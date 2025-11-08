ETV Bharat / bharat

हवेची गुणवत्ता घसरली: दिल्लीकर घेतात 'विषारी श्वास'; सरकारनं बदलली कार्यालयाची वेळ

दिल्लीत वायू प्रदूषणामुळे नागरिकांना अनेक आजारांचा सामना करावा लागत आहे. वायू प्रदूषण वाढल्यानं दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी कार्यालयीन वेळेत बदल केला आहे.

Delhi Pollution At Hazardous
दिल्लीत वायू प्रदूषण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 8, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआरमध्ये हवेची गुणवत्ता सतत घसरत असून ती खराब होत चालली आहे. आज सकाळी हवेची गुणवत्ता 'धोकादायक' असल्याचं स्पष्ट झाल्यानं दिल्लीकर नागरिक विषारी श्वास घेत असल्याचं स्पष्ट झालं. आज सकाळी दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता अतिशय खराब झाल्यानं AQI 655 वर पोहोचला होता. हा आकडा धोकादायक प्रकारात मोडला जातो.

राजधानीतील नागरिक घेतात विषारी श्वास : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वर्गीकरणानुसार 0 ते 50 दरम्यानचा AQI 'चांगला', 51 ते 100 'समाधानकारक', 101 ते 200 'मध्यम', 201 ते 300 'खराब', 301 ते 400 'अत्यंत खराब' आणि 401 ते 500 'गंभीर' आणि 500 पेक्षा जास्त जास्त झालेला AQI 'धोकादायक' मानला जातो. दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणामुळे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी शुक्रवारी दिल्ली सरकार आणि एमसीडी कर्मचाऱ्यांसाठी 15 नोव्हेंबर ते 15 फेब्रुवारी या कालावधीत टप्प्याटप्प्यानं कामाचे तास जाहीर करण्यात आले आहेत.

सरकारी कार्यालयातील कामाची वेळ बदलली : दिल्लीत वाढलेल्या हवा प्रदूषणामुळे दिल्ली सरकारनं आता कार्यालयीन कामाची वेळ बदलली आहे. सरकारी कार्यालयं आता सकाळी 10 ते सायंकाळी 6.30 आणि दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी) कार्यालयं सकाळी 8.30 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत काम कार्यरत राहणार आहेत. सध्या दिल्ली सरकारी कार्यालयं सकाळी 9.30 ते सायंकाळी 6 वाजतापर्यंत आणि एमसीडी कार्यालयं सकाळी 9 ते सायंकाळी 5.30 पर्यंत सुरू असतात. सध्या दोन्ही वेळापत्रकांमध्ये फक्त 30 मिनिटांचं अंतर असल्यानं, शहरात सकाळी आणि संध्याकाळी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे शहरातील वायू प्रदूषण वाढत असल्याचं दिसून येत आहे.

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकाऱ्यांसोबत पार पडली बैठक : प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी रस्त्यांवर वाहनांची एकाच वेळी रहदारी वाढू नये, त्यामुळे वाहतूक समान रितीनं प्रवाहित व्हावी आणि प्रदूषण कमी व्हावं, यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्लीच्या ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेचा आढावा घेण्यासाठी पर्यावरण विभागाच्या वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला, असं प्रशासनानं काढलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. हिवाळ्यात प्रदूषणाचं प्रमाण खूप जास्त वाढते. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता बिघडत असून आरोग्यासाठी गंभीर धोका निर्माण होतो, असं दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी स्पष्ट केलं. "10 मायक्रॉन आणि त्यापेक्षा कमी आकाराचे कणयुक्त पदार्थ आणि 2.5 मायक्रॉन किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराचे कणयुक्त पदार्थ हानिकारक रासायनिक रचना असतात. प्रदूषित हवेतून श्वास घेतल्यानंतर, ते विविध आरोग्य धोके निर्माण करतात. कामकाजाच्या वेळेतील अंतर वाढवल्यानं रस्त्यावर वाहनांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणात मदत होईल, असं मुख्यमंत्री गुप्ता म्हणाल्या.

