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"श्वास कोंडतोय, दरवाजा उघडा..." दिल्ली-पुणे स्पाइसजेट विमानाचा AC बंद पडल्याने प्रवाशांनी घातला गोंधळ

दिल्लीहून पुण्याला जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानात एसी यंत्रणा बंद पडल्यानं प्रवाशांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली.

SpiceJet Flight
दिल्ली-पुणे स्पाइसजेट विमानाचा AC बंद पडल्याने प्रवाशांनी घातला गोंधळ (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2026 at 5:13 PM IST

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नवी दिल्ली : दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून पुण्याला जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानात एसी यंत्रणा बंद पडल्यानं प्रवाशांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. मंगळवारी (11 ऑगस्ट) रात्री टर्मिनल-१ वरून पुण्यासाठी उड्डाण करणाऱ्या SG-105 या विमानाला आधीच सुमारे दीड तास उशीर झाला होता. त्यानंतर विमानात प्रवेश केल्यानंतर प्रवाशांना प्रचंड उकाडा आणि घामामुळे त्रास सहन करावा लागला.

प्रवाशांनी प्रवास करण्यास नकार : हे विमान रात्री सुमारे 9.45 वाजता उड्डाण करणार होतं. मात्र, उड्डाणाची वेळ पुढे ढकलून रात्री सुमारे 10.30 वाजता प्रवाशांची बोर्डिंग करण्यात आली. विमानात बसल्यानंतर एसी व्यवस्थित काम करत नसल्याची तक्रार प्रवाशांनी केली. विमानातील उष्णता आणि आर्द्रता वाढत गेल्यानं प्रवाशांचा संताप वाढला.

परिस्थिती बिकट झाल्यानंतर 100 हून अधिक प्रवाशांनी विमानातून उड्डाण करण्यास नकार दिला. तसेच विमान पुन्हा बेवर आणण्याची मागणी प्रवाशांनी केली. एसी यंत्रणा बंद असल्यानं विमानातील परिस्थिती असह्य झाल्याचा आरोप प्रवाशांनी केला. या घटनेमुळे सुमारे 150 प्रवाशांना घेऊन जाणारं दिल्ली-पुणे विमान अखेर रद्द करण्यात आलं.

अनेक तासांनंतर प्रवाशांसाठी पर्यायी विमानाची व्यवस्था : विमान रद्द झाल्यानंतर प्रवाशांना दिल्ली विमानतळावर अनेक तास प्रतीक्षा करावी लागली. वृत्तांनुसार, सुमारे 6 तासांनंतर प्रवाशांसाठी पर्यायी विमानाची व्यवस्था करण्यात आली. या विमानानं प्रवाशांनी आज बुधवारी (12 ऑगस्ट) सकाळी पुणे गाठलं. दरम्यान, विमान कंपनीकडून करण्यात आलेली व्यवस्था आणि प्रवाशांना दिली जाणारी माहिती याबाबतही प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली.

लहान मुले आणि वृद्ध प्रवाशांना श्वास घेण्यास त्रास : प्रवाशांनी सांगितलं की, विमानात अनेक लहान मुलं आणि वृद्ध प्रवासी होते. AC बंद असल्यानं आणि हवा खेळती राहण्याची सोय नसल्यामुळे, विमानातील हवा कोंदट झाली आणि प्रवासी घामाघूम झाले. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की, अनेकांना श्वास घेताना प्रचंड त्रास होऊ लागला.

या घटनेचे अनेक व्हिडिओ 'X' (ट्विटर) वर शेअर करण्यात आले आहेत. या व्हिडिओमध्ये अस्वस्थ झालेले प्रवासी विमानातील मासिकं आणि कागदांचा वापर करून स्वतःला वारा घालताना दिसत आहेत. ज्या युजरनं हे व्हिडिओ पोस्ट केले, त्यांनी असा दावा केला की विमानात आधीपासूनच तांत्रिक बिघाड होता. मात्र, प्रवाशांना विमानात घेण्यापूर्वी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं.

स्पाइसजेटकडून प्रवाशांची गैरसोयीबद्दल दिलगिरी : दिल्लीहून पुण्याला जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानातील एसी यंत्रणेत तांत्रिक बिघाड झाल्यानं विमानाचे उड्डाण रद्द करण्यात आलं. या प्रकारामुळे प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल 'स्पाइसजेट'नं दिलगिरी व्यक्त केली आहे.

स्पाइसजेटच्या म्हणण्यानुसार, विमानात तांत्रिक समस्या निर्माण झाली होती. मात्र, एसीमध्ये तांत्रिक बिघाड असल्याची माहिती असतानाही प्रवाशांना बराच वेळ उकाडा आणि अस्वस्थ वातावरणात विमानात का बसवून ठेवण्यात आलं? असा सवाल प्रवाशांनी उपस्थित केला आहे.

या घटनेमुळे विमानाच्या तांत्रिक तयारीसोबतच प्रवाशांच्या सुरक्षेचा आणि सुविधांचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. विमान उड्डाणासाठी रवाना करण्यापूर्वी त्यातील सर्व आवश्यक यंत्रणांची योग्य तपासणी केली जाते का? असादेखील प्रश्न प्रवाशांनी उपस्थित केला आहे.

'पूर्ण रक्कम घेतल्यानंतर प्रवाशांना मूलभूत सुविधा मिळाव्यात' : तिकिटासाठी पूर्ण रक्कम घेतल्यानंतर प्रवाशांना मूलभूत सुविधा आणि परिस्थितीची स्पष्ट माहिती देणं ही विमान कंपनीची जबाबदारी असल्याचं प्रवाशांचं म्हणणं आहे. विशेषतः विमान उड्डाणासाठी तयार असताना केबिनचे तापमान आणि एअर कंडिशनिंग यंत्रणा व्यवस्थित असणे आवश्यक आहे.

दिल्ली-पुणे विमानातील या प्रकारानंतर विमान कंपनी तसेच संबंधित विमान वाहतूक अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणाची चौकशी करून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, अशी अपेक्षा प्रवाशांनी व्यक्त केली आहे.

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