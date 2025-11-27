"न्यायव्यवस्था कोणती जादुची कांडी फिरवू शकते?"-सर्वोच्च न्यायालयाची दिल्लीच्या हवा प्रदूषणावर टिप्पणी
दिल्लीमधील हवा प्रदूषण समस्या संपविण्याकरिता न्यायव्यवस्था कोणती जादुची कांडी फिरवू शकते, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला. न्यायालयानं काय म्हटलं, वाचा, सविस्तर.
By Sumit Saxena
Published : November 27, 2025 at 7:22 PM IST
नवी दिल्ली- देशाच्या राजधानीमधील हवेचा दर्जा सतत खालावत असल्यानं दाखल झालेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. कोणती न्यायव्यवस्था जादूची कांडी फिरवू शकते का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला. दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषण धोकादायक असल्याचं मला माहित आहे. देशाच्या राजधानीमधील हवा अत्यंत प्रदूषित असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य करत हा प्रश्न सोडविण्याकरिता दीर्घकाळ उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली.
आरोग्याची आपत्कालीन स्थिती- सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत हे त्यांच्यासह खंडपीठातील न्यायमूर्ती जॉयमॉल्या बागाची दिल्ली प्रदूषणावर ३ डिसेंबरला सुनावणी घेणार आहेत. वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह हे हवेच्या प्रदूषणाबाबत न्यायमित्र म्हणून खंडपीठाला सहाय्य करणार आहेत. दिल्ली-एनसीआरमध्ये धोकादायक स्थिती आहे. हे एक आरोग्याची आपत्कालीन स्थिती असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
प्रदूषणावर तज्ञच सूचवू शकतात उपाय- सरन्यायाधीश यांनी म्हटलं, कोणती न्यायव्यवस्था जादुची कांडी चालवू शकते का? दिल्ली-एनसीआरमधील स्थिती धोकादायक आहे. ही समस्या असल्याचं आपल्या सर्वांना माहित आहे. त्यावर उपाय काय आहे, हा मुद्दा आहे. त्यामागील कारणे ओळखण्याची गरज आहे. त्या क्षेत्रातील तज्ञच हे उत्तर देऊ शकतात. दीर्घकाळासाठी उपाय करता येईल, अशी आम्हाला आशा आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले, आम्ही काय निर्देश देऊ शकता, हे आम्हाला सांगा. आम्ही निर्देश दिल्यानंतर त्वरित शुद्ध हवा मिळणार आहे का? मग, आपल्याला प्रत्येक भागात काय उपाय करता येईल, हे पाहणं गरजेचं आहे. सरकारनं समितीपातळीवर काय केलं पाहिजे, हे आपण पाहू.
संध्याकाळची स्थिती सकाळच्या तुलनेत अधिक चांगली - दिवाळीच्या दरम्यान प्रदूषणाच्या समस्येबाबत न्यायालयात सुनावणीसाठी तारीख दिली जाते. त्यावर नियमितपणे देखरेख करण्याकरिता भर देण्यात येतो. मी केवळ सकाळी फिरण्यासाठी जातो. सकाळी ५५ मिनिटे चाललो. मात्र, वापस आल्यानंतर अवघड वाटत होते. मला त्रास झाला. मी संध्याकाळी बाहेर फिरण्यासाठी जातो. संध्याकाळची स्थिती सकाळच्या तुलनेत अधिक चांगली असते, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निरीक्षण नोंदविलं.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून दीर्घकाळ उपाययोजनेवर भर- १९ नोव्हेंबरला न्यायालयानं हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला (CAQM) म्हटलं, दिल्ली-एनसीआरमधील शाळांमध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या मैदानावर होणाऱ्या क्रीडा कार्यक्रमांना काही महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याबाबत विचार करावा. कारण, विषारी हवा आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन (GRAP) अंतर्गत पूर्ण वर्षभरासाठी निर्बंध लागू करण्यास मनाई केली होती. जीआरएपी अंतर्गत गंभीर प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या घटकांना रोखण्याची तरतूद होती. त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयानं दीर्घकाळासाठी उपाययोजना करण्यावर भर दिला.
गेल्या काही वर्षांपासून दिल्लीची हवा अत्यंत खराब- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) आणि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीचे (डीपीसीसी) सदस्य डॉ. अनिल गुप्ता यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिल्लीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणखी काही वर्षे एकत्रित कृती करण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. गुप्ता यांच्या मते, दिल्लीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) गेल्या अनेक वर्षांपासून 'खराब' श्रेणीत राहिला आहे.
