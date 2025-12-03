लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरण : आरोपी जसीर बिलाल वाणी उर्फ दानिशच्या NIA कोठडीत सात दिवसांची वाढ
एनआयएच्या पथकानं 17 नोव्हेंबर रोजी श्रीनगर येथून जसीर बिलाल वाणी उर्फ दानिश याला अटक केली होती.
Published : December 3, 2025 at 7:16 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टातील विशेष एनआयए कोर्टानं लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी डॉ. उमर नबीचा सहकारी जसीर बिलाल वाणी उर्फ दानिश याची एनआयए कोठडी आणखी सात दिवसांनी वाढवली आहे. प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना यांनी जसीर बिलाल वाणीची एनआयए कोठडी वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. जसीर बिलाल वाणीची एनआयए कोठडी आज (3 डिसेंबर) संपणार होती. मुळं त्याला आज न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी त्याची एनआयए कोठडी सात दिवसांनी वाढवण्यात आली.
कट रचण्यात महत्त्वाची भूमिका : एनआयएच्या पथकानं 17 नोव्हेंबर रोजी श्रीनगर येथून जसीर बिलाल वाणी उर्फ दानिश याला अटक केली होती. एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, कार बॉम्बस्फोटापूर्वी दानिशनं ड्रोनमध्ये तांत्रिक बदल केलं आणि रॉकेट तयार करण्याचा प्रयत्न केला. तसंच एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, उमर उन नबीसह दानिशनं लाल किल्ला बॉम्बस्फोटाचा संपूर्ण कट रचण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
Delhi blast case | Special NIA court at Patiala House Court extends the custody of accused Jasir Bilal Wani alias Danish for a further seven days. https://t.co/sqBsZVKFRz— ANI (@ANI) December 3, 2025
आत्मघाती बॉम्बर बनण्यासाठी ब्रेनवॉश : एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, राज्यशास्त्राचा पदवीधर असलेल्या दानिशला उमरनं आत्मघाती हल्लेखोर बनण्यासाठी ब्रेनवॉश केलं होतं. ऑक्टोबर 2024 मध्ये दानिश कुलगाममधील एका मशिदीत डॉक्टर मॉड्यूलला भेटण्यास तयार झाला, जिथून त्याला हरियाणातील फरीदाबाद येथील अल फलाह विद्यापीठात राहण्यासाठी नेण्यात आलं. दानिशला यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. त्यावेळी चौकशीदरम्यान दानिशनं सांगितलं की, मॉड्यूलमधील इतर सदस्य त्याला जैश-ए-मोहम्मदसाठी ओव्हर-ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) बनवू इच्छित होते. तर उमर अनेक महिन्यांपासून आत्मघाती बॉम्बर बनण्यासाठी त्याचं ब्रेनवॉश करत होता. एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, यावर्षी एप्रिलमध्ये दानिशला आत्मघाती बॉम्बर बनण्याचा उमरचा प्रयत्न अयशस्वी झाला. त्यावेळी दानिशनं आपली आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याचं आणि इस्लाममध्ये आत्महत्या पाप मानली जातं, हे कारण देत नकार दिला होता.
आमिर रशीद अलीला 16 नोव्हेंबरला अटक केली होती : दरम्यान, यापूर्वी, न्यायालयानं लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरणात अटक केलेल्या आरोपी आमिर रशीद अलीला दहा दिवसांसाठी एनआयए कोठडी सुनावली होती. आमिर रशीद अलीला एनआयएनं 16 नोव्हेंबर रोजी अटक केली होती. लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरणात एनआयएनं अटक केलेला आमिर रशीद अली हा पहिला आरोपी आहे. आमिर रशीद अली याच्यावर मुख्य आरोपी उमरला कार मिळवून देण्यास मदत केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, आमिर रशीद अली याच्या नावानं नोंदणीकृत असलेल्या आय 10 कारमध्ये 10 नोव्हेंबर रोजी लाल किल्ल्याजवळ स्फोट झाला होता. या स्फोटात 15 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि 32 जण जखमी झाले होते.
