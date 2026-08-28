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नेपाळमधील पुरामुळे दिल्ली-काठमांडू 'भारत-नेपाळ मैत्री बस सेवा' स्थगित; डीटीसीने जारी केल्या मार्गदर्शक सूचना

दिल्ली परिवहन महामंडळाने (DTC) जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, खराब हवामान आणि नेपाळमधील राष्ट्रीय महामार्ग पूर्णपणे बंद पडल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

India Nepal Friendship Bus Service suspended
भारत-नेपाळ मैत्री बस सेवा' स्थगित (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2026 at 3:49 PM IST

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नवी दिल्ली: नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण पुरामुळे आणि अचानक आलेल्या महापुरामुळे (flash floods) भारत आणि नेपाळ दरम्यान चालणारी आंतरराष्ट्रीय बस सेवा 'भारत-नेपाळ मैत्री बस सेवा' (Indo-Nepal Friendship Bus Service) यांच्या आगामी फेऱ्या खबरदारीचा उपाय म्हणून स्थगित करण्यात आल्या आहेत. दिल्ली परिवहन महामंडळाने (DTC) जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, खराब हवामान आणि नेपाळमधील राष्ट्रीय महामार्ग पूर्णपणे बंद पडल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

नेपाळमध्ये पुरामुळे मोठी हानी; रस्ते वाहतूक ठप्प : अधिकृत आदेशानुसार, 26 ऑगस्ट रोजी नेपाळमध्ये भीषण महापूर आला, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. यात शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण बेपत्ता आहेत. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नेपाळच्या राष्ट्रीय महामार्गांवरील रस्ते वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे, ज्यामुळे बसचे सुरक्षित संचालन करणे अशक्य झाले आहे.

कोणत्या फेऱ्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत? : दिल्ली गेट येथील डॉ. आंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनलवरून दिल्ली परिवहन महामंडळाद्वारे (DTC) चालवल्या जाणाऱ्या 'भारत-नेपाळ मैत्री बस सेवे'च्या फेऱ्या तात्पुरत्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन या फेऱ्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिस्थिती पूर्ववत झाल्यानंतरच सेवा पुन्हा सुरू केली जाईल.

  • 28 ऑगस्ट 2026: दिल्ली ते काठमांडू डीटीसी बस फेरी.
  • 28 ऑगस्ट 2026: काठमांडू ते दिल्ली डीटीसी बस फेरी.
  • 29 ऑगस्ट 2026: दिल्ली ते काठमांडू नियोजित नेपाळी बस फेरी.

'भारत-नेपाळ मैत्री बस सेवे'बाबत महत्त्वाची माहिती आणि नियम : दिल्ली-काठमांडू मार्गावर चालणारी बस ही वातानुकूलित (A/C) लक्झरी कोच आहे. प्रवाशांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी आरामदायी 2x2 आसनव्यवस्था, पाय ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा (लेग-रूम), मोफत वाय-फाय आणि सुरक्षिततेसाठी जीपीएस (GPS) ट्रॅकिंग यांसारख्या आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. प्रवाशांची सुरक्षितता आणि प्रवासाचा सुखद अनुभव सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक बसवर प्रशिक्षित चालक आणि वाहक तैनात केले जातात.

शासकीय फोटो ओळखपत्र अनिवार्य : प्रवासासाठी प्रवाशांना सरकारद्वारे जारी केलेले वैध फोटो ओळखपत्र (उदा. पासपोर्ट किंवा मतदार ओळखपत्र) सादर करणे आवश्यक आहे. परदेशी नागरिकांकडे वैध पासपोर्ट आणि भारत व नेपाळसाठी वैध व्हिसा असणे आवश्यक आहे. सर्व प्रवाशांनी बस सुटण्याच्या नियोजित वेळेच्या किमान एक तास आधी 'डॉ. आंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल' येथे उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रौढ प्रवाशाला 25 किलोपर्यंत वजन असलेली (आणि जास्तीत जास्त 29 इंच लांबीची) एक सुटकेस व एक लहान हँडबॅग सोबत नेण्याची परवानगी आहे.

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TAGGED:

DELHI KATHMANDU
DELHI NEPAL BUS SERVICE STOPPED
EFFECTS OF NEPAL CLOUD BURST
दिल्ली भारत नेपाळ मैत्री बस सेवा
INDO NEPAL FRIENDSHIP BUS SERVICE

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