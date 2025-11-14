दिल्ली दहशतवादी स्फोट प्रकरण: सुरक्षा दलांनी डॉ. उमरचे घर आयईडीने केले उद्ध्वस्त
देशातील दहशतवादी घटनांविरुद्ध मोदी सरकारच्या शून्य सहनशीलते(Zero Tolerance)च्या धोरणानुसार ही कारवाई करण्यात आलीय.
Published : November 14, 2025 at 12:15 PM IST
पुलवामा (जम्मू आणि काश्मीर): जम्मू आणि काश्मीरमधील पुलवामा येथील दहशतवादी आणि दिल्ली दहशतवादी स्फोट प्रकरणातील प्रमुख संशयित डॉ. उमर उन नबी यांचे निवासस्थान सुरक्षा यंत्रणांनी आयईडी स्फोटाने उद्ध्वस्त केलंय. देशातील दहशतवादी घटनांविरुद्ध मोदी सरकारच्या शून्य सहनशीलते(Zero Tolerance)च्या धोरणानुसार ही कारवाई करण्यात आलीय. सुरक्षा दलांनी पहिल्यांदा संपूर्ण परिसराला वेढा घातला आणि नंतर संपूर्ण प्रक्रिया नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पाडली. सोमवार 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी लाल किल्ला संकुलाजवळ झालेल्या स्फोटात 12 जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले.
सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी दिसला : गुरुवारी यापूर्वी दिल्ली दहशतवादी स्फोटाच्या तपासात एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली. ताज्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये 10 नोव्हेंबरच्या पहाटे हरियाणातील नूह जिल्ह्यातील फिरोजपूर झिरका येथील मेवात टोलवर डॉ. उमर उन नबी हा दिसत होता. दिल्ली पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी, सहपोलीस आयुक्त मिलिंद डुंबरे यांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या सत्यतेची खातरजमा करून घेतली. यापूर्वी सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी आय 20 कारमधून बदरपूर सीमेवरून राष्ट्रीय राजधानीत प्रवेश करताना दिसत होता, ज्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या स्फोटाच्या तपासात आरोपींभोवतीचा फार्स अजून घट्ट आवळला होता.
स्फोटाशी संबंधित आणखी एक कार आढळली : मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्ली लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ झालेल्या स्फोटाच्या तपासात आतापर्यंत अनेक मोठे खुलासे झालेत. गुरुवारी फरीदाबादमधील अल फलाह विद्यापीठाच्या पार्किंगमध्ये या स्फोटाशी संबंधित आणखी एक कार आढळली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ही कार डॉ. शाहीन शाहिद यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे, ज्यांना 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' प्रकरणात आधीच अटक करण्यात आली आहे. मास्क घातला असूनही व्हिडीओमध्ये त्याचा चेहरा स्पष्ट दिसत होता, ज्यामुळे त्यांची ओळख पटली. कारच्या मागच्या सीटवर एक मोठी बॅग दिसत होती.
संशयिताला अनेक एजन्सी शोध घेत असल्याची जाणीव : डॉ. उमर टोल टॅक्स भरताना वारंवार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याकडे थेट पाहत होता, त्यांच्यावर कोणी पाळत ठेवतंय, असं त्यांना वाटत होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संशयिताचा अनेक एजन्सी त्याचा शोध घेत आहेत, याची त्याला जाणीव होती. डॉ. उमर याचे वाहन पाहिलेले अतिरिक्त फुटेज किंवा साक्षीदार शोधण्यासाठी अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) मध्ये त्याच्यावर पाळत ठेवण्याचे जाळे वाढवत आहेत.
डायरींमध्ये सुमारे 25 व्यक्तींची नावे : सुरक्षा संस्थांनी दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी डॉ. उमर आणि डॉ. मुझम्मिल यांच्या डायरी जप्त केल्या आहेत, ज्यामध्ये 8 ते 12 नोव्हेंबरच्या तारखा आहेत. यावरून असे दिसते की, याच काळात अशा घटनेची योजना आखली जात होती. डायरींमध्ये सुमारे 25 व्यक्तींची नावे देखील होती, ज्यापैकी बहुतेक जम्मू आणि काश्मीर आणि फरीदाबादचे रहिवासी होते.
हेही वाचाः
नितीशकुमार की तेजस्वी यादव? बिहारमध्ये कोण बाजी मारणार? अवघ्या काही तासांत पडदा पडणार
व्हाईट कॉलरनंतर पाकिस्तानच्या आयएसआयचे 'ग्रेनेड हल्ला मॉड्युल'; पंजाबमध्ये दहशतवाद्यांच्या १० हँडलरला अटक