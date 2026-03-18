कठडा तोडून भरधाव वेगातील कार पुलाखाली कोसळली, पुण्यातील तीन मित्रांचा राजस्थानमधील अपघातात मृत्यू

लेह-लडाखमध्ये फिरण्यासाठी गेलेल्या पुण्यातील तीन मित्रांचा कोटा जिल्ह्यातील कार अपघातात आज सकाळी मृत्यू झाला. त्यांचे कुटुंबीय हे राजस्थानला रवाना झाले आहेत.

चक्काचूर झालेली कार (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 18, 2026 at 4:51 PM IST

कोटा (जयपूर): फिरायला गेलेल्या पुण्यातील तीन मित्रांचा राजस्थानमधील कार अपघातात मृत्यू झाला. हा अपघात कोटा जिल्ह्यातील कैथून पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर बुधवारी घडला.

तीन एका आलिशान एसयूव्ही (SUV) कारमधून फिरण्यासाठी गेले होते. त्यांचा कार अपघातात जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर, घटनेची सविस्तर माहिती घेण्यासाठी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. तपासादरम्यान असे निष्पन्न झाले की, सदर आलिशान वाहन महामार्गावरून भरधाव वेगाने धावत होते. त्यानंतर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. कार सुरक्षा कठडा (बॅरियर) तोडून पुलाखाली कोसळली.

दिल्ली मुंबई महामार्ग अपघात (Source- ETV Bharat Reporter)

चालकाला डुलकी लागल्याचा अंदाज- कैथून पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी (SHO) मनोज सिकरवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात सकाळी सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास करडिया आणि बालापुरा इंटरचेंजेसच्या दरम्यान घडला. ही कार कोटाच्या दिशेकडून रतलामच्या दिशेने प्रवास करत होती. चालकाला गाडी चालवताना कदाचित डुलकी लागली असावी, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळेच त्याचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले असावे, असा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे. याच कारणामुळे हा अपघात घडला असण्याची शक्यता आहे. या घटनेदरम्यान, महामार्गाच्या लेनखाली असलेल्या एका पाण्याचा निचरा करणाऱ्या कालव्यात (drainage channel) ही कार सुमारे 15 फूट खाली कोसळली. या अपघातात तीन जणांना आपला जीव गमवावा लागला.

मृत व्यक्तींची ओळख पटली आहे. सिद्धांत अलट, माथुरेश पाडले आणि कुणाल चौरडिया अशी मृतांची नावे आहेत. हे तिघेही महाराष्ट्रातील पुणे शहराचे रहिवासी होते. ते फिरण्यासाठी जम्मू काश्मीरमधील लेह-लडाखला गेले होते. परतीच्या प्रवासादरम्यान हा अपघात घडला. त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्यात आला आहे. ते कोटाच्या दिशेनं रवानाही झाले आहेत. हा अपघात इतका भीषण होता की, कारमधील तिन्ही प्रवासी वाहनामध्येच अडकून पडले होते. त्यांना मोठ्या प्रयासानं आणि शर्थीच्या प्रयत्नांनंतर कारमधून बाहेर काढण्यात आलं. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं.

मृतदेहाचं होणार शवविच्छेदन- या अपघातात कारचे पूर्णपणे नुकसान झाले असून, ते चक्काचूर झाले आहे. सध्या या तिन्ही मृतदेहांना कैथून येथील सार्वजनिक आरोग्य केंद्राच्या शवविच्छेदन कक्षात (mortuary) हलवण्यात आलं आहे. कुटुंबीय घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर मृतदेहांचे शवविच्छेदन केले जाणार आहे. फिरायला गेल्यानंतर तीन मित्रांचा अपघातात मृत्यू झाल्यानं त्यांच्या कुटुंबीयांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.

