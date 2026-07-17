दिल्ली पोलिसांकडून बनावट नोटा बनवणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश, मुंबईतील 'कनेक्शन' समोर
दिल्ली पोलिसांनी आंतरराज्यीय बनावट भारतीय चलनी नोटांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश करून अनेक संशयितांना अटक केली आहे.
Published : July 17, 2026 at 9:01 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांनी बनावट चलनाच्या एका मोठ्या नेटवर्कचा पर्दाफाश केला आहे. भालसा डेअरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पोलिसांनी आंतरराज्यीय बनावट भारतीय चलनी नोटांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश करून अनेक संशयितांना अटक केली आहे. मुंबईतील तपासात असं समोर आलं की, या बनावट नोटा छापून एका नेटवर्कमार्फत दिल्लीतील बाजारात चलनात आणल्या जात होत्या. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी बनावट भारतीय चलनही जप्त केलं आहे.
मुंबईतील 'कनेक्शन' समोर : प्राथमिक तपासानुसार, या नेटवर्कचे मुख्य संचालन मुंबईत होतं, जिथं बनावट नोटा छापल्या जात होत्या. त्यानंतर या नोटा विविध मार्गांनी दिल्लीला आणल्या जात आणि बाजारपेठा, दुकानं व इतर व्यवहारांमधून खऱ्या नोटा म्हणून चालवण्याचा प्रयत्न केला जात होता. पोलिसांनी या प्रकरणात अनेक संशयितांना अटक केली असून मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटा जप्त केल्या आहेत. चौकशीतून टोळीची सप्लाय चेन, नोटा छापण्याच्या पद्धती आणि दिल्लीत त्या चालवण्यासाठी वापरले जाणारे संपूर्ण नेटवर्क समोर आलं आहे. टोळीचे इतर सदस्य आणि त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींना ओळखण्यासाठी पोलीस आता छापे टाकत आहेत. हे नेटवर्क कोणत्या राज्यांपर्यंत विस्तारलेलं आहे आणि आतापर्यंत किती बनावट नोटा आणल्या आहे, हे निश्चित करण्यासाठी तपास सुरू आहे.
दुकानदाराला बनावट नोटा दिल्यानं प्रकरण उघडकीस : डीसीपी शोभित सक्सेना यांनी सांगितलं की, "आरोपी सुभाष आपल्या जवळच्या पान दुकानात सिगारेट घेण्यासाठी गेला होता, जिथं त्यानं दुकानदाराला बनावट नोटा दिल्या. बनावट नोटा पाहून दुकानदारानं बीट अधिकाऱ्याला माहिती दिली. यानंतर पोलिसांनी सुभाषला अटक केली. यावेळी त्यानं मुंबईतील नटराजचे नाव घेतलं, तो तेथून चलन घेऊन दिल्लीसह विविध ठिकाणी पुरवायचा. पोलीस मुंबईत गेल्यावर त्यांना नटराजकडून समजलं की, त्याचा आणखी एक साथीदार आहे. या साथीदारचं नाव विनोद जयस्वाल असून तो बनावट नोटा तयार करत होता."
पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू : दरम्यान, पोलिसांनी 100 आणि 500 रुपयांच्या 300 बनावट नोटा जप्त केल्या आहेत. याशिवाय प्रिंटर, लॅपटॉप, कटर, पेपर आदी साहित्यही जप्त करण्यात आलं आहे. तसंच पोलिसांनी याप्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केला आहे. सध्या आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या रॅकेटमध्ये सामील असलेल्या इतर संशयितांना लवकरच अटक केली जाईल. ही पोलीस कारवाई अवैध बनावट चलन व्यापाराला मोठा धक्का मानली जात असून, राजधानीत कार्यरत असलेल्या अशा नेटवर्कवरही बारीक नजर ठेवली जात आहे.
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