अखेर युवराज हत्या प्रकरण सोडवण्यात दिल्ली पोलिसांना यश : उत्तराखंडमधून आरोपीला ठोकल्या बेड्या
युवराज सिंग मनचंदा याच्या हत्येनं लाजपत नगर पोलीस ठाण्याच्या परिसरात खळबळ उडाली होती. याप्रकरणात पोलिसांनी युवराजच्या ऑफिसमधील माजी सहकारी महिला, तिच्या साथीदाराला उत्तराखंडमधून अटक केली.
Published : September 18, 2026 at 9:15 PM IST
नवी दिल्ली : दक्षिण-पूर्व दिल्लीतील लाजपत नगर पोलीस ठाण्याच्या परिसरात झालेल्या युवराज सिंग मनचंदा याच्या हत्येनं खळबळ उडाली होती. युवराज सिंग मनचंदा याच्या हत्येबाबत पोलिसांनी धक्कादायक माहिती समोर आणली आहे. युवराज हा ६ सप्टेंबर रोजी बाजारातून बेपत्ता झाला होता. या हत्येप्रकरणात पोलिसांनी युवराजच्या ऑफिसमधील माजी सहकारी महिला आणि तिच्या साथीदाराला उत्तराखंडमधून अटक केली आहे. या दोघांना साकेत न्यायालयात हजर केलं असता, त्यांना पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. हत्येमागचं नेमकं कारण शोधणं आणि घटनेचा संपूर्ण घटनाक्रम जुळवणं यासाठी पोलीस आता प्रयत्न करत आहेत.
नाल्यात आढळला होता मृतदेह : १० सप्टेंबरच्या सकाळी गुरुग्राममधील बादशाहपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या सेक्टर-७० मधील एका नाल्यात अज्ञात व्यक्तीचा कुजलेला मृतदेह सापडला होता. त्यावेळी त्याची ओळख पटू शकली नव्हती. शवविच्छेदन आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, गुरुग्राम पोलिसांनी १४ सप्टेंबर रोजी तो मृतदेह 'अज्ञात' मानून त्यावर अंत्यसंस्कार केले.
युवराजच्या मृत्यूबाबत पोलिसांचा तपास सुरू: पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युवराज सिंग मनचंदा ६ सप्टेंबर रोजी बहिणीसोबत लाजपत नगरच्या सेंट्रल मार्केटमध्ये खरेदीसाठी गेला. दुपारी ४ च्या सुमारास एका मीटिंगचं कारण सांगून तो गुरुग्रामला निघून गेला. उशिरापर्यंत तो परत न आल्यानं त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याचा मोबाईल फोन बंद असल्याचं आढळलं. त्याच्या बहिणीनं ११ सप्टेंबर रोजी तो बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. गुन्हा दाखल केल्यानंतर, पोलिसांनी युवराजच्या मोबाईल फोनची तांत्रिक माहिती तपासली. तपासात बेपत्ता होण्यापूर्वी युवराजनं त्याच्या ऑफिसमधील माजी सहकारी अन्या वत्स हिच्याशी संवाद साधला निष्पन्न झालं. त्यानंतर पोलिसांनी अन्याचा शोध सुरू केला, परंतु तिचाही फोन बंद असल्याचं आढळलं. युवराज आणि अन्या जिथं काम करत होते, त्या ऑफिसशी संबंधित लोकांकडूनही माहिती गोळा करण्यात आली.
पोलिसांनी असा काढला मारेकऱ्यांचा माग : पोलिसांना समजलं की अन्या एक नवीन मोबाईल क्रमांक वापरत असून ती उत्तराखंडमध्ये असल्याचं ट्रेस झालं. त्यामुळे पोलिसांच्या पथकानं उत्तराखंडला जाऊन अन्या वत्स आणि तिचा साथीदार संयम सचदेवा यांचा शोध घेतला. त्यांना ताब्यात घेऊन दिल्लीला परत आणलं. चौकशीदरम्यान, अन्या आणि संयम या दोघांनीही युवराजची हत्या केल्याची कबुली दिली. या दोघांनी त्याचा मृतदेह गुरुग्राममधील त्याच्या घराच्याजवळील नाल्यात फेकून दिला. दिल्ली पोलिसांनी गुरुग्राम पोलिसांशी संपर्क साधला. १० सप्टेंबर रोजी गुरुग्राममधील बादशाहपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नाल्यातून एक अनोळखी मृतदेह सापडला, असं त्यांना समजलं.
"युवराजच्या मोठ्या बहिणीनं ११ सप्टेंबर रोजी लाजपत नगर पोलीस ठाण्यात युवराज बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. १६ सप्टेंबरला गुरुग्रामच्या बादशाहपूर भागात एक अनोळखी मृतदेह सापडल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांकडून त्याच्या कुटुंबीयांना मिळाली. बादशाहपूर पोलीस ठाण्यातील तपास अधिकाऱ्यानं त्या मृतदेहाचा फोटो 'ZIPNET' पोर्टलवर अपलोड केले होते. फोटो आणि मृतदेहाजवळ सापडलेल्या वस्तूंच्या आधारे कुटुंबीयांनी युवराजची ओळख पटवली." - विनीत कुमार, पोलीस उपायुक्त, दक्षिण-पूर्व दिल्ली.
हत्या का केली याचं पोलीस उलगडणार कोडं : पोलिसांचं म्हणणं आहे की, आतापर्यंत केलेल्या तपासानुसार युवराजची हत्या आणि मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यात अन्या वत्स आणि संयम सचदेवा यांचा सहभाग असल्याचं प्राथमिकदृष्ट्या समोर आलं आहे. हत्येमागील हेतूबाबत या दोघांचीही चौकशी केली जात आहे. मृत युवराजच्या पश्चात त्याचे आई-वडील आणि दोन बहिणी असा परिवार आहे. युवराज हा कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा होता. तो गुरुग्राममधील एका कंपनीत नोकरी करत होता. पोलीस सध्या या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
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