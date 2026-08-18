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जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनात चेहरा ओळख तंत्रज्ञानाचा वापर केला नाही - दिल्ली पोलीस

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पोलिसांनी म्हटलं आहे की, त्यांची कारवाई तणावपूर्ण आणि विस्कळीत परिस्थितीला दिलेला एक न्याय्य आणि योग्य प्रतिसाद होता.

Delhi Police
दिल्ली पोलीस (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : August 18, 2026 at 6:46 PM IST

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नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांचं आंदोलन झालं होतं. या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थी आंदोलकांवर अतिरिक्त बळाचा वापर केल्याचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांच्या मते, हे आरोप निराधार आहेत, कारण अनेक ठिकाणी आंदोलकांची मोठी गर्दी होती, तसंच या आंदोलनांमध्ये समाजकंटक आणि सराईत गुन्हेगारांनी घुसखोरी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पोलिसांनी म्हटलं आहे की, त्यांची कारवाई तणावपूर्ण आणि विस्कळीत परिस्थितीला दिलेला एक न्याय्य आणि योग्य प्रतिसाद होता.

गेल्या महिन्यात जंतर मंतर इथं झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान, आंदोलकांनी बॅरिकेड्सचे अनेक थर तोडून हिंसाचाराचा अवलंब केल्यानंतरच बळाचा वापर करण्यास भाग पडले, असं पोलिसांनी सांगितलं. याचबरोबर, दिल्ली पोलिसांनी चेहरा ओळखण्याच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर पाळत ठेवल्याचे आरोपही फेटाळून लावले आहेत. ही प्रणाली प्रत्येक व्यक्तीचे प्रोफाइल तयार करत नाही आणि केवळ पूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांनाच ओळखते, असं पोलिसांनी म्हटलं आहे. 17 ऑगस्ट रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, अतिरिक्त आणि बेकायदेशीर बळाच्या वापराचे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. याचं कारण असं की, संबंधित ठिकाणी आणि वेळी मोठ्या संख्येनं आंदोलक उपस्थित होते आणि ते एकाच वेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी होते. यामध्ये आंदोलनात घुसलेल्या समाजकंटक आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या सराईत गुन्हेगारांचा समावेश होता.

पोलिसांनी सांगितलं की, आंदोलकांनी बॅरिकेड्सचे अनेक थर तोडून हिंसाचाराचा अवलंब केल्यानंतरच त्यांच्या अधिकाऱ्यांना बळाचा वापर करण्यास भाग पडले. मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स तोडण्यात आले आणि सुरुवातीला रायसीना रोड व रफी मार्गामार्गे मोठ्या संख्येनं आंदोलक रेल भवनजवळ जमले होते. त्यानंतर त्यांनी संसदेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, "या दरम्यान, घटनास्थळी पोहोचलेल्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर जमावाला नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळं ते संसद पोलीस ठाण्याच्या दिशेनं पळून गेले. हे आंदोलन शांततापूर्ण नव्हते. कायदा व सुव्यवस्था बिघडू लागली होती, असंही प्रतिज्ञापत्रात असं म्हटलं आहे.

पोलीस, आरएएफ आणि सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्यांनी लाऊडस्पीकरवरून वारंवार विनंत्या आणि इशारे दिले, परंतु आंदोलकांनी बॅरिकेड्सचे थर तोडण्यास सुरुवात केली आणि संसद भवनापर्यंत पोहोचून जमण्याच्या प्रयत्नात कायदेशीर निर्देशांचे पालन करण्यास नकार दिला. प्रतिज्ञापत्रात पुढं असं म्हटलं आहे की, या परिस्थितीत कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांकडे परिस्थितीनुसार आवश्यकतेनुसार बळाचा वापर करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. संसदेकडे मोर्चा काढण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती, तसंच संसदेकडे जाण्यासाठी कोणताही निश्चित मार्ग नव्हता, मोर्चाची सुरुवात किंवा समाप्तीची वेळ किंवा सहभागींची संख्या निर्दिष्ट केली नव्हती, त्यामुळं तो जमाव बेकायदेशीर राहिला आणि संसदेच्या दिशेने पुढे जाण्याचा कोणताही प्रयत्न हा एका बेकायदेशीर जमावानं केलेले बेकायदेशीर कृत्य होतं.

प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, या याचिका प्रामुख्यानं निवडक छायाचित्रे, अपूर्ण व्हिडिओ क्लिप्स आणि पडताळणी न झालेल्या मीडिया व सोशल मीडियावरील वृत्तांवर आधारित आहेत, ज्यांची सत्यता स्वतंत्रपणे पडताळण्यात आलेली नाही आणि त्या एकतर्फी चित्र मांडणाऱ्या आरोपांवर आधारित आहेत. त्यावेळच्या परिस्थितीत जमावाचे संरक्षण आणि नियंत्रण करण्यासाठी कायदेशीररित्या आवश्यक असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कायदेशीर कृती त्यात प्रतिबिंबित होत नाहीत. शांततापूर्ण निषेध करण्याचा अधिकार हा तरुण विद्यार्थी आणि तरुणांसह प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. समस्या तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा सुरुवातीला शांततापूर्ण असलेला निषेध हिंसक वळण घेतो, ज्यामुळं इतर नागरिक आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना शारीरिक इजा होते आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होते, असंही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या समाजकंटकांनी आंदोलकांना बदनाम करण्यासाठी किंवा गोंधळ निर्माण करण्यासाठी जमावात सामील होऊन अशा आंदोलनांमध्ये केलेली घुसखोरी, ही केवळ भारतातच नव्हे तर सर्वत्र पोलिसांसाठी नेहमीच चिंतेची बाब राहिली आहे, असं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. त्यात पुढं असंही म्हटलं आहे की, त्यामुळं कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना हिंसाचार नियंत्रणात आणण्यासाठी निर्णय घ्यावे लागतात, ज्यांना संवाद, मनधरणी, वाटाघाटी आणि इशारा यांसारख्या विविध स्तरांवर प्रतिसाद दिला जातो. याचबरोबर, चेहरा ओळख प्रणाली व्यक्तींचा बायोमेट्रिक डेटा गोळा करत असल्याचा खोटा वृत्तांत पसरवला जात आहे. लोकांना त्यांच्या आधार कार्डांसह बोलावलं जात आहे आणि हा डेटा खाजगी कंपन्यांना विकला जात आहे, असे दावे केवळ खोटेच नाहीत, तर ते स्पष्टपणे एका छुप्या हेतूने पसरवले जात आहेत, असंही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

पोलिसांनी सांगितलं की, केवळ गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांचेच फोटो काढले जातात. अशा सराईत गुन्हेगारांचा बायोमेट्रिक डेटा राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोकडे कायदेशीर नियमांनुसार आधीच उपलब्ध आहे आणि आधार कार्ड किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीसह कोणालाही कधीही बोलावण्यात आलेलं नाही, असं पोलिसांनी सांगितलं. दरम्यान, चेहरा ओळखण्याची प्रणाली गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या लोकांची छायाचित्रे घेत नाही. हे देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, पोलीस नोंदींमध्ये केवळ गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्यांचेच चेहरे आणि इतर माहिती समाविष्ट असेल, वाहतुकीचा दंड किंवा नियमांचे उल्लंघन यांसारख्या किरकोळ गुन्ह्यांसाठी आरोप असलेल्यांची नाही, असंही पोलिसांनी सांगितलं.

ज्या आंदोलकांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यासारखे गंभीर गुन्हेगारी आरोप आहेत, त्या 2,873 लोकांमध्ये नसलेल्या आंदोलकांविरुद्ध कोणतीही चौकशी केली जाणार नाही, असंही पोलिसांनी म्हटलं आहे. प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, चेहरा ओळखणारी प्रणाली आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे प्रोफाइल आपोआप कॅप्चर, तयार, जनरेट किंवा जतन करत नाही. तसंच, शांततापूर्ण निदर्शकांवर सरसकट पाळत ठेवण्यासाठी किंवा त्यांची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्यासाठीही याचा वापर केला जात नाही, मात्र त्यांची पूर्वीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्यास त्याला अपवाद आहे. चेहरा ओळखणारी प्रणाली केवळ अशाच चेहऱ्यांना ओळखते, ज्यांची नोंद पूर्वीच्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये आधीच झालेली आहे, असं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

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