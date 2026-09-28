ETV Bharat / bharat

दिल्लीत प्रदूषणाबाबत कृती आराखडा : बांधकाम बंदी, पार्किंग शुल्क दुप्पट आणि 50 टक्के कर्मचाऱ्यांसाठी 'वर्क फ्रॉम होम'

राजधानीतील प्रचंड वाहतूक कोंडी, गर्दीच्या वेळेतील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी, शासकीय आणि खाजगी कार्यालयांच्या कामकाजाच्या वेळेत बदल करण्यात आले आहेत.

Delhi Winter Pollution Action Plan: Construction Ban, Double Parking Fees, 50% Work From Home
दिल्लीत प्रदूषणाबाबत कृती आराखडा : बांधकाम बंदी, पार्किंग शुल्क दुप्पट आणि 50 टक्के कर्मचाऱ्यांसाठी 'वर्क फ्रॉम होम' (File Photo - ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2026 at 6:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : आगामी हिवाळ्यात वाढणाऱ्या वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी, दिल्ली सरकारनं अनेक निर्बंध लादत एक सर्वसमावेशक 'हिवाळी कृती आराखडा' (Winter Action Plan) जाहीर केला आहे. यामध्ये बांधकाम, वाहने आणि कार्यालयांच्या कामकाजावर निर्बंध घालण्यासोबतच धूळ, औद्योगिक उत्सर्जन आणि वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा समावेश आहे.

बांधकाम आणि पाडकामाच्या कामांवर कठोर निर्बंध : सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 1 नोव्हेंबर 2026 ते 31 जानेवारी 2027 या कालावधीत धूळ निर्माण करणारी पाडकामाची (demolition) सर्व कामं आणि घराबाहेरील नागरी बांधकामांवर बंदी घालण्यात येईल. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, हे अधिक कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. हिवाळ्याच्या तीव्र महिन्यांमध्ये प्रदूषणाची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारनं 10 डिसेंबर 2026 ते 20 जानेवारी 2027 या कालावधीत सर्व प्रकारच्या बांधकाम आणि पाडकामाच्या कामांवर संपूर्ण बंदी घातली आहे.

पार्किंग शुल्क दुप्पट : रस्त्यांवरील खाजगी वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी आणि लोकांना सार्वजनिक वाहतूक वापरण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी एक मोठं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. अधिकृत पार्किंग स्थळांवरील सध्याचे पार्किंग शुल्क 1 नोव्हेंबर 2026 ते 28 फेब्रुवारी 2027 या कालावधीत दुप्पट केलं जाईल. मात्र, प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी, मेट्रो आणि 'पार्क अँड राइड' सुविधांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या (DMRC) मालकीच्या आणि व्यवस्थापनाखालील पार्किंग स्थळांना या दरवाढीतून वगळण्यात आलं आहे.

कार्यालयीन वेळेत बदल : राजधानीतील प्रचंड वाहतूक कोंडी, गर्दीच्या वेळेतील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी, शासकीय आणि खाजगी कार्यालयांच्या कामकाजाच्या वेळेत बदल करण्यात आले आहेत. 1 नोव्हेंबर ते 28 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत, एमसीडी (MCD) अंतर्गत येणारी कार्यालये सकाळी 8:30 ते सायंकाळी 5:00 या वेळेत, तर दिल्ली सरकार अंतर्गत येणारी कार्यालये सकाळी 10:00 ते सायंकाळी 6:30 या वेळेत कार्यरत राहतील.

50 टक्के कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम : प्रदूषणाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, शासकीय आणि खाजगी दोन्ही कार्यालयांमधील एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त 50 टक्के कर्मचारीच कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहतील. उर्वरित 50 टक्के कर्मचारी 1 नोव्हेंबर ते 28 फेब्रुवारी या कालावधीत घरून काम करतील. दरम्यान, दिल्ली सरकारचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी सांगितलं की, "या कठोर आणि वेळेवर केलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळं हिवाळ्यात दिल्लीची हवा विषारी होण्यापासून रोखण्यास लक्षणीय मदत होईल. सरकारनं सर्व संबंधित विभाग आणि नागरिकांना या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचं आवाहन केलं आहे."

हेही वाचा :

  1. नेपाळमधील मुसळधार पावसामुळं बिहारमध्ये पुन्हा पूरस्थिती!
  2. लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये पुन्हा हिंसाचार: विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष, लाठीचार्ज आणि दगडफेक
  3. मोठी बातमी! देशभरातील बँक कर्मचाऱ्यांचा संप मागे, कामकाज सुरळीत सुरू राहणार

Conclusion:

TAGGED:

DELHI WINTER POLLUTION ACTION PLAN
DOUBLE PARKING FEES AND WFH
दिल्लीत प्रदूषणाबाबत कृती आराखडा
बांधकाम बंदी
DELHI POLLUTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.