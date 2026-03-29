देशभरात 1,100 बॉम्बच्या धमक्या पाठवणारा आरोपी जेरबंद; दिल्ली पोलिसांची म्हैसूरमध्ये धडक कारवाई
अलीकडेच देशातील विविध उच्च न्यायालयं, शाळा, महाविद्यालयं आणि सरकारी कार्यालयांना बॉम्बनं उडवणून देण्याचे मेसेज पाठवण्यात आले होते. याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी म्हैसूरमधून आरोपीला अटक केली आहे.
Published : March 29, 2026 at 12:54 PM IST
म्हैसूर (कर्नाटक) : देशभरात तब्बल 1,100 बनावट बॉम्बस्फोटाच्या धमक्यांचे मेसेज पाठवणाऱ्या आरोपीला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे. श्रीनिवास उर्फ श्रीनिवास लुईस (वय 47) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव आहे. पोलिसांनी म्हैसूर शहरातील ब्रिंदावन लेआउट परिसरातील एका घरावर छापा टाकून ही कारवाई केली. आरोपी अज्ञात ठिकाणांहून ई-मेल आणि इतर माध्यमांद्वारे बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या देत होता.
गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी विशेष मोहीम राबवून त्याला अटक केली. आरोपीकडून लॅपटॉप आणि अनेक सिमकार्ड जप्त करण्यात आले आहेत. चौकशीत त्यानं देशभरात 1,100 धमकीचे मेसेज पाठवल्याची कबुली दिली आहे.
कोर्ट, शाळा, कॉलेजला धमकी : अलीकडेच देशातील विविध उच्च न्यायालयं, शाळा, महाविद्यालयं आणि सरकारी कार्यालयांना बॉम्बनं उडवणून देण्याचे मेसेज पाठवण्यात आले होते. म्हैसूरसह अनेक शहरांमध्ये ई-मेलद्वारे बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या होत्या. या प्रकरणी देशातील अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, आरोपीकडून अधिक तपास सुरू आहे.
आरोपी अविवाहित आणि बेरोजगार : बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या पाठवणारा श्रीनिवास लुईस (वय 47) हा अविवाहित आणि बेरोजगार असल्याची माहिती समोर आली आहे. तो मूळचा बेंगळुरू येथील असून, सध्या म्हैसूरमधील ब्रिंदावन लेआउट परिसरात आईसोबत भाड्याच्या घरात राहत होता.
पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी उच्चशिक्षित असला तरी बेरोजगार होता. त्याची आई निवृत्त सरकारी कर्मचारी असून कुटुंबाचा खर्च तीच चालवत होती. त्याचा एक भाऊ असून तो वेगळ्या ठिकाणी राहतो. आरोपी मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असल्याचंही प्राथमिक तपासात समोर आलं असून, तो विविध ठिकाणी बॉम्ब धमक्या पाठवून भीतीचं वातावरण निर्माण करत होता.
दिल्ली उच्च न्यायालयालाही धमकी : अलीकडे दिल्ली उच्च न्यायालयालाही बॉम्बनं उडवून देण्याचा मेसेज पाठवण्यात आला होता. या प्रकरणी न्यायालयातील न्यायाधीशांनी स्वतः तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी दिल्लीतील CEN पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला होता.
म्हैसूरमध्ये छापा, लॅपटॉप आणि अनेक सिमकार्ड जप्त : तपासादरम्यान मिळालेल्या ठोस माहितीच्या आधारे दिल्ली पोलीस म्हैसूरमध्ये दाखल झाले. व्ही. व्ही. पुरम पोलीस ठाण्याच्या मदतीनं ब्रिंदावन लेआउट येथील घरावर छापा टाकण्यात आला. या कारवाईदरम्यान आरोपीच्या खोलीतून एक लॅपटॉप आणि अनेक सिमकार्ड जप्त करण्यात आले. शनिवारी सकाळी आरोपीला अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्याला न्यायालयात हजर करून पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.
दिल्ली पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू : व्ही. व्ही. पुरम पोलीस ठाण्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली पोलिसांनी आरोपीला आपल्या ताब्यात घेतलं असून पुढील तपास सुरू आहे. देशभरात पाठवण्यात आलेल्या धमकीच्या संदेशांमागील नेमका उद्देश आणि इतर कोणाचा सहभाग आहे का? याचा शोध घेतला जात आहे.