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आमदाराच्या पीएला चापट मारणाऱ्या मंत्री वर्मांनी आप पक्षावर केले गंभीर आरोप, काय आहे प्रकरण

मंत्री प्रवेश वर्मा यांनी आपच्या आमदाराच्या पीएला चापट मारल्याबद्दल सोशल मीडियावर व्हिडिओ जारी केला आहे. त्यात त्यांनी स्पष्टीकरण देण्यासोबतच संबंधित आमदारावर आरोपही केले आहेत.

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मंत्री प्रवेश वर्मा (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2026 at 11:00 PM IST

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नवी दिल्ली- दिल्लीमधील टिळक नगर भागातील रस्त्याचे काम सुरू असताना झालेल्या वादामुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे. मंत्री प्रवेश वर्मा आणि स्थानिक आपचे आमदार जरनैल सिंग यांच्यात जोरदार बाचाबाची झाली. तेव्हा आमदाराच्या पीएला मंत्री वर्मा यांनी चापट मारल्यानं मोठा वाद निर्माण झाला.

आम आदमी पक्षाकडून मंत्री प्रवेश वर्मावर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी करण्यात येत आहे. या प्रकरणानं मोठा वादंग निर्माण झाल्यानं मंत्री प्रवेश वर्मा यांनी व्हिडिओ जारी करत सारवासारव केली आहे. या प्रकरणावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी घटनेची निषेध केला आहे. तर मंत्री वर्मा यांनी या प्रकरणापासून राहुल गांधी दूर राहावं, असा टोला लगावला आहे.

मंत्री प्रवेश वर्मा यांनी व्हिडिओमध्ये काय म्हटलं?- मंत्री वर्मा यांनी म्हटलं की, आम आदमी पक्षाकडून चालविण्यात आलेल्या व्हिडिओबाबत खरे सत्य जाणून घ्या. विकासपुरी रिंग रोड पर रस्त्याचे काम सुरू आहे. आमदार जरनैल सिंग या पीडीब्ल्यूडीच्या अभियंत्याकंड कमीशन आणि स्थानिक कंत्राटदाराची भेट घालून देण्याची सातत्यानं मागणी करत होते. हे खूप दिवसांपासून सुरू होते. त्याबाबत आमच्या अभियंत्यानं तक्रार केली होती. त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल होणार आहे. कमिशन मिळाले नसल्यामुळ ते रस्ता उखाडून भ्रष्टाचार होत असल्याचा दावा करणारे व्हिडिओ बनवत होते.

पुढे मंत्री वर्मा म्हणाले की, मी रस्त्यानं जात असताना अभियंत्याला रस्त्याचे काम पाहणार असल्याचं सांगितलं. मी थांबून काम पाहिले. ते खूप चांगले काम सुरू होते. तिथे 15 वर्षानंतर रस्त्याचे काम सुरू होत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितलं. त्यामुळे कदाचित आम आदमी पक्षाला दु:ख आहे. मी तीनवेळा आमदार जरनैल सिंग यांना फोन केला होता. त्यांनी तिथं आल्यानंतर उद्धट वागण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या कार्यकर्त्यानं माझ्या कुटुंबाबद्दल अपशब्द वापरले. तेव्हा रागानं मी ते कृत्य केले.

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PARVESH VERMA RELEASES VIDEO
दिल्ली मंत्री वर्मा चापट प्रकरण
प्रवेश वर्मा व्हिडिओ
DELHI SLAP INCIDENT
DELHI SLAP INCIDENT

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