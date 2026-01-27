ETV Bharat / bharat

दिल्ली-मुंबई 'एक्सप्रेस वे'वर भीषण अपघात, कार ट्रकमध्ये अडकून फरफटत गेली, 4 जणांचा मृत्यू

दौसा जिल्ह्यातील दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेवर एक भीषण रस्ता अपघात झाला. एका ट्रकला धडकल्यानंतर एर्टिगा कार 3-4 किलोमीटरपर्यंत फरफटत गेली.

A horrific accident between a car and a truck
कार आणि ट्रकचा भीषण अपघात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 27, 2026 at 11:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दौसा (राजस्थान) : जिल्ह्यातील दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेवर मंगळवारी (27 जानेवारी) पहाटे एक भीषण अपघात झाला. ट्रकला धडकल्यानंतर एक एर्टिगा कार तीन ते चार किलोमीटरपर्यंत फरफटत गेली. या अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला. पापडदा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आलूदा गावाजवळ पिलर क्रमांक 194 जवळ हा भीषण अपघात झाला. यात कारचं मोठं नुकसान झालं आहे. एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाली असून त्याच्यावर दौसा जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

'एर्टिगा कारचा पूर्णपणे चुराडा' : दरम्यान, अपघात इतका भीषण होता की, एर्टिगा कारचा पूर्णपणे चुराडा झाला. कारमधील मृतदेह आत अडकले होते. नांगल राजावतानचे डीएसपी दीपक मीना यांनी सांगितलं की, मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी क्रेन व बचाव पथकाला तातडीने घटनास्थळी पाचारण करण्यात आलं. मोठ्या प्रयत्नांनंतर मृतदेह बाहेर काढून जिल्हा रुग्णालयाच्या शवागारात ठेवण्यात आलं आहे.

अपघाताच्या वेळी कारमध्ये एकूण 5 जण होते. धडकेनंतर चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक युवक गंभीर जखमी झाला. जखमी युवकावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे.

'ट्रक चालकानं कार अनेक किलोमीटरपर्यंत फरफटत नेली' : जखमी युवकानं पोलिसांना दिलेल्या जबाबानुसार, धडकेनंतर ट्रक चालकानं कार अनेक किलोमीटरपर्यंत फरफटत नेली. या काळात कारमध्ये अडकलेले प्रवासी मदतीसाठी तडफडत होते. मात्र, अंधार आणि प्रचंड वेगामुळे कोणालाही अपघाताची माहिती होऊ शकली नाही.

काही वेळानंतर माहिती मिळताच, पापडदा व नांगल राजावतान पोलीस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातानंतर एक्सप्रेसवेवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत केली असून संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.

मृत ग्रेटर नोएडाचे रहिवासी : प्राथमिक माहितीनुसार, अपघातात मृत्युमुखी पडलेले सर्वजण ग्रेटर नोएडाचे रहिवासी होते. ते उज्जैन येथील महाकाल मंदिरात दर्शन घेऊन परतत असताना हा अपघात झाला. पिलर क्रमांक 193 जवळ ही घटना घडल्याचे सांगितलं जात आहे. सध्या पोलीस अज्ञात वाहनाचा शोध घेत असून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीने अपघाताचे नेमकं कारण शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जखमी व्यक्ती सध्या अधिक माहिती देण्याच्या स्थितीत नाही. मात्र, घटनास्थळाची परिस्थिती पाहता कार मागून एखाद्या मोठ्या वाहनाला धडकली आणि त्यानंतर त्या वाहनात अडकून ती बराच अंतर फरफटत गेल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

हेही वाचा

TAGGED:

CAR TRUCK DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
ROAD ACCIDENT IN DAUSA RAJASTHAN
DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
कार अपघात राजस्थान दौसा
ACCIDENT ON DELHI MUMBAI EXPRESSWAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.