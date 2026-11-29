Delimitation Bill : इंडिया आघाडी नेते चेन्नईत स्टॅलिन यांना भेटले, तरीही द्रमुक पक्ष आपल्या भूमिकेवर ठाम!
30 नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारनं संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात हे विधेयक आणण्याची तयारी सुरु आहे.
Published : November 29, 2026 at 7:12 PM IST
चेन्नई : देशात सध्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक म्हणजेच डिलिमिटेशनवरुन राजकीय वातावरण तापलं आहे. 30 नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारनं संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात हे विधेयक आणण्याची तयारी सुरु आहे. दरम्यान, या विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केलेल्या द्रमुक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) या पक्षांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून सुरू झाले आहेत.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Outside visuals from the DMK chief MK Stalin's residence, where the INDIA bloc delegation led by Congress chief Mallikarjun Kharge and CPP chairperson Sonia Gandhi will arrive shortly to meet DMK chief MK Stalin. https://t.co/cveuGEK6Hu— ANI (@ANI) November 29, 2026
द्रमुक पक्षाचे नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. यानंतर रविवारी (29 नोव्हेंबर) इंडिया आघाडीतील प्रमुख नेत्यांसह काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एम. के. स्टॅलिन यांची चेन्नईमध्ये जाऊन भेट घेतली. इंडिया आघाडीचे नेते आणि एम. के. स्टॅलिन यांच्या बैठकीचे काही फोटो समोर आले आहेत. यावेळी इंडिया आघाडीतील नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या डिलिमिटेशन विधेयकाला दिलेल्या पाठिंब्यावर पुनर्विचार करावा, अशी विनंती एम. के. स्टॅलिन यांना केल्याचं सांगण्यात येत आहे.
इंडिया आघाडीतील प्रमुख नेत्यांमध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासहित इतर नेत्यांचा समावेश आहे. या सर्व नेत्यांनी चेन्नईत एम. के. स्टॅलिन यांची भेट घेतली. एम. के. स्टॅलिन यांनी त्यांच्या अलवरपेट येथील निवासस्थानी पोहोचलेल्या इंडिया आघाडीतील या प्रमुख नेत्यांचं स्वागत केलं. या नेत्यांसोबत काँग्रेसशासित कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा राज्यांचे मुख्यमंत्री अनुक्रमे डी. के. शिवकुमार, व्ही. डी. सतीसन आणि ए. रेवंत रेड्डी उपस्थित होते. तसंच चर्चेदरम्यान द्रमुकच्या युवा आघाडीचे सचिव आणि तामिळनाडू विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टॅलिन, पक्षाच्या नेत्या कनिमोळी, दयानिधी मारन आणि काही खासदार उपस्थित होते.
Chennai, Tamil Nadu | After meeting Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and other INDIA bloc leaders, DMK President MK Stalin says the party's stance on the Delimitation Bill remains unchanged "If the proposed Bill is defeated, we will lose even the minimum safeguards available to Tamil Nadu... Under these circumstances, there is no alternative but to support this Bill. The delimitation exercise scheduled for 2027 will put the southern states at a disadvantage... With leaders from across India having come here, our position remains the same, in the past, in the present, and forever. Tamil Nadu comes first."— ANI (@ANI) November 29, 2026
दरम्यान, इंडिया आघाडीच्या नेत्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर काही मिनिटांतच, द्रमुक पक्षानं डिलिमिटेशन विधेयकाला आपला पाठिंबा कायम राहील, हे स्पष्ट केलं आहे. या मुद्द्यावर आपली भूमिका कायम असल्याचं पक्षानं म्हटलं आहे. विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी चेन्नईमध्ये द्रमुक पक्षाचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांची भेट घेतली, परंतु द्रमुक पक्षा आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला. द्रमुक पक्षाच्या आयटी सेलनं विधेयकाला पाठिंबा देण्याची कारणं सांगितली आहेत आणि पक्ष डिलिमिटेशन विधेयकाच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं म्हटलं आहे.
याचबरोबर, डिलिमिटेशन विधेयकाबाबत द्रमुक पक्षाची भूमिका कायम असल्याचं एम. के. स्टॅलिन यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "जर प्रस्तावित विधेयक फेटाळले गेले, तर तामिळनाडूला मिळणारी किमान सुरक्षा कवचही आपण गमावून बसू... अशा परिस्थितीत, या विधेयकाला पाठिंबा देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. 2027 मध्ये होणारे डिलिमिटेशन दक्षिण राज्यांसाठी गैरसोयीची ठरेल... संपूर्ण भारतातून नेते इथं आले असले, तरी आमची भूमिका तीच आहे. भूतकाळात होती, वर्तमानात आहे आणि भविष्यातही कायम राहील. आमच्यासाठी तामिळनाडू सर्वोपरी आहे."
#FairDelimitation என்கிற நிலைப்பாட்டில் திமுக அதே உறுதியோடு இருக்கிறது. https://t.co/Aix5Cd4N2y— DMK IT WING (@DMKITwing) November 29, 2026
चेन्नईला जाण्यापूर्वी राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर एक पोस्ट केली होती. यामध्ये, "इंडिया आघाडीचे ज्येष्ठ नेते आणि मी चेन्नईला जात आहोत. तिथं आम्ही एम. के. स्टॅलिन यांची भेट घेऊन त्यांना आणि द्रमुक पक्षाला विनंती करणार आहोत की, त्यांनी डिलिमिटेशन संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकांना विरोध करावा," असं राहुल गांधी म्हटलं होतं. दरम्यान, काँग्रेस नेत्याच्या या ट्विटला उत्तर देताना एम. के. स्टॅलिन यांनी म्हटलं की, हा निर्णय तामिळनाडू आणि तमीळ जनतेच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, एप्रिल 2026 च्या निवडणुकांनंतर, काँग्रेसनं तामिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी सी. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील 'टीव्हीके' या नवीन पक्षाला पाठिंबा दिला आणि त्यांच्यासोबत युती सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून काँग्रेस आणि द्रमुक पक्ष एकमेकांवर टीका करत आहेत. इतकंच नाही, तर द्रमुकनं काँग्रेसवर डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावरून 'यू-टर्न' घेतल्याचा आरोपही केला आहे.
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