दिल्ली विधानसभेला सलग दुसऱ्या दिवशी धमकी; 16 IED बॉम्ब लावल्याचा विधानसभा अध्यक्षांच्या ओएसडींना ई-मेल
दिल्ली विधानसभा बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांच्या ओसडींना ईमेलद्वारे ही धमकी देण्यात आली आहे.
Published : March 25, 2026 at 12:33 PM IST
नवी दिल्ली: दिल्ली विधानसभेला पुन्हा एकदा स्फोटकांद्वारे उडवून देण्याची धमकी मिळाली आहे. ही धमकी विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांच्या ओएसडी (OSD) ना ईमेलद्वारे देण्यात आली आहे. सध्या संपूर्ण विधानसभा परिसराची कसून तपासणी केली जात आहे.
यापूर्वी, म्हणजे अगदी कालच मंगळवारी (24 मार्च) अशीच एक धमकी देण्यात आली होती. त्यावेळी थेट विधानसभा अध्यक्षांनाच धमकीचा ईमेल पाठवण्यात आला होता.
बातमी अपडेट होत आहे...