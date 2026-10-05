'दिल्ली पोलिसांनी गुन्हेगारांच्या मनात भीती निर्माण केली पाहिजे'; महिलांच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी
गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगारांना पकडणे हा उपाय नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. गुन्हेगारांच्या मनात भीती निर्माण करणे, संशयितावर कारवाई करणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
By Sumit Saxena
Published : October 5, 2026 at 4:47 PM IST
नवी दिल्ली: लैंगिक गुन्हे रोखण्याचे आव्हान प्रभावीपणे पेलण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी पावले उचलणे आवश्यक आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी भर दिला. गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगारांना पकडणे हा काही उपाय नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. संभाव्य गुन्हेगारांच्या मनात भीती निर्माण करणे आणि संशय आल्यास त्वरित कारवाई करणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. न्यायालय म्हणाले की, "आम्हाला निराश करू नका; कृपया परिस्थिती हाताळा! विनयभंग किंवा बलात्काराची शिकार झालेली कोणतीही महिला किंवा मुलगी ही आपली बहीण किंवा आई असते. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील पोलीस दलासाठी हे एक मोठे आव्हान आहे."
लैंगिक छळाच्या वाढत्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त : न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले होते. यापूर्वी 28 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील लैंगिक छळाच्या वाढत्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. उद्यानातील बलात्कार आणि धावत्या स्लीपर बसमध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या कथित लैंगिक अत्याचारासारख्या घटनांची न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली होती. सार्वजनिक ठिकाणी महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी सध्या काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, याबद्दल न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागवला होता. या सार्वजनिक ठिकाणांमध्ये उद्याने, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक (उदा. बसेस), बाजारपेठा आणि शाळा-महाविद्यालयांसारख्या शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली होती.
गुन्हेगारांच्या मनात भीती निर्माण करा : आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी दिल्ली पोलिसांना सांगितले की, "आगामी सणासुदीच्या काळात दुर्गा पूजा आणि दिवाळी अराजक घटक, गुंड आणि समाजकंटक अधिक सक्रिय होतील. त्यामुळे तुम्ही अत्यंत सतर्क राहिले पाहिजे. आम्ही पुन्हा सांगतो की, या गुन्हेगारांच्या मनात भीती निर्माण करा. काही अनुचित प्रकार घडल्यास तुम्हाला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल." न्यायालयाच्या मागील आदेशाचा संदर्भ देत खंडपीठाने नमूद केले की, दिल्ली पोलीस नियमांचे पालन करण्यास सुरुवात करतील आणि त्याबाबत कोणतीही शंका नाही. खंडपीठाने वकिलांना सल्ला दिला की, कोणत्याही सूचनांसाठी त्यांनी या प्रकरणात नियुक्त केलेल्या 'अमायकस क्युरी'शी (न्यायालयाला मदत करणारे वकील) संपर्क साधावा, जेणेकरून त्या सूचना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणता येतील. न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी विचारले की, "उद्याने किंवा पार्क्समध्ये येणाऱ्या-जाणाऱ्यांची तुम्ही काही नोंद ठेवता का? रात्रीच्या वेळी ही उद्याने कुलूप लावून बंद केली जातात का? संपूर्ण उद्यानात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे कदाचित शक्य नसेल, पण प्रवेश आणि निर्गमन (एन्ट्री आणि एक्झिट) ठिकाणी ते नक्कीच बसवता येतील."
प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेचा धोका वाढताच : केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे पुरेसे नाही, तर त्यावर 24 तास देखरेख ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र कक्ष (कंट्रोल रूम) असणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली. यापूर्वी 28 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अशा ठोस आणि मोजता येण्याजोग्या उपाययोजनांची आवश्यकता अधोरेखित केली होती, ज्याद्वारे गुन्हे रोखणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि समाजातील असुरक्षित घटकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची उत्तरदायित्व निश्चित करता येईल. खंडपीठाने या गोष्टीवर भर दिला की, ज्या सार्वजनिक ठिकाणी अपुरा प्रकाश, देखरेखीचा अभाव किंवा पोलीस गस्त व त्वरित प्रतिसाद यंत्रणेची कमतरता असते, तिथे प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो.