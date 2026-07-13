पोलीस कॉन्स्टेबलनं पत्नीची गोळ्या झाडून केली हत्या, गुन्हा दाखल
घटनेनंतर आरोपी कॉन्स्टेबल फरार झाला असून, पोलिसांची पथकं त्याचा शोध घेत आहेत.
Published : July 13, 2026 at 7:44 PM IST
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. येथील पूर्व जिल्ह्यातील वाहनचोरी विरोधी पथकात (AATS) तैनात असलेल्या दिल्ली पोलीस कॉन्स्टेबल मनीष भाटीवर त्याची पत्नी प्रियांका हिची गोळ्या झाडून हत्या केल्याचा आरोप आहे. सर्वात दुःखद बाब म्हणजे प्रियांकाची हत्या तिच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच करण्यात आली. घटनेनंतर आरोपी कॉन्स्टेबल फरार झाला असून, पोलिसांची पथकं त्याचा शोध घेत आहेत.
घटनेनंतर आरोपी कॉन्स्टेबल फरार : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी पहाटे 3 वाजण्याच्या सुमारास लाल बहादूर शास्त्री रुग्णालयाजवळ प्रियांका जखमी अवस्थेत पडल्याची माहिती मिळाली. तिथून जाणाऱ्या एका डिलिव्हरी बॉयनं तिला पाहिलं आणि तत्काळ तिला एलबीएस रुग्णालयात दाखल केलं. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तपासणीनंतर प्रियांकाला मृत घोषित केलं. घटनेची माहिती मिळताच, पोलीस आणि फॉरेन्सिक पथकं घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी तपास सुरू केला. जवळच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेज तपासल्यानंतर, पोलिसांना या हत्येच्या प्रकरणात मृत प्रियांकाचा पती मनीष भाटी याचा सहभाग असल्याचं समजले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, घटनेनंतर आरोपी न्यू विनोद नगरमधील आपल्या घरी चालत गेला आणि फरार झाला. मृत प्रियांका मूळची नोएडाच्या सदपूर गावची होती. तिचं लग्न 2022 मध्ये मनीष भाटी याच्याशी झालं होतं. प्रियांका अशोक विहार येथील एका खाजगी शाळेत शिक्षिका होती.
हुंड्यासाठी त्रास दिल्याचा आरोप : प्रियांकाला लग्नानंतर हुंड्यासाठी त्रास दिला जात होता, असा आरोप तिचे वडील अजित सिंग यांनी केला आहे. तसंच याबाबत महिला सेलमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती, मात्र नंतर दोन्ही पक्षांमध्ये सामंजस्य झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं. याशिवाय मनीष भाटी लग्न झाल्यापासून 50 लाख रुपयांच्या गाडीची मागणी करत होता आणि प्रियांकाच्या हत्येमध्ये मनीष भाटी याची आई आणि मोठा भाऊ यांचाही सहभाग आहे, असा आरोप प्रियांकाचे वडील अजित सिंग यांनी केला आहे. दरम्यान, पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपी कॉन्स्टेबलचा शोध घेतला जात आहे. तसंच प्रियांकाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा सखोल तपास सुरू असून आरोपीला लवकरच अटक केली जाईल, असं पोलिसांनी सांगितलं.
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