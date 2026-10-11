मोठी बातमी! अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना दिल्ली पोलिसांनी सोडलं
अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना दिल्ली पोलिसांनी सोडलं आहे.
Published : October 11, 2026 at 10:25 AM IST
नवी दिल्ली - सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांची सुटका करण्यात आली आहे. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. CJP नेत्यांची आता आंदोलनाची पुढील रणनीती काय असेल? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
FINALLY DELHI POLICE IS FORCED TO RELEASE ABHIJEET DIPKE, ASHUTOSH RANKA AND SAURAV DAS. Cockroaches never die 🪳— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 11, 2026
दिल्ली पोलिसांनी आज सकाळी सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना दिल्ली कँट पोलीस ठाण्यातील विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले होते. या सुनावणीत तिघांना ताब्यात ठेवायचे की त्यांची सुटका होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. या तिघांची आता विशेष कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जामिनावर सुटका केली आहे.
#WATCH | Delhi: CJP leaders Abhijeet Dipke, Ashutosh Ranka, and Saurav Das have been released after they were produced before the Executive Magistrate at Delhi Cantt Police Station. CJP National Spokesperson Ashutosh Ranka says, "We will hold a press conference at 2 PM." https://t.co/v1lNTEbhp3— ANI (@ANI) October 11, 2026
"अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना सोडण्यात आले आहे." - सीजेपीचे वकील सौतिक बॅनर्जी
#WATCH | Delhi: Advocate Soutik Banerjee says, "All three (Abhijeet Dipke, Ashutosh Ranka, and Saurav Das) have been released. They can go from here." https://t.co/WWSifuSti9— ANI (@ANI) October 11, 2026
अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना विशेष कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जामीनावर सोडले आहे. आता सीजेपीच्या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल हा खरा प्रश्न आहे. सीजेपीचे आंदोलन सुरूच राहिल आणि त्यात हे तीनही नेते सहभागी नसतील की हे तीनही नेते आंदोलनात सहभागी होतील याकडे आंदोलकांचे लक्ष लागले आहे.