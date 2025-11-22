ड्रोनद्वारे पाकिस्तानमधून शस्त्रास्त्र तस्करी, दिल्ली पोलिसांची धडक कारवाई, चौघांना अटक!
आरोपी तुर्की आणि चीनमध्ये बनवलेले अत्याधुनिक आणि महागडे पिस्तूल पाकिस्तानमार्गे भारतात बेकायदेशीरपणे पुरवत होते.
Published : November 22, 2025 at 3:21 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजेंसशी (आयएसआय) थेट संबंध असलेल्या आंतरराष्ट्रीय शस्त्र तस्करी रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. दिल्ली गुन्हे शाखेनं आयएसआयशी जोडलेल्या आंतरराष्ट्रीय शस्त्र तस्करीच्या टोळीतील चार आरोपींना अटक केली आहे. हे आरोपी तुर्की आणि चीनमध्ये बनवलेले अत्याधुनिक आणि महागडे पिस्तूल पाकिस्तानमार्गे भारतात बेकायदेशीरपणे पुरवत होते. याप्रकरणात अजय, मनदीप, दलविंदर आणि रोहन अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावं आहेत. दिल्ली आणि शेजारच्या राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या गुन्हेगारांना आणि गुंडांना शस्त्रं विकल्याबद्दल त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
गुन्हेगारी टोळ्यांना विक्री : गुन्हे शाखेचे डीसीपी संजीव कुमार यादव यांनी सांगितलं की, "या टोळीची कार्यपद्धती वेगळी होती. तस्करी केलेली शस्त्रं पाकिस्तानातून ड्रोनद्वारे भारतात, विशेषतः पंजाबच्या सीमावर्ती भागात टाकली जात होती. तेथून अटक केलेले आरोपी ही शस्त्रं उचलून दिल्ली-एनसीआर आणि शेजारच्या राज्यांमधील संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांना चढ्या किमतीत विकत असत. ही कार्यपद्धती केवळ बेकायदेशीर शस्त्रांच्या तस्करीपुरतं मर्यादित नाही, तर सीमेपलीकडून देशविरोधी कारवायांमध्ये आयएसआयचा सहभाग असल्याचं देखील सिद्ध करते."
विदेशी पिस्तूल आणि 92 जिवंत काडतुसे जप्त : पोलिसांनी आरोपींकडून मोठ्या प्रमाणात विदेशी शस्त्रं आणि काडतुसे जप्त केला आहे. जप्त केलेल्या वस्तूंमध्ये 10 महागड्या विदेशी पिस्तूल आणि 92 जिवंत काडतुसे समाविष्ट होती. उच्च दर्जा आणि किमतीमुळं, मोठ्या गुन्हेगारी टोळ्यांमध्ये या पिस्तूलांना मोठी मागणी होती. दरम्यान, गुन्हे शाखेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, "हे रॅकेट केवळ गुन्हेगारी कारवायांना प्रोत्साहन देत नव्हतं, तर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेलाही गंभीर धोका निर्माण करत होतं. ड्रोनद्वारे पाकिस्तानातून होणाऱ्या शस्त्रास्त्र तस्करीशी आयएसआयचे संबंध असल्याचं उघड होणं ही चिंतेची बाब आहे. या कारवाईमुळं दिल्ली आणि आसपासच्या भागात अनेक मोठ्या घटना रोखण्यास मदत झाली आहे."
पंजाब कनेक्शन आणि पुढील तपास : अटक करण्यात आलेल्या चार आरोपींपैकी दोघं पंजाबचे असून, पंजाब सीमेवर शस्त्रं मिळत असल्याची त्यांनी पुष्टी केली आहे. पोलीस आता या आरोपींच्या संपूर्ण नेटवर्कचा आणि आयएसआयशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांचा सखोल तपास करत आहेत. तपास पथक आता भारतातील कोणत्या गुंडांना आणि गुन्हेगारांना ही शस्त्रं विकली गेली, हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसंच या तस्करी रॅकेटला कुठून निधी दिला जात होता?, या टोळीत आणखी किती लोक सामील आहेत आणि ते कोणत्याही दहशतवादी किंवा फुटीरतावादी गटांशी देखील जोडलेले आहेत का? याचाही तपास करण्यात येत आहे. दरम्यान, सीमापार तस्करी रोखण्यासाठी आणि राष्ट्रीय राजधानीतील गुन्हेगारी नेटवर्क उध्वस्त करण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून दिल्ली पोलिसांच्या या कारवाईकडं पाहिलं जात आहे.
