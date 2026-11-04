रशियन परराष्ट्र मंत्र्यांचा फेरफार केलेला व्हिडिओ शेअर केल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांकडून ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल
दिल्ली पोलिसांच्या 'स्पेशल सेल'ने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवला आहे. भारतविरोधी आणि बदनामीकारक व्हिडिओ X ट्विटर प्लॅटफॉर्मवर शेअर केल्याचा आरोप आहे.
Published : November 4, 2026 at 11:19 AM IST
नवी दिल्ली: परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) सोशल मीडियावर शेअर केलेला एक व्हिडिओ बनावट असल्याचे जाहीर केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी कठोर कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या 'स्पेशल सेल'ने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवला आहे. त्यांच्यावर रशियन परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांचा एक फेरफार केलेला, भारतविरोधी आणि बदनामीकारक व्हिडिओ 'X' (ट्विटर) प्लॅटफॉर्मवर शेअर केल्याचा आरोप आहे.
सायबर गस्तीदरम्यान बाब उघडकीस आली : 3 नोव्हेंबर रोजी सायबर गस्तीदरम्यान 'स्पेशल सेल'च्या निदर्शनास आले की '@thequotesnews' नावाच्या सोशल मीडिया हँडलने असा दावा केला होता की, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण (हँडल: '@pbhushan1') यांनी त्यांच्या अधिकृत खात्यावरून रशियन परराष्ट्र मंत्र्यांचा एक दिशाभूल करणारा आणि फेरफार केलेला व्हिडिओ शेअर केला आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या व्हिडिओचा वापर लोकांमध्ये दिशाभूल करणारी, बदनामीकारक आणि प्रक्षोभक माहिती पसरवण्यासाठी केला गेला होता. याचा मुख्य उद्देश समाजात अशांतता निर्माण करणे आणि अफवा पसरवणे हा होता.
'स्पेशल सेल'द्वारे एफआयआर दाखल : प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, 'स्पेशल सेल' पोलीस ठाण्यात कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा एफआयआर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 336(4), 353(1)(क), 356 आणि 340(2) अंतर्गत नोंदवण्यात आला आहे.
परराष्ट्र मंत्रालय आणि रशियन दूतावासाचे खंडन : परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) फॅक्ट-चेक युनिटने हा व्हिडिओ पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, व्हिडिओमध्ये वापरलेले ऑडिओ आणि सबटायटल्स पूर्णपणे बनावट असून ते एआय (AI) तंत्रज्ञानाद्वारे तयार करण्यात आले आहेत. भारतातील रशियन दूतावासानेही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनतेला अशा दिशाभूल करणाऱ्या, एआय निर्मित बनावट व्हिडिओपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. दिल्ली पोलिसांचा 'स्पेशल सेल' आता या फेरफार केलेल्या व्हिडिओचा उगम आणि तो पसरवण्यामागचा उद्देश शोधण्यासाठी सविस्तर तपास करत आहे. सायबर फॉरेन्सिक टीमने डिजिटल पुराव्यांची तपासणी सुरू केली आहे.
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