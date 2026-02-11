मनोज नरवणे पुस्तक प्रकरण : दिल्ली पोलिसांची 'पेंग्विन इंडिया'ला नोटीस, 'या' महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं मागितली
माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकासंदर्भात दिल्ली पोलिसांनी 'पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया' या प्रकाशन संस्थेला नोटीस बजावलीय. या माध्यामातून अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागितलंय.
Published : February 11, 2026 at 1:35 PM IST
नवी दिल्ली : माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या अप्रकाशित आत्मचरित्र 'Four Stars of Destiny' या पुस्तकाच्या कथित लीक प्रकरणाची चौकशी आता अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलनं या संदर्भात प्रकाशन संस्था 'पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया' यांना नोटीस बजावली असून अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागितलं आहे.
पोलिसांनी प्रकाशकाकडून पुस्तकाच्या प्रकाशन प्रक्रियेची माहिती, हस्तलिखिताच्या सुरक्षाव्यवस्थेचे तपशील, डिजिटल फाइल्सची उपलब्धता आणि संभाव्य लीकचा स्रोत आदींबाबत माहिती मागवली आहे. लवकरच कंपनीच्या प्रतिनिधींची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
'दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वीच एफआयआर दाखल केला' : यापूर्वी या संवेदनशील प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून तपास सुरू केला होता. अलीकडे सोशल मीडियावर आणि काही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर या पुस्तकाची टाइपसेट पीडीएफ प्रत आणि कव्हर डिझाइन प्रसारित झाल्याचे दावे समोर आले होते. प्राथमिक तपासात प्रकाशकानं तयार केलेली एक डिजिटल फाइल काही वेबसाइटवर उपलब्ध झाल्याचं निदर्शनास आलं होतं. तसेच काही ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर पुस्तकाचं पूर्ण कव्हर दर्शवलं जात असल्यानं पुस्तक विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्याचा भ्रम लोकांमध्ये निर्माण झाला होता.
दिल्ली पोलिसांच्या मते, हे प्रकरण केवळ कॉपीराइट उल्लंघनापुरतं मर्यादित नसून प्रकाशनापूर्वी गोपनीय कंटेन्ट बाहेर जाण्याचा गंभीर मुद्दाही यात समाविष्ट असू शकतो. संबंधित पुस्तक देशाच्या माजी लष्करप्रमुखांशी संबंधित असल्यानं तपासादरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रशासकीय संवेदनशीलतेचा विचार केला जात आहे.
प्रकाशन संस्थेचं स्पष्टीकरण : दरम्यान, 'पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया'नं एफआयआरनंतर स्पष्टीकरण देत सांगितलं की, हे पुस्तक अद्याप प्रकाशित झालेलं नाही. कोणतीही अधिकृत मुद्रित किंवा डिजिटल प्रत सार्वजनिकरीत्या जारी करण्यात आलेली नाही. प्रकाशनाचे सर्व हक्क कंपनीकडे सुरक्षित असून प्रसारित होत असलेली कोणतीही माहिती बेकायदेशीर आणि कॉपीराइट उल्लंघनाच्या कक्षेत येते, असं कंपनीनं स्पष्ट केलं.
स्पेशल सेलकडून तांत्रिक पुराव्यांची तपासणी सुरू : या कथित लीक प्रकरणाची चर्चा संसदेतही झाली असून काही खासदारांनी परवानगीशिवाय पुस्तकातील कंटेन्ट सार्वजनिक झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सध्या स्पेशल सेल हा मजकूर कोणत्या माध्यमातून बाहेर गेला, त्यात कोणाची भूमिका होती का? आणि हा प्रकार कोणत्याही सुनियोजित कटाचा भाग होता का? याचा तपास करत आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म, वेबसाइट्स आणि तांत्रिक पुरावे यांचीही सखोल तपासणी सुरू आहे. सर्व तथ्ये समोर आल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असं पोलिसांनी सांगितलं.
हेही वाचा
- राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल; म्हणाले, 'माजी लष्करप्रमुख नरवणे खोटं बोलू शकत नाहीत, मला त्यांच्यावर विश्वास'
- माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचं अप्रकाशित पुस्तक सोशल मीडियावर व्हायरल, दिल्ली पोलिसात गुन्हा दाखल
- 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमध्ये लोकसभेत येण्याची हिंमत असेल, असं वाटत नाही'- राहुल गांधी