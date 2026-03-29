शहरात गॅस टंचाईनं नागरिकांचे हाल; डिलिव्हरी बॉयनं तब्बल 30 सिलेंडर घेऊन केला पोबारा, पैसेही नेले

गॅस डिलिव्हरी करणाऱ्या डिलिव्हरी बॉयनंं ग्राहकांकडून पैसे घेऊन त्यांना गॅस पुरवठा केलाच नाही. उलट गॅस सिलेंडर घेऊन त्यानं पोबारा केल्यानं मोठी खळबळ उडाली.

Delivery Boy Absconds With 30 Gas Cylinder
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 29, 2026 at 2:54 PM IST

विशाखापट्टणम : पश्चिम आशियातील तणावामुळे भारतातील नागरिकांना गॅस टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच शहरातील नागरिक गॅस टंचाईचा सामना करत असताना डिलिव्हरी बॉयनं तब्बल 30 सिलेंडरवर डल्ला मारल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. विशाखापट्टणम इथं हा धक्कादायक प्रकार घडला असून या प्रकरणी या डिलिव्हरी बॉयवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वाय अप्पा राव असं या डिलिव्हरी बॉयचं नाव आहे. सिलेंडर घेऊन त्यानं पोबारा केल्यानंतर पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.

"वाय. अप्पा राव हा मणिकांता गॅस एजन्सीमध्ये दोन वर्षांपासून काम करत होता. त्यानं ग्राहकांकडून ओटीपी घेतले, रिकामे सिलेंडर ताब्यात घेतले. मात्र भरलेले सिलेंडर देण्याचे आश्वासन देऊन, तब्बल ३० गॅस सिलेंडरसह पोबारा केला. त्यानंतर, ग्राहकांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. गॅसची मागणी जास्त असलेल्या काळात ओटीपी शेअर करताना ग्राहकांनी अधिक सावधगिरी बाळगावी, अशी आम्ही विनंती करतो." - नागरी पुरवठा अधिकारी

सिलेंडर डिलिव्हरी देण्यासाठी गोळा केले ओटीपी : शनिवारी गाजुवाका पोलिसांना मिळालेल्या तक्रारीनुसार, ही घटना चिनागंत्याडा येथील 'मणिकांता गॅस एजन्सी'मध्ये घडली. सर्कल इन्स्पेक्टर अलहरी पार्थसारथी यांच्या माहितीनुसार, वाय. अप्पा राव नावाचा व्यक्ती गेल्या दोन वर्षांपासून या एजन्सीमध्ये गॅस डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करत होता. ग्राहकांचा विश्वास संपादन करुन अप्पा राव यानं गॅस सिलेंडर पोहोचवण्याच्या बहाण्यानं त्यांच्याकडून 'ओटीपी' गोळा केले. मात्र, ओटीपी प्राप्त होऊनही, त्यानं अनेक ग्राहकांना भरलेले सिलेंडर पोहोचवले नाहीत.

ग्राहकाकडून पैसेही घेतले अन् सिलेंडरही दिले नाहीत : ओटीपी शेअर करूनही ग्राहकांना गॅस सिलेंडर मिळाले नाहीत. त्यामुळे संशय आलेल्या ग्राहकांनी चौकशी करण्यासाठी गॅस एजन्सीशी संपर्क साधला. एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नोंदीनुसार सिलेंडरची डिलिव्हरी यापूर्वीच करण्यात आली असल्याचं त्यांना सांगितलं. हे ऐकून ग्राहक हादरून गेले. दरम्यान, अप्पा राव बेपत्ता झाला आणि त्याचा मोबाईल फोन बंद असल्याचं आढळून आलं. काहीतरी गडबड झाल्याचं लक्षात येताच, एजन्सी व्यवस्थापनानं गाजुवाका पोलिसांशी संपर्क साधून रितसर तक्रार दाखल केली. तक्रारीनुसार, अप्पा राव तब्बल ३० गॅस सिलेंडर घेऊन पळून गेला. त्यानं ग्राहकांकडून जमा केलेले १३ हजार रुपयेही एजन्सीकडं जमा केले नाहीत. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, आरोपीचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू केला आहे. त्यामुळे ही घटना ग्राहकांनी ओटीपी शेअर करताना अधिक सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे.

