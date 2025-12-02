ETV Bharat / bharat

लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरण : आरोपी आमिर रशीद अलीच्या NIA कोठडीत सात दिवसांची वाढ

आरोपी आमिर रशीद अलीला एनआयएनं 16 नोव्हेंबरला अटक केली होती.

delhi red fort blast case accused amir rashid ali nia custody extended by seven days
लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरण : आरोपी आमिर रशीद अलीच्या NIA कोठडीत सात दिवसांची वाढ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 2, 2025 at 6:02 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली : दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टानं लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी आमिर रशीद अलीची एनआयए कोठडी सात दिवसांनी वाढवली आहे. प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना यांनी एनआयए कोठडी वाढवण्याचा आदेश दिला. आमिर रशीद अलीची एनआयए कोठडी आज (2 डिसेंबर) संपणार होती. त्यामुळं त्याला आज न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी त्याची एनआयए कोठडी सात दिवसांनी वाढवण्यात आली. दरम्यान, आरोपी आमिर रशीद अलीला एनआयएनं 16 नोव्हेंबरला अटक केली होती.

आतापर्यंत सात आरोपींना अटक : एनआयएनं लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरणात आतापर्यंत सात आरोपींना अटक केली आहे. यापूर्वी 27 नोव्हेंबरला न्यायालयानं या प्रकरणातील आरोपी डॉ. उमर नबीचा सहकारी जसीर बिलाल वाणी उर्फ ​​दानिश याची एनआयए कोठडी सात दिवसांसाठी वाढवली होती. एनआयएनं दानिशला श्रीनगर येथून अटक केली होती. एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, दानिशनं ड्रोनमध्ये तांत्रिक बदल केले आणि कार बॉम्बस्फोट करण्यापूर्वी रॉकेट तयार करण्याचा प्रयत्न केला. एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, राज्यशास्त्राचा पदवीधर असलेल्या दानिशला उमरनं आत्मघाती हल्लेखोर बनण्यासाठी ब्रेनवॉश केलं होतं.

आत्मघाती बॉम्बर बनण्यासाठी ब्रेनवॉश : ऑक्टोबर 2024 मध्ये दानिश कुलगाममधील एका मशिदीत डॉक्टर मॉड्यूलला भेटण्यास तयार झाला, जिथून त्याला हरियाणातील फरीदाबाद येथील अल फलाह विद्यापीठात राहण्यासाठी नेण्यात आलं. दानिशला यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. त्यावेळी चौकशीदरम्यान दानिशनं सांगितलं की, मॉड्यूलमधील इतर सदस्य त्याला जैश-ए-मोहम्मदसाठी ओव्हर-ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) बनवू इच्छित होते. तर उमर अनेक महिन्यांपासून आत्मघाती बॉम्बर बनण्यासाठी त्याचं ब्रेनवॉश करत होता. एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, यावर्षी एप्रिलमध्ये दानिशला आत्मघाती बॉम्बर बनण्याचा उमरचा प्रयत्न अयशस्वी झाला. त्यावेळी दानिशनं आपली आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याचं आणि इस्लाममध्ये आत्महत्या पाप मानली जातं, हे कारण देत नकार दिला होता.

आमिर रशीद अलीला 16 नोव्हेंबरला अटक केली होती : दरम्यान, यापूर्वी, न्यायालयानं लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरणात अटक केलेल्या आरोपी आमिर रशीद अलीला दहा दिवसांसाठी एनआयए कोठडी सुनावली होती. आमिर रशीद अलीला एनआयएनं 16 नोव्हेंबर रोजी अटक केली होती. लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरणात एनआयएनं अटक केलेला आमिर रशीद अली हा पहिला आरोपी आहे. आमिर रशीद अली याच्यावर मुख्य आरोपी उमरला कार मिळवून देण्यास मदत केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, आमिर रशीद अली याच्या नावानं नोंदणीकृत असलेल्या आय 10 कारमध्ये 10 नोव्हेंबर रोजी लाल किल्ल्याजवळ स्फोट झाला होता. या स्फोटात 15 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि 32 जण जखमी झाले होते.

