डिलिमिटेशन विधेयकाला CJP चा विरोध; सौरव दास म्हणाले, "भाजपाला फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न..."
कॉक्रोच जनता पार्टीनं (सीजेपी) देखील डिलिमिटेशन विधेयकाला विरोध केला आहे.
Published : November 29, 2026 at 5:28 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 5:35 PM IST
नवी दिल्ली : सध्या देशात मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक म्हणजेच डिलिमिटेशनवरुन राजकीय वातावरण तापलं आहे. 30 नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारनं संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात हे विधेयक आणण्याची तयारी सुरु आहे. मात्र, या विधेयकाला काँग्रेसह काही पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे. दरम्यान, कॉक्रोच जनता पार्टीनं (सीजेपी) देखील या विधेयकाला विरोध केला आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीचे सह-संयोजक सौरव दास यांनी रविवारी (29 नोव्हेंबर) पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या माध्यमातून निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला (भाजपा) फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या नावाखाली सरकार मतदारसंघांच्या सीमा अशा प्रकारे बदलू शकते, ज्यामुळं भाजपाला अधिक जागांचा फायदा होईल, असं सौरव दास यांनी म्हटलं. तसंच सौरव दास यांनी याला 'गेरीमँडरिंग' म्हटलं असून, यामुळं निवडणुकीत सर्व राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या समान संधीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, असंही त्यांनी सांगितलं.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह : पुढं सौरव दास यांनी सांगितलं की, मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेत जागांच्या सीमा निश्चित करण्याचा अधिकार आयोगाला असणार आहे. परिणामी, जागावाटप एखाद्या विशिष्ट पक्षाला फायदा होईल, अशा पद्धतीने केलं जाईल, अशी भीती आहे. आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघ पुनर्रचनेची उदाहरणे देत सौरव दास दावा केला की, तिथंही जागावाटपात राजकीय फायदा मिळवण्याचे प्रयत्न झाले. ते म्हणाले, "जम्मू-काश्मीरमध्ये 56 टक्के लोकसंख्या असूनही काश्मीरला 54 टक्के जागा मिळाल्या, तर 44 टक्के लोकसंख्या असलेल्या जम्मू राज्याला 48 टक्के जागा मिळाल्या." सौरव दास यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसंच भाजपाकडे बूथ स्तरापर्यंतच्या मतदारांची माहिती असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 'हर घर तिरंगा' मोहिमेचा संदर्भ देत सौरव दास म्हणाले की, 'हर घर तिरंगा' मोहिमेद्वारे व्यक्तींची माहितीदेखील गोळा करण्यात आली होती. तसंच एसआयआरद्वारे मतदार याद्यांमधून नावं वगळण्यावरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. एसआयआर, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' या सर्वांचा एकत्रितपणे विचार करण्याची गरज असून याचा देशाच्या निवडणूक प्रणालीवर परिणाम होऊ शकतो, असं सौरव दास यांनी म्हटलं.
संसदेतील तरुणांचा सहभाग वाढला पाहिजे : "देशाच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 60 टक्के लोक 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. परंतु संसदेत या वयोगटातील खासदारांची संख्या केवळ पाच टक्के आहे. त्यामुळं संसदेतील तरुणांचा सहभाग वाढला पाहिजे, जेणेकरून रोजगार, शिक्षण, पेपरफुटी आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या विषयांवर गांभीर्याने चर्चा करता येईल," असं पुढं सौरव दास म्हणाले. याशिवाय, त्यांनी असा सवाल उपस्थित केला की, देशाची मोठी तरुण लोकसंख्या असूनही, संसदेत त्यांच्या समस्यांकडे पुरेसे लक्ष का दिलं जात नाही. कॉक्रोच जनता पार्टी महिला आरक्षणाचं समर्थन करते, परंतु महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर सौरव दास यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, "सध्या लोकसभेत 543 जागा आहेत. जर सरकारला महिलांना प्रतिनिधित्व द्यायचे असेल, तर ते विद्यमान व्यवस्थेअंतर्गतच आरक्षण लागू करण्यासाठी पावलं का उचलत नाही?" तसंच सौरव दास यांनी महिलांसाठी 33 टक्क्यांऐवजी 50 टक्के आरक्षणाची मागणीही केली.
विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन : सौरव दास यांनी विरोधी पक्षांना मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन केलं. ते म्हणाले, "हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय पक्षांकडे तरुणांची नजर आहे. तरुणांना रोजगार, शिक्षण आणि त्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. केवळ लोकसभेच्या जागा वाढवल्यामुळं त्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत. देशातील तरुण पिढी 2047 मध्ये विकसित भारताचं स्वप्न पाहते, परंतु आज त्यांना रोजगार आणि शिक्षणासारख्या मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळं, संसदेत तरुणांचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे." दरम्यान, कॉक्रोच जनता पार्टी या विधेयकाला विरोध करत राहील, असं सांगत सौरव दास यांनी सर्व राजकीय पक्षांना या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचं आवाहन केलं आहे.
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