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दिल्ली पोलिसांवरील हल्ला प्रकरण, 3 अल्पवयीन मुलांसह चौघांना अटक, मुख्य आरोपीचा शोध सुरुच

कारवाई केल्याच्या रागातून बाईक मालक आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांना मारहाण केली होती. पोलिसांनी या प्रकरणात आणखी काहींना अटक केलीय.

Delhi Police Attack
दिल्ली पोलिसांवर हल्ला प्रकरण (Video Screenshot)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2026 at 3:30 PM IST

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नवी दिल्ली : कारवाईच्या रागातून ऑन ड्युटी असलेल्या 3 पोलिसांवर 22 ऑगस्टरला मिरची पूड फेकण्यात आली होती. तसेच लाठी-काठ्यांनी मारहाण करण्यात आली होती. या हल्ल्यात 3 पोलीस कर्मचारी जखमी झाले होते. या प्रकरणात पोलिसांनी कारवाई केली आहे. पोलिसांनी 3 अल्पवयीनसह चौघांना अटक केली आहे. मात्र मुख्य आरोपी अजूनही फरार आहे. मुख्य आरोपीचा पोलिसांकडून शोध घेतला जात आहे.

पोलिसांनुसार, 22 ऑगस्टला दुपारी 3 वाजता भलस्वा डेयरी ठाण्याच्या बीटमधील हेड काँस्टेबल दिनेश आणि हेड काँस्टेबल राजेश हे दोघे मुकुंदपूरमधील जनता विहार भागात गस्त घालत होते. या दोघांना या दरम्यान एक बाईक सापडली. या बाईकचे वैध कागदपत्र नव्हते. त्यामुळे पोलिसांनी ही बाईक दिल्ली पोलीस अधिनियम, कलम 66 नुसार पोलीस ठाण्यात जमा केली.

त्यानंतर पोलीस पुन्हा बीट चौकीवर पोहचले. त्यानंतर बाईकचा मालक आणि त्याचे कुटुंबीय बीटवर पोहचले. त्यांनी या कारवाईचा विरोध करत गोंधळ घातला. गोंधळाचं पर्यवसन हाणामारीत झालं. आरोपांनुसार, आरोपींनी पोलिसांच्या डोळ्यात मिरची पूड टाकली. तसंच वीट आणि दांड्यानी मारहाण करण्यात आली.

आपल्या सहकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी एका पोलीस कर्मचाऱ्याने (टीनू) मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. या आरोपींनी मध्यस्थी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यालाही मारहाण केली.

तिघे जखमी :- आरोपींनी केलेल्या या हल्ल्यात हेड काँस्टेबल दिनेश, हेड काँस्टेबल राजेश आणि हेड काँस्टेबल टीनू हे तिघे जखमी झाले. या तिघांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. सध्या तिघांची तब्येत ठीक आहे. पोलिसांनी या सर्व प्रकरणानंतर तपासाला सुरुवात केली. पोलिसांनी स्थानिकांच्या मदतीने 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलाला घटनास्थळावरुन ताब्यात घेतलं.

पोलिसांनी घटनास्थळ आणि आसपासच्या परिसरातील व्हिडीओ फुटेज तपासले. पोलिसांनी या तपासाच्या आधारे 23 ऑगस्टला अल्पवयीन मुलाच्या आईसह तिच्या इतर 2 किशोरवयीन मुलांना ताब्यात घेतलं. पोलिसांनुसार, ताब्यात घेतलेले हे तिघेही उपलब्ध व्हिडीओ फुटेजमध्ये पोलिसांना मारहाण करताना दिसत आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणात भलस्वा डेयरी ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

मुख्य आरोपीवर 5 गुन्हे -: पोलिसांनुसार, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सुनील उर्फ पंकज हा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला आहे. त्याच्यावर आधीपासूनच 5 गुन्हे आहेत. पोलिसांनुसार, मुख्य आरोपीवर 5 फौजदारी खटले आहेत, ज्यात एनडीपीएस कायद्याशी संबंधित आणि गंभीर फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे. तसेच सुनीलचा एक साथीदारही फरार आहे. पोलिसांकडून यांचा शोध घेतला जात आहे.

डीसीपी शोभित डी सक्सेना काय म्हणाले? :- "ऑन ड्युटी पोलिसांवर हल्ला करणं गंभीर बाब आहे. पोलिसांकडून हल्ल्यात सहभागी असलेल्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात आली आहे. घटनास्थळावरून एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेण्यात आलंय, तसंच अल्पवयीन मुलाच्या आईसह त्याच्या 2 किशोरवयीन भावांनाही 23 ऑगस्टला ताब्यात घेण्यात आलं. व्हिडीओ फुटेजमधून त्यांनी काय केलंय हे दिसतंय. फरार असलेला मुख्य आरोपी सुनील उर्फ ​​पंकज आणि त्याच्या साथीदाराला पकडण्यासाठी शोध सुरु आहे. कर्तव्यात अडथळा आणणाऱ्या आणि पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल", असं डीसीपी शोभित डी सक्सेना म्हणाले.

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DELHI POLICE ATTACK

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