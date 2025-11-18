दिल्ली बॉम्बस्फोटातील मृतांची संख्या 15 वर पोहोचली; उपचारादरम्यान आणखी दोन जखमींचा मृत्यू
दिल्ली बॉम्बस्फोटातील मृतांची संख्या 13 वरून 15 वर पोहोचली आहे. इतर 5 जखमींवर LNJP रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
Published : November 18, 2025 at 9:44 AM IST
नवी दिल्ली : लाल किल्ला बॉम्बस्फोटात जखमी झालेल्या आणखी दोघांचा सोमवारी मृत्यू झाला. त्यामुळे आता मृतांची संख्या 15 वर पोहोचली आहे. दिल्ली पोलिसांनी याची माहिती दिली आहे. आया नगर येथील रहिवासी विनय पाठक (वय 50) यांचा सोमवारी सकाळी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. बिहारमधील बेगुसराय येथील रहिवासी मोहम्मद लुकमान (वय 50) यांनीही उपचार सुरू असताना प्राण सोडले. शवविच्छेदनानंतर त्यांचे मृतदेह त्यांच्या कुटुंबियांना सोपवण्यात आले. इतर 5 जखमींवर LNJP रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
10 नोव्हेंबर रोजी लाल किल्ल्याजवळ एका कारमध्ये बॉम्बस्फोट झाला होता. यानंतर जखमींना उपचारासाठी लोकनायक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पोलीस सध्या बॉम्बस्फोटाचा तपास करत आहेत. गेल्या काही दिवसांत पोलीस आणि इतर तपास संस्थांनी देशाच्या विविध भागांतून या स्फोटाशी संबंधित अनेक संशयितांना अटक केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच तपास यंत्रणेनं आत्मघाती बॉम्बर उमरच्या एका साथीदारालाही अटक केली होती.
उमरनं एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्म तयार केला होता : अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, डॉ. उमर उन नबी याच्याशी कथितरित्या संबंधित असलेल्या दहशतवादी मॉड्यूलची चौकशी करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांना एक संघटित इंटर्नस स्ट्रक्चर्ड एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चॅनेल आणि शस्त्रांशी संबंधित हालचालींचे पुरावे मिळाले आहेत. तपासानुसार, उमरनं सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी खास चिन्हं असलेली नावं वापरून एक सिग्नल ग्रुप तयार केला होता. या एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्मवर त्यानं मुजम्मिल, अदील, मुजफ्फर आणि इरफान यांना जोडलं होतं. याचा वापर अंतर्गत समन्वयासाठी केला जात होता, असा तपाससंस्थांना संशय आहे. मुख्य संशयित डॉ. शाहीन याच्या कारमधून क्रिंकोव रायफल आणि पिस्तूलासह शस्त्रं जप्त करण्यात आली. तपासातून उघड झालं आहे की, उमरनं ही शस्त्रं विकत घेतली होती. 2024 मध्ये ती इरफानला सुपूर्द केली होती. डॉ. शाहीन यानं यापूर्वीही डॉ. मुजम्मिलसोबत मुफ्ती इरफानच्या खोलीत गेल्यावर हीच शस्त्रं पाहिल्याचं सांगितलं आहे. तसेच गटाच्या कारवायांमध्ये सर्वाधिक आर्थिक योगदान त्यानं दिल्याचा संशयही आहे.
- बॉम्बस्फोट करणारा उमरच होता- दिल्ली पोलीस : दिल्ली पोलिसांनी पुष्टी केली की लाल किल्ल्याजवळ कार स्फोट करणारा व्यक्ती डॉ. उमर उन नबीच होता. कारण फॉरेन्सिक डीएनए तपासणीत त्याचा डीएनए त्याच्या आईच्या डीएनएशी जुळला.
10 नोव्हेंबरला संध्याकाळी झाला स्फोट : 10 नोव्हेंबर रोजी लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक एक जवळ संध्याकाळी 6:55 वाजता एक पांढऱ्या रंगाची हुंडई आय 20 ट्रॅफिक सिग्नलवर थांबल्यानंतर अचानक स्फोट झाला. यात 8 जण जागीच ठार झाले. पुढील काही दिवसांत अनेक गंभीर जखमी लोकांचा मृत्यू झाला.
- स्फोटात बळी पडलेले रोजंदारीवर काम करणारे : पोलिसांच्या माहितीनुसार स्फोटात बळी पडलेल्यांपैकी बहुतेक जण रोजंदारीवर काम करणारे कामगार, पादचारी, छोटे विक्रेते किंवा त्यावेळी वाहतुकीत अडकलेले वाहन चालक होते.
