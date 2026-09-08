सत्य निकेतन इमारत दुर्घटना : मालक 2 दिवसांच्या पोलीस कोठडीत, तर आई-वडिलांची कारागृहात रवानगी; 'पीजी माफियां'ची चौकशी करण्याची CJP ची मागणी
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या महेश गुप्ता यांच्या वृद्ध पालकांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं आहे.
Published : September 8, 2026 at 2:34 PM IST
नवी दिल्ली : दक्षिण दिल्लीतील सत्य निकेतन परिसरात गेल्या रविवारी (6 सप्टेंबर) एक इमारत अचानक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाला. तर 12 जणांना वाचवण्यात आलं आहे. या घटनेमुळं सत्य निकेतन परिसरात घबराट पसरली आहे. दरम्यान, दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयानं इमारतीचे मालक महेश गुप्ता यांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तसंच या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या त्यांच्या वृद्ध पालकांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं आहे.
न्यायालयानं सोमवारी (7 सप्टेंबर) रात्री उशिरा हा आदेश दिला. दरम्यान, इमारत दुर्घटनेप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी 7 सप्टेंबर रोजी महेश गुप्ता (52) आणि त्यांचे वडील हरिराम गुप्ता (81) व आई उर्मिला गुप्ता (75) यांना अटक केली होती. दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही इमारत हरिराम गुप्ता यांच्या मालकीची होती आणि उर्मिला गुप्ता यांच्या नावावर नोंदणीकृत होती. तर इमारतीमधील पीजीचे (पेईंग गेस्ट) व्यवस्थापन महेश गुप्ता करत होते. हरिराम गुप्ता हे भारतीय हवाई दलातील निवृत्त सार्जंट आहेत. महेश गुप्ता हार्डवेअर आणि पेंटचे दुकान चालवतात.
यापूर्वी, 7 सप्टेंबरला दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिल्ली महानगरपालिकेला या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. सरन्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं दिल्ली सरकारला दुर्घटनेत अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना वाचवण्यासाठी तीव्र काम करण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकारला इशारा दिला की, सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. ज्या 'हॉस्टेल डेझ बॉईज पीजी'मध्ये ही दुर्घटना झाली, ते दिल्ली विद्यापीठाच्या दक्षिण कॅम्पसजवळ असून विद्यार्थ्यांचं हब आहे.
'पीजी माफियां'ची चौकशी करण्याची मागणी : दरम्यान, खाजगी पीजी चालक आणि राजकारणी यांच्यातील कथित साटेलोट्याची स्वतंत्र चौकशी, विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानांचे देशव्यापी संरचनात्मक सुरक्षा परीक्षण (स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट) आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठी अधिक वसतिगृहे यांची मागणी 'कॉक्रोच जनता पार्टी'नं (CJP) केली आहे. एका पत्रकार परिषदेत मागण्या मांडताना, 'सीजेपी'चे सह-संयोजक सौरव दास यांनी केवळ कोसळलेल्या इमारतीच्या मालकाचीच नव्हे, तर शैक्षणिक केंद्रांमध्ये सक्रिय असलेल्या 'पीजी माफियां'चीही चौकशी करण्याची मागणी केली. "केवळ मालकाचीच नव्हे, तर मालक आणि सरकारमधील राजकारणी यांच्यातील साटेलोट्याचीही स्वतंत्र फौजदारी चौकशी झाली पाहिजे, ही आमची पहिली मागणी आहे," असं सौरव दास म्हणाले.
हेही वाचा:
- वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरचे लोकार्पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन
- एक जीवघेणी सवय! भारतातील सरासरी व्यक्तींचा तंबाखूवर महिन्याला 123 रुपये आणि धूम्रपानावर 244 रुपये खर्च
- जग्गय्यापेटमध्ये मार्गदर्शी चिट फंडच्या 135 व्या शाखेचं उद्घाटन; एमडी शैलजा किरण म्हणाल्या, "ग्राहकांची स्वप्नं पूर्ण करण्यास मदत करणं, हे आमचं उद्दिष्ट"
Conclusion: