बंगळुरूमध्ये महिलेच्या फ्लॅटमध्ये घुसून अश्लील कृत्य, डिलिव्हरी एजंटला अटक
महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपी विजयला अटक केली आहे. या प्रकरणाचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
Published : July 12, 2026 at 5:21 PM IST
बंगळुरू : कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. मराठाहळ्ळी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पोलिसांनी 22 वर्षीय विजय मल्लिकार्जुन कामत या डिलिव्हरी एजंटला अटक केली आहे. विजयवर एका महिलेच्या फ्लॅटमध्ये घुसून अश्लील कृत्य केल्याचा आरोप आहे. महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपी विजयला अटक केली आहे. तसंच या प्रकरणाचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. ही घटना शनिवारी संध्याकाळी घडल्याचं सांगण्यात येत आहे.
जबरदस्तीनं फ्लॅटमध्ये केला प्रवेश : पीडित महिलेच्या म्हणण्यानुसार, डिलिव्हरी एजंटनं महिलेकडे टॉयलेट वापरण्याची परवानगी मागितली. मात्र, तिनं एका अनोळखी व्यक्तीला घरात येऊ देण्यास मनाई केली. तसंच महिलेनं आपत्कालीन परिस्थितीत शेजारच्या फ्लॅटमधील पुरुष रहिवाशाची मदत घ्यावी, असा सल्लाही त्याला दिला. तरीही महिलेनं नकार देऊनही, डिलिव्हरी एजंटनं आपल्या चपला बाहेरच ठेवल्या आणि जबरदस्तीनं फ्लॅटमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर टॉयलेटमधून बाहेर येताच त्यानं संबंधित महिलेसमोर आपले गुप्तांग दाखवलं आणि अश्लील हावभाव केले. या घटनेनंतर स्वतःच्या घरात अत्यंत अपमानित आणि असुरक्षित वाटल्याचं महिलेनं म्हटलं आहे.
गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक : याचबरोबर, या घटनेमुळं घाबरून महिलेनं स्वतःच्या सुरक्षेसाठी आरोपीचा व्हिडिओ आपल्या फोनवर रेकॉर्ड केला. तसंच सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करताना ती म्हणाली की, "दररोज महिलांवरील गुन्ह्यांबद्दल ऐकून, जर आपल्यासोबत असं काही घडलं तर काय होईल? या भीतीनं धडकी भरली होती." दरम्यान, त्या महिलेची सोशल मीडिया पोस्ट गांभीर्यानं घेत, बंगळूर शहर पोलिसांनी तत्काळ प्रतिसाद दिला आणि महिलेला घटनेची संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितलं. व्हाइटफील्ड विभागाचे डीसीपी सैदुलू अडवाथ म्हणाले की, "महिलेच्या तक्रारीनंतर, मराठाहळ्ळी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली. त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 75, 79 आणि 329 (2) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे."
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