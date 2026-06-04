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मालवीय नगर अग्निकांड! हॉटेल मालकाला 4 दिवसांची पोलीस कोठडी

मालवीय नगर आग प्रकरणातील आरोपी आणि मालवीय नगर हॉटेलचे मालक लवकेश बजाज यांना साकेत न्यायालयानं चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

Malviya Nagar Fire Incident: Saket Court Sends Accused Hotel Owner Lavkesh to 4-Day Police Custody
मालवीय नगर अग्निकांड! हॉटेल मालकाला 4 दिवसांची पोलीस कोठडी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 4, 2026 at 6:17 PM IST

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नवी दिल्ली : दिल्लीच्या मालवीय नगर भागात असलेल्या एका प्रसिद्ध रेस्टॉरंटमध्ये बुधवारी पहाटे लागलेल्या भीषण आगीमुळं संपूर्ण देशाला हादरवून सोडलं. मालवीय नगर आग प्रकरणातील आरोपी आणि मालवीय नगर हॉटेलचे मालक लवकेश बजाज यांना साकेत न्यायालयानं चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी लवकेश बजाज यांना काल संध्याकाळी अटक करण्यात आली होती आणि आज त्यांना साकेत न्यायालयात हजर करण्यात आलं.

सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलिसांनी चार दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली. सुनावणीदरम्यान, लवकेश बजाज यांच्या वकिलानं सांगितलं की, त्यांना एफआयआरची प्रत मिळालेली नाही. यावर दिल्ली पोलिसांनी एफआयआरची प्रत देण्याचं आश्वासन दिलं. बुधवारी पहाटे दिल्लीच्या मालवीय नगर भागातील एका प्रसिद्ध रेस्टॉरंटला लागलेल्या भीषण आगीने संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे. या प्रकरणी मोठी कारवाई करत दिल्ली पोलिसांनी बुधवारी हॉटेल मालक लवकेश बजाज यांना अटक केली. यापूर्वी त्यांच्या आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात लुकआऊट सर्क्युलर जारी करण्यात आलं होतं.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही आग इतकी भीषण होती की, हॉटेलमध्ये उपस्थित असलेल्या लोकांना प्रतिक्रिया देण्याची किंवा स्वतःचा बचाव करण्याची संधीही मिळाली नाही. आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्या एकूण 49 जणांना तातडीनं विविध रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले. यापैकी 21 जणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. मृतांमध्ये 9 भारतीय नागरिक आणि 12 परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे.

प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, आग लागल्यानंतर इमारतीत अडकलेल्या लोकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली होती; आपला जीव वाचवण्याच्या हताश प्रयत्नात त्यांनी खिडक्यांच्या काचा फोडल्या आणि मदतीसाठी आर्त किंकाळ्या फोडल्या. या गोंधळाच्या वातावरणात जीव वाचवण्याच्या एका हताश प्रयत्नात एका महिलेने आपल्या बाळाला कवेत घेऊन तिसऱ्या मजल्यावरून खाली उडी घेतली. स्थानिक रहिवाशांनी आधीच खाली जमिनीवर गाद्या अंथरल्या होत्या, ज्यामुळे ती महिला आणि तिचे बाळ दोघेही या उडीतून सुखरूप बचावले.

दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी सदोष मनुष्यवध आणि बीएनएसच्या इतर संबंधित कलमांखाली एफआयआर दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे, लवकेश बजाज यांच्या हॉटेलला अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र (फायर एनओसी) मिळालं नव्हतं किंवा कोणतीही सुरक्षा उपाययोजना केली नव्हती. सहा खोल्यांच्या परवानगीच्या नावाखाली 25 खोल्या उघडण्यात आल्या होत्या.

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TAGGED:

नवी दिल्ली
मालवीय नगर अग्निकांड
लवकेश बजाज
भीषण आगीची घटना
DELHI MALVIYA NAGAR FIRE

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