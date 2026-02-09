माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचं अप्रकाशित पुस्तक सोशल मीडियावर व्हायरल, दिल्ली पोलिसात गुन्हा दाखल
माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचं अप्रकाशित पुस्तक सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्याबद्दल दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केलाय.
Published : February 9, 2026 at 8:43 PM IST
नवी दिल्ली : माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांचं 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' हे अप्रकाशित पुस्तक सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्याबद्दल दिल्ली पोलिसांनी सोमवारी एफआयआर दाखल केलाय.
एका अधिकृत निवेदनात दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं आहे, "सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाइन न्यूज फोरमवर 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' नावाच्या पुस्तकाची प्री-प्रिंट प्रत सक्षम अधिकाऱ्यांकडून अनिवार्य मंजुरीशिवाय प्रसारित केली जात असल्याचा दावा करणाऱ्या माहितीची दिल्ली पोलिसांनी दखल घेतली आहे."
पोलिसांच्या निवेदनानुसार, या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी आवश्यक असलेली मंजुरी अद्याप संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मिळालेली नाही. "पडताळणी केल्यानंतर असं आढळून आलं की मेसर्स पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने तयार केलेल्या आणि त्याच शीर्षकाच्या टाइप-सेट पुस्तकाची पीडीएफ प्रत काही वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. तसंच काही ऑनलाइन मार्केटिंग प्लॅटफॉर्मवर हे पुसत्क अशा प्रकारे प्रदर्शित केलं आहे की जणू ते खरेदीसाठी उपलब्ध आहे," असं निवेदनात म्हटलं आहे.