'भाजपानं गरिबांचा तांदूळ खाल्ला'; 'आप'चा गंभीर आरोप, कायदेशीर कारवाई करण्याचा भाजपाचा इशारा
आम आदमी पार्टीने (आप) रविवारी दिल्ली सरकारवर रेशनच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला.
Published : August 9, 2026 at 5:04 PM IST
नवी दिल्ली : आम आदमी पार्टीने (आप) रविवारी दिल्ली सरकारवर रेशनच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला. दिल्लीतील गरीब, स्थलांतरित मजूर आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिलेला तांदूळ एका खासगी कंपनीला चढ्या दराने विकण्याची योजना आखण्यात आली होती, असा आरोप आपचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांनी केला.
त्यांनी आरोप केला की, या योजनेअंतर्गत दर आठवड्याला सुमारे 31 हजार मेट्रिक टन तांदूळ उचलला जाणार होता आणि तीन वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 22 हजार कोटी रुपये किमतीचा तांदूळ विकण्याचे तसेच जवळपास 11 हजार कोटी रुपयांचे कथित कमिशन लाटण्याचे रॅकेट चालवले जाणार होते. हे प्रकरण केवळ एका अधिकाऱ्याच्या चुकीपुरते मर्यादित नाही; तर याची सखोल चौकशी होऊन जबाबदारी निश्चित केली जाणे आवश्यक आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री मंजिंदर सिंग सिरसा यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले.
भाजपा ने दिल्ली में ₹22,000 करोड़ के राशन घोटाले की प्लानिंग कैसे की?— AAP (@AamAadmiParty) August 9, 2026
जानिए AAP दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष @Saurabh_MLAgk जी से। pic.twitter.com/RJBSPKWVVk
त्यांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत 'फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'च्या (FCI) गोदामांमधून सुमारे 31 हजार मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी केला जाणार होता. हा तांदूळ केंद्र सरकारच्या अनुदानित वितरण व्यवस्थेद्वारे गरिबांना उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश होता. मात्र, गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याऐवजी हा तांदूळ हरियाणातील एका खासगी कंपनीला खुल्या बाजारात जवळपास दुप्पट दराने विकण्याची योजना होती.
FCI कडे वारंवार ई-मेल पाठवल्याचा दावा : 'आप'च्या (AAP) एका नेत्याने सांगितले की, 8 एप्रिल रोजी पत्र पुढे पाठवल्यानंतर अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त अरुण कुमार झा यांनी FCI ला ई-मेल पाठवला होता. त्यानंतर, 13, 16 आणि 17 एप्रिल रोजीही तांदळाचा पुरवठा करण्याची विनंती करणारे ई-मेल पाठवण्यात आले. एका अधिकाऱ्याने FCI कडे 31 हजार मेट्रिक टन तांदळाची वारंवार मागणी केली, ही बाब संपूर्ण प्रकरणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. जर हा तांदूळ खरोखरच दिल्लीतील गरिबांच्या वाटपासाठी हवा होता, तर सरकारने ही माहिती सार्वजनिक करायला हवी होती.
जर हा तांदूळ गरिबांसाठीच होता, तर त्याची प्रसिद्धी का करण्यात आली नाही? गरिबांना तांदूळ वाटप करण्याबाबत दिल्ली सरकारने जाहीर घोषणा का केली नाही? असा प्रश्न सौरभ भारद्वाज यांनी उपस्थित केला. सरकार सहसा आपल्या विविध योजनांची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचवत असते; तरीही, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गरिबांना तांदूळ पुरवण्याच्या योजनेबाबत कोणतीही पत्रकार परिषद किंवा सार्वजनिक मोहीम राबवण्यात आली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
Read Rs 22000 Crore Scam Plan— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) August 9, 2026
A corporation based in Assam and the Delhi government sent a formal request to FCI to get heavily subsidised rice from FCI (Food Corporation of India).
A huge quantity of 31000 metric tons of rice per week was demanded to be distributed among the… pic.twitter.com/u3Kklhzbpt
दिल्ली 'आप'चे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिल्लीचे मंत्री मंजिंदर सिंग सिरसा यांनी रविवारी दिला. 'आप'चे आमदार संजीव झा यांनीही अनुदानित तांदळाची खरेदी आणि त्यानंतर त्याची विक्री ज्या पद्धतीने करण्यात आली, त्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
अन्न आणि पुरवठा मंत्री सिरसा यांनी 'आप'च्या नेत्यांना त्यांचे आरोप मागे घेण्यासाठी आणि जाहीर माफी मागण्यासाठी 24 तासांची मुदत दिली; तसे न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
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