Delhi Protest : राजधानी दिल्लीतील वातावरण तापलं! अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी यांच्यासह अनेक नेत्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात
माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जात असताना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
Published : October 10, 2026 at 4:52 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 5:26 PM IST
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीमध्ये सध्या वातावरण तापलं आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीनं दिल्लीलीत जंतर-मंतरवर आंदोलन पुकारलं आहे. या आंदोलनात जास्तीत जास्त लोकांनी सहभागी व्हावं, असे आवाहन कॉक्रोच जनता पार्टीकडून करण्यात आलेलं आहे. दरम्यान, आम आदमी पार्टीचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक आणि माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जात असताना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
अनेक नेत्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात : अरविंद केजरीवाल यांच्या व्यतिरिक्त, राज्यसभा खासदार संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज आणि आमदार दुर्गेश पाठक यांच्यासह आम आदमी पार्टीच्या अनेक नेत्यांना पोलिसांनी विविध ठिकाणांहून ताब्यात घेतलं आहे. मिळालेल्या वृत्तानुसार, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना चंदीगडमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करत असताना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसह ताब्यात घेण्यात आले. दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख तथा पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. ममता बॅनर्जी आजच्या आंदोलनात सहभागी होणार होत्या. मात्र, त्यांना दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानाच्या बाहेरच दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत माजी खासदार साकेत गोखले तसंच तृणमूल काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनाही ताब्यात घेतलं आहे.
ही परिस्थिती आणीबाणीपेक्षाही वाईट : अरविंद केजरीवाल यांनी यापूर्वी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलं होते, "ही परिस्थिती आणीबाणीपेक्षाही वाईट आहे. आपण मोदींच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण हुकूमशाहीत जगत आहोत. लोकांना त्यांच्या विमान प्रवासादरम्यान अटक करणे हे अभूतपूर्व भीती दर्शवते. पंतप्रधान मोदींना हे स्पष्टपणे माहीत आहे की, त्यांनी केवळ मतचोरीच्या जोरावर निवडणुका जिंकल्या आहेत आणि आता ते लोकशाहीला पूर्णपणे चिरडून आपली फसवणूक वाचवण्यावर ठाम आहेत. ज्ञानेश यांनी जायलाच हवं, पण मोदींनीही जायलाच हवं."
मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन : दरम्यान, शुक्रवारी अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात विरोधी पक्ष आणि संघटनांनी आयोजित केलेल्या 'लोकशाही वाचवा' मोर्चात सहभागी होण्याची घोषणा केली होती. देशाच्या लोकशाही संरचनेचे रक्षण करण्यासाठी आपण आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह जंतर मंतरवर पोहोचू, असं ते म्हणाले होते. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर आणि राजधानीत कडक सुरक्षा व्यवस्था असताना, अरविंद केजरीवाल घरातून बाहेर पडताच त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं. अरविंद केजरीवाल यांनी या कारवाईला आणीबाणीपेक्षाही वाईट आणि हुकूमशाही म्हटलं आहे.
अभिजीत दिपकेंना घेतलं ताब्यात : कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्यासह त्यांचे सहकारी आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना देखील दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. हे सर्व दिल्ली विमानतळावर दाखल झाले. त्यावेळी दिल्ली पोलिसांचे पथक विमानात दाखल झाले व त्यांनी या तिघांना ताब्यात घेतलं. या आंदोलनाच्या प्रमुख चेहऱ्यांनाच पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यामुळं हे आंदोलन होणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. परंतु आता या आंदोलनाचे नेतृत्त्व महाराष्ट्रातील 25 वर्षीय कॉक्रोच जनता पार्टीचा नेता अजिंक्य शिंदे यांच्याकडे सोपवण्यात आलं आहे. अजिंक्य शिंदे हे नवीन चेहरा म्हणून समोर आले आहेत. अभिजीत दिपके यांनी एका मेसेजमध्ये, स्वतःला ताब्यात घेतल्यास आंदोलनाचं नेतृत्व करण्यासाठी अजिंक्य शिंदे यांची निवड केली होती.
दिल्लीत अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू : नियोजित केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. दिल्लीत सुमारे 25 हजार पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर किमान 45 मेट्रो स्थानकांवर प्रवेश आणि बाहेर पडण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, तसंच दिल्लीच्या सीमा, रेल्वे स्थानके, बस स्थानके आणि इतर संवेदनशील ठिकाणांवर देखरेख वाढवण्यात आली आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याबाबतच्या चिंता आणि मोठ्या संख्येने लोक जमा होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने निदर्शनांना परवानगी नाकारली आहे. प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत.
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