'विषारी हवे'पासून मिळणार मुक्ती : दिल्ली विद्यापीठाच्या 'कार्बन गार्डन'मुळं वाढली आशा, देशभर लागू करण्याची मागणी
Published : March 26, 2026 at 3:53 PM IST
नवी दिल्ली : वाढते वायू प्रदूषण (Air Pollution) जागतिक स्तरावर चिंतेचा विषय बनलं आहे. जगभरात वाढणारे वायू प्रदूषण मानवी जीवनासाठी एक मोठा धोका बनलं आहे. एका ताज्या अहवालानुसार (जागतिक वायू गुणवत्ता अहवाल 2025), भारत जगातील सहावा सर्वात प्रदूषित देश आहे. दिल्ली आणि जवळची शहरे विषारी हवेच्या विळख्यात सापडली आहेत. या अहवालात 143 देश आणि 9446 शहरांमधील माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले.
'कार्बन गार्डन' प्रदूषणाशी लढणार : लोणी, बिरनिहाट, दिल्ली आणि गाझियाबाद या पाच भारतीय शहरांचा जगातील 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये समावेश असल्याचे आढळून आलं. त्यामुळं देशातील वाढत्या वायू प्रदूषणाची गंभीर परिस्थिती अधोरेखित होत आहे. दरम्यान, या गंभीर संकटाच्या काळात दिल्ली विद्यापीठाकडून (डीयू) एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. तर दिल्ली विद्यापीठानं विकसित केलेलं 'कार्बन गार्डन' प्रदूषणाशी लढण्यासाठी एक मोठं शस्त्र ठरू शकतं.
'कार्बन गार्डन' म्हणजे काय? कोणी तयार केलं? : दिल्ली विद्यापीठाच्या वनस्पतीशास्त्र विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक दीनबंधू साहू यांनी जवळपास तीन वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर ही अनोखी गार्डन तयार केली आहे. शहरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या मर्यादित जागेचा विचार करून तयार केलेला हा देशातील अशा प्रकारचा पहिलाच प्रकार आहे.
"ही गार्डन एक मिनी बायोडायव्हर्सिटी पार्क आहे, जे विषारी वायूंचे उपयुक्त संसाधनांमध्ये रूपांतर करते." - प्रा. दीनबंधू साहू, विभाग प्रमुख, वनस्पतीशास्त्र विभाग, दिल्ली विद्यापीठ.
निसर्ग आणि सूक्ष्मजीवांचा एक अनोखा संगम : या गार्डनमध्ये शेवाळ, बुरशी, जीवाणू, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स आणि एंजियोस्पर्म वनस्पतींसह जीवसृष्टीचे जवळजवळ सर्व प्रमुख प्रकार समाविष्ट आहेत. प्राध्यापक दिनाबंधू साहू यांनी स्पष्ट केलं की, "वनस्पती आणि त्यांच्याशी संबंधित सूक्ष्मजीव मिळून हवेतील कार्बन मोनॉक्साईड, मिथेन आणि इतर हानिकारक वायू शोषून घेतात. हे सूक्ष्मजीव विशेष एन्झाइम्स तयार करतात, जे विषारी वायूंचे उपयुक्त संसाधनांमध्ये रूपांतर करतात. याव्यतिरिक्त, ही गार्डन जमिनीचा दर्जा सुधारते."
या गार्डनची प्रमुख वैशिष्ट्ये...
- कमी जागा, अधिक परिणाम : ही गार्डन फक्त 2000 चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेली आहे.
- विविधता: यामध्ये झाडं, वनस्पती आणि औषधी वनस्पतींच्या 50 प्रजाती आहेत.
- नैसर्गिक गाळणयंत्र : यामध्ये केवळ वनस्पतीच नाहीत, तर हवेतील कार्बन मोनॉक्साईड आणि मिथेनसारखे विषारी वायू शोषून घेणारे विशेष सूक्ष्मजीवदेखील आहेत.
तज्ज्ञांचे मत काय? : नुकत्याच झालेल्या एका राष्ट्रीय परिषदेत देशभरातील तज्ज्ञांनी या मॉडेलचं कौतुक केलं. INSA चे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ प्राध्यापक रूपलाल यांनी सांगितलं की, "जर वनस्पती आणि सूक्ष्मजीव (बॅक्टेरिया आणि एन्झाइम्स) यांच्यात योग्य समन्वय असेल, तर प्रदूषण निर्माण करणारे कण नष्ट केले जाऊ शकतात." दरम्यान, मॉर्निंग स्प्राउट कन्सल्टिंग प्रा. लि. च्या संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्वेता ठाकूर नंदा म्हणाल्या की, "प्रदूषणासाठी केवळ सरकारला दोष देणं पुरेसं नाही."
"प्रदूषणाविरुद्धची लढाई केवळ सरकारी प्रयत्नांतूनच नव्हे, तर जनतेच्या सहभागातून आणि 'कार्बन गार्डन्स'सारख्या प्रभावी मॉडेलमधूनही जिंकता येते." - श्वेता ठाकूर नंदा, व्यवस्थापकीय संचालक, मॉर्निंग स्प्राउट कन्सल्टिंग प्रा. लि.
राष्ट्रीय परिषदेत देशव्यापी विस्ताराचा उपस्थित केला मुद्दा : दिल्ली विद्यापीठाच्या वनस्पतीशास्त्र विभागात आयोजित 'National Conference on Carbon Gardens: An Urban Ecosystem Service Model to Combat Toxic Air' या राष्ट्रीय परिषदेत देशभरातील तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला. हे मॉडेल कमी खर्चाचं असून मर्यादित जागेत विकसित केलं जाऊ शकतं. त्यामुळं ते देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये स्वीकारले जाऊ शकते, यावर या परिषदेत एकमत झालं.
सूक्ष्मजीवांचा समावेश करणं, हे महत्त्वाचं पाऊल ठरेल : कार्बन गार्डन केवळ वायू प्रदूषणापुरते मर्यादित नाही, तर इतर प्रकारच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यातही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते, असं INSA चे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ प्रा. रूपलाल यांनी सांगितलं. तसंच त्यांनी विशेषतः वनस्पती आणि सूक्ष्मजीवांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भर दिला. ते म्हणाले की, "पृथ्वीचा समतोल राखण्यात आणि जीवसृष्टी टिकवून ठेवण्यात वनस्पती आणि सूक्ष्मजीव महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. जर कार्बन गार्डनमध्ये वनस्पतींसोबत सूक्ष्मजीवांचाही समावेश केला, तर प्रदूषकांचे विघटन, निर्मूलन आणि जैवउपचार (बायोरेमेडिएशन) करण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होऊ शकते. तसंच या उपक्रमात सूक्ष्मजीवांचा समावेश करणं, हे एक महत्त्वाचं पाऊल ठरेल, ज्यामुळं 'कार्बन गार्डन'चा प्रभाव अधिक व्यापक आणि शक्तिशाली होईल."
