिरा सेवा मिळू शकते. अथवा त्यांच्या ऑर्डर रद्द होऊ शकतात. त्याचप्रमाणं संपामुळे श्रेणी २ मधील शहरांमध्ये ऑनलाईन डिलिव्हरी सेवा विस्कळित होऊ शकतात. ग्राहकांची गैरसोय होण्याकरिता संप करत नसल्याचं गिगवर्कर संघटनांनी स्पष्ट केलं आहे. गिगवर्कर यांच्या समस्याकडं तातडीनं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न आहे. प्लॅटफॉर्म कंपन्यांशी संवाद करून गिगवर्कर यांना सामाजिक सुरक्षा, योग्य वेतन आणि पारदर्शकतेबाबत चर्चा सुरू असल्याचं कामगार संघटनांनी सांगितलं.
