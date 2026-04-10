ETV Bharat / bharat

दिल्ली पोलिसांकडून ISI आणि BKI संबंधित गुप्तहेर नेटवर्कचा पर्दाफाश; 11 आरोपींना अटक

देशातील तीन राज्यांमधील संवेदनशील संरक्षण आस्थापनांच्या परिसरात लावलेले 9 संशयास्पद सीसीटीव्ही कॅमेरे जप्त करण्यात आले आहेत.

Delhi Police Special Cell Busts ISI-BKI Network; 11 Arrested
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 10, 2026 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकानं मोठी कारवाई केली आहे. पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआय (ISI) आणि बब्बर खालसा इंटरनॅशनल (BKI) यांच्याशी संबंधित एका मोठ्या दहशतवादी मॉड्यूल नेटवर्कचा दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकानं पर्दाफाश केला आहे. यामध्ये 11 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसंच देशातील तीन राज्यांमधील संवेदनशील संरक्षण आस्थापनांच्या परिसरात लावलेले 9 संशयास्पद सीसीटीव्ही कॅमेरे जप्त करण्यात आले आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा यांनी सांगितलं की, "या संपूर्ण मॉड्यूलचे तीन प्रमुख पैलू उघडकीस आले आहेत. पहिलं म्हणजे संवेदनशील भागांमध्ये सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे हेरगिरी करणे. दुसरे म्हणजे सीमेपलीकडून शस्त्रांची तस्करी करणे आणि तिसरे म्हणजे अनेक ठिकाणी ग्रेनेड हल्ले करण्याचा कट रचणे."

लाइव्ह फीड पाकिस्तानला पाठवले जात होते : पुढं अतिरिक्त पोलीस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा यांनी सांगितलं की, "तपासात असं समोर आलं आहे की, हे कॅमेरे कपूरथला, जालंधर, पठाणकोट, पतियाळा, मोगा, अंबाला, कठुआ (जम्मू आणि काश्मीर), बिकानेर आणि अलवर यांसारख्या ठिकाणी लावण्यात आले होते. हे सर्व कॅमेरे सिम-आधारित होते आणि त्यांचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह फीड) थेट पाकिस्तानला पाठवले जात होते. संवेदनशील हालचाली आणि सुरक्षा कारवायांची माहिती गोळा करणे हा त्यांचा उद्देश होता. विशेष पथकानं या नेटवर्ककडून चार पिस्तूल आणि काडतुसे जप्त केली आहेत, ज्यात तीन परदेशी बनावटीच्या पिस्तुलांचा समावेश आहे. ही शस्त्रं सीमापार तस्करीद्वारे भारतात आणली जात होती. तसंच अनेक सिम कार्ड आणि मोबाईल फोनही जप्त करण्यात आले आहेत."

न्यूझीलंडमधील एमबीए झालेला आरोपी महत्त्वाची भूमिका बजावत होता : या नेटवर्कमधील बहुतेक आरोपी पंजाबचे असून, काही दिल्लीचे आहेत. दिल्लीस्थित आरोपी प्रामुख्यानं शस्त्रं स्वीकारणे आणि पुरवण्यामध्ये सामील होते. रोहिणी येथील रहिवासी आणि न्यूझीलंडमधून एमबीए केलेला अतुल राठी हा या नेटवर्कमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत होता, असंही पोलीस तपासात उघड झालं आहे.

तरुणांची अशाप्रकारे भरती : "या मोड्यूलमधील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे तरुणांची भरती करण्याची पद्धत होती. बेरोजगार किंवा अर्ध-बेरोजगार तरुणांना प्रति कॅमेरा 15 ते 20 हजार रुपयांचे आमिष दाखवून या नेटवर्कमध्ये ओढलं जात होतं. अनेक प्रकरणांमध्ये, आपण बेकायदेशीर कामांमध्ये ओढले जात आहोत, याची आरोपींना जाणीव होती. या नेटवर्कचे कामकाजही अत्यंत गोपनीय होते. सदस्यांना एकमेकांची माहिती मिळू नये, यासाठी 'डेड ड्रॉप' सारख्या तंत्रांचा वापर केला जात होता. ज्यात वस्तू एका ठिकाणी ठेवल्या जात होत्या आणि दुसऱ्या व्यक्ती त्या उचलून नेत होत्या," असं अतिरिक्त पोलीस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा यांनी सांगितलं.

ग्रेनेड हल्ल्यांचे नियोजन : अतिरिक्त पोलीस आयुक्त प्रमोद कुशवाह यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींनी सुरक्षा व्यवस्थेची माहिती मिळवण्यासाठी अनेक संवेदनशील ठिकाणांचे व्हिडिओ चित्रीकरणही केलं होतं. तसंच, याआधारे, काही ठिकाणी ग्रेनेड हल्ल्यांचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, हे वेळेवर हाणून पाडण्यात आलं.

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी तीव्र : या संपूर्ण नेटवर्कला शस्त्रविक्री आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीतून निधी पुरवला जात होता. या पैशांचा वापर सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करण्यासाठी आणि बसवण्यासाठी केला जात होता, असंही अतिरिक्त पोलीस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा यांनी सांगितलं. दिल्ली पोलिसांच्या मते, या कारवाया गेल्या 2 ते 3 महिन्यांपासून सुरू होत्या. गाझियाबादमध्ये यापूर्वी अटक केलेल्या मॉड्यूलप्रमाणेच, यातही परदेशी सूत्रधार सक्रिय होते. दरम्यान, असा कोणताही कट वेळेत हाणून पाडण्यासाठी देशभरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी तीव्र करण्यात आली आहे.

TAGGED:

नवी दिल्ली
दहशतवादी मॉड्यूल नेटवर्क
11 आरोपींना अटक
दिल्ली पोलीस
DELHI POLICE SPECIAL CELL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.