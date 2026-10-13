सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेनं मोर्चा काढल्याप्रकरणी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक नेत्यांविरुद्ध एफआयआर
दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वातावरण तापलं आहे.
Published : October 13, 2026 at 2:03 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वातावरण तापलं आहे. दरम्यान, मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता आणि एसआयआर प्रक्रियेच्या विरोधात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे काढण्यात आलेल्या मोर्चाप्रकरणी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांसह कार्यकर्त्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.
विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये एफआयआर : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम 163 अन्वये लागू असलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी कनॉट प्लेस, टिळक मार्ग, बाराखंबा आणि मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, परवानगीशिवाय आंदोलन करणे, पोलीस दलाच्या कामात अडथळा आणणे आणि प्रतिबंधित क्षेत्रातील सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दिल्ली पोलिसांकडून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी यांच्यासह इतर विरोधी पक्षनेत्यांविरोधात ही कारवाई करण्यात आली आहे.
FIRs registered at Barakhamba and Tilak Marg police stations in Delhi over opposition's march to Supreme Court: Police. https://t.co/Go6aLfWWcp— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026
हिंसक आणि तणावपूर्ण वळण : सोमवारी दुपारी कॉन्स्टिट्यूशन क्लबपासून सुरू झालेला मोर्चा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 500 मीटर आधी पोलिसांनी आंदोलकांना अडवल्यामुळं बाराखंबा रोड आणि भगवान दास मार्गावर हिंसक आणि तणावपूर्ण वळण लागले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ल्युटियन्स दिल्लीच्या या अत्यंत संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्रात कोणत्याही जमावाला किंवा निदर्शनाला परवानगी नव्हती. तरीही राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकर्त्यांनी सुरक्षा घेरा जबरदस्तीनं तोडण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, बराच वेळ चाललेल्या गोंधळ आणि झटापटीनंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अनेक समर्थकांना ताब्यात घेतलं होतं.
बॅरिकेड्स तोडून पुढं जाण्याचा प्रयत्न : इंडिया आघाडीचा मोर्चा थांबवल्यानंतर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि अखिलेश यादव यांच्यासह 11 नेत्यांच्या शिष्टमंडळानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात पोहोचून याचिका दाखल केली. त्यामुळं परिस्थिती अधिकच संवेदनशील झाल्याचं पाहायला मिळाली. दरम्यान, पोलिसांनी असा आरोप केला की, आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडून परवानगीशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेनं जाण्याचा प्रयत्न केला. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, काही आंदोलकांनी बॅरिकेड्स ढकलून पुढं जाण्यासाठी एका मिनी-ट्रकचाही वापर केला. पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये असं म्हटलं आहे की, परवानगी नसतानाही कायदा आणि सुव्यवस्थेला आव्हान देण्यात आलं, ज्यामुळे सामान्य जनतेला प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला आणि वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली.
Police registered multiple FIRs in connection with yesterday’s protest march to the Supreme Court by Rahul Gandhi and INDIA bloc leaders: Delhi Police Sources https://t.co/Bt1WeT8zbZ— IANS (@ians_india) October 13, 2026
दिल्ली पोलिसांकडून भूमिका स्पष्ट : पोलिसांच्या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी आरोप केला की, केंद्र सरकार लोकशाही आंदोलनाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, हा देशाच्या संविधानासाठी आणि तरुणांच्या हक्कांसाठीचा लढा आहे आणि त्यांना थांबवण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर केला जाणार नाही. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं की, राजधानीच्या उच्च-सुरक्षा भागांमध्ये कायद्याचे उल्लंघन कोणत्याही परिस्थितीत सहन केलं जाणार नाही. नोंदवलेल्या प्रकरणांचा वापर व्हिडिओ फुटेजच्या आधारे दंगलखोर आणि उल्लंघनकर्त्यांना ओळखण्यासाठी केला जात असून, पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.
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