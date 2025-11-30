पाकिस्तानस्थित दहशतवादी नेटवर्कचा दिल्लीत पर्दाफाश; तीन दहशतवादी अटकेत, अनेक ठिकाणं हिटलिस्टवर
दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकानं पाकिस्तान समर्थित आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरराज्यीय दहशतवादी मॉड्यूलचा पर्दाफाश केलाय. यात तीन दहशतवाद्यांना अटक केलीय.
नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकानं पाकिस्तान चालवत असलेल्या एका सक्रिय दहशतवादी मॉड्यूलचा पर्दाफाश केलाय. या कारवाईत तीन दहशतवाद्यांना पोलिसांनी अटक केलीय. दिल्ली पोलिसांची ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे.
पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेचा सहभाग : विशेष कक्षाचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त प्रमोद कुमार कुशवाह म्हणाले की, "दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पक्षकानं एका पाकिस्तानी नागरिक शहजाद भट्टी याच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या मॉड्यूलचा पर्दाफाश केला आहे. शहजाद भट्टी हा एक गँगस्टर आहे. तो सध्या पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेच्या आदेशानुसार काम करत आहे."
तीन दहशतवाद्यांना अटक : स्पेशल सेलच्या तपासात असं दिसून आलं आहे की, हे नेटवर्क पाकिस्तानमध्ये असलेल्या शहजाद भट्टीच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत होतं आणि तेथील गुप्तचर संस्थेच्या आदेशानुसार भारतात हल्ल्यांचा कट रचत होते. तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यापैकी एक हरगुनप्रीत सिंग हा पंजाबचा रहिवासी आहे. दुसरा विकास प्रजापती हा मध्य प्रदेशातील दतिया येथील रहिवासी असून, तिसरा आरिफ हाउत्तर प्रदेशातील बिजनौर येथील रहिवासी आहे.
संवेदनशील ठिकाणी हल्ल्यांचा कट : अतिरिक्त पोलीस आयुक्त प्रमोद कुमार कुशवाह म्हणाले की, "२५ तारखेला गुरुदासपूर शहर पोलीस ठाण्यासमोर एक हातबॉम्ब फेकण्यात आला होता, त्या घटनेत हेच आरोपी सहभागी होते. शिवाय, स्पेशल सेलच्या तपासात असंही आढळून आलं की, या मॉड्यूलनं देशभरातील इतर अनेक संवेदनशील ठिकाणी हल्ला करण्याची तयारी केली होती. आरोपींनी अनेक ठिकाणांची रेकी केली होती आणि त्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग देखील केलं होतं."
पाकिस्तानमधून होता संपर्क : पोलिसांनी सांगितलं की, "शहजाद भट्टी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि इतर संपर्कांद्वारे तरुणांना या नेटवर्कमध्ये आकर्षित करत होता. तो परदेशातून या गटाशी थेट संपर्कात होता आणि दहशतवादी कारवायांचे समन्वय साधत होता."
