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मोठी बातमी! अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना दिल्ली पोलिसांनी सोडलं

अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना दिल्ली पोलिसांनी सोडलं आहे.

abhijeet dipke
सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 11, 2026 at 10:25 AM IST

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नवी दिल्ली - सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांची सुटका करण्यात आली आहे. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. CJP नेत्यांची आता आंदोलनाची पुढील रणनीती काय असेल? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

दिल्ली पोलिसांनी आज सकाळी सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना दिल्ली कँट पोलीस ठाण्यातील विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले होते. या सुनावणीत तिघांना ताब्यात ठेवायचे की त्यांची सुटका होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. या तिघांची आता विशेष कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जामिनावर सुटका केली आहे.

"अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना सोडण्यात आले आहे." - सीजेपीचे वकील सौतिक बॅनर्जी

अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना विशेष कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जामीनावर सोडले आहे. आता सीजेपीच्या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल हा खरा प्रश्न आहे. सीजेपीचे आंदोलन सुरूच राहिल आणि त्यात हे तीनही नेते सहभागी नसतील की हे तीनही नेते आंदोलनात सहभागी होतील याकडे आंदोलकांचे लक्ष लागले आहे.

TAGGED:

अभिजीत दिपके सुटका
CJP PROTEST DELHI
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सीजेपी आंदोलन दिल्ली
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