दिल्ली दंगल प्रकरण : शरजील इमामला 10 दिवसांचा अंतरिम जामीन, भावाच्या लग्नाला उपस्थित राहणार
Published : March 20, 2026 at 2:05 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्ली दंगलीतील आरोपी आणि जेएनयूचा माजी विद्यार्थी शरजील इमामला न्यायालयाकडून मानवतावादी दृष्टिकोनातून दिलासा मिळाला आहे. कडकडूमा न्यायालयानं शरजीलला त्याच्या भावाच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी आणि कुटुंबासोबत ईद साजरी करण्यासाठी 10 दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळं शरजील हा 20 मार्च ते 30 मार्चपर्यंत तिहार तुरुंगाबाहेर असणार आहे.
तिहार तुरुंग प्रशासनानं न्यायालयाचा आदेश मिळाल्यानंतर शरजीलच्या सुटकेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, ईदपूर्वी होणाऱ्या या सुटकेबाबत सुरक्षा यंत्रणाही सतर्क असून जामिनाच्या अटींचं काटेकोरपणे पालन केलं जात आहे. दरम्यान, जामिनाची मुदत संपल्यावर शरजीलला 30 मार्च रोजी पुन्हा तुरुंग प्रशासनासमोर आत्मसमर्पण करावं लागणार आहे. नुकतेच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी यांनी शरजील इमामच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला होता.
शरजीलच्या वकिलानं न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की, आरोपीच्या भावाचं लग्न 25 मार्च रोजी होणार असून, तोच त्याच्या कुटुंबाचा एकमेव आधार आहे. तसंच याचिकेत असंही म्हटलं होतं की, शरजील पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असून या काळात त्यानं कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केलेलं नाही. दरम्यान, बचाव पक्षानं सहा आठवड्यांच्या अधिक कालावधीच्या जामिनाची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयानं केवळ 10 दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायालयानं हा जामीन मंजूर करताना शरजीलवर कडक अटी देखील घातल्या आहेत. यामध्ये शरजील जामिनाच्या कालावधीत कोणतेही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरणार नाही. तो कोणत्याही माध्यमांशी बोलणार नाही किंवा कोणतेही सार्वजनिक निवेदन जारी करणार नाही. तसंच तो या प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही साक्षीदारांशी किंवा पीडितांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करणार नाही. याशिवाय, त्याला 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जामीन आणि तेवढ्याच रकमेचे दोन जामीनदार सादर करण्याचे निर्देश न्यायाकडून देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, 2020 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीविरोधातील आंदोलनादरम्यान भडकाऊ भाषण दिल्याचा आणि दिल्ली दंगलीचा कट रचल्याचा आरोप शरजील इमामवर आहे. दिल्ली पोलिसांनी त्याच्या विरोधात बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांचा आरोप आहे की, शरजीलच्या भाषणांमधून केवळ हिंसाचारालाच चिथावणी दिली गेली नाही, तर देशाच्या अखंडतेलाही आव्हान देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. गेल्या जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयानं शरजील इमाम आणि सहआरोपी उमर खालिद यांना मुख्य सूत्रधार ठरवून त्यांचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला होता. मात्र, आता या अंतरिम दिलासामुळं शरजीलला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
