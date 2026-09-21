दिल्लीतील सदर बाजार परिसरात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, 56 वर्षीय आरोपीला अटक
या प्रकरणी पोलिसांनी 56 वर्षीय आरोपी मकसूद याला अटक केली असून न्यायालयानं त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
Published : September 21, 2026 at 2:40 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीतील सदर बाजार परिसरात एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचं गंभीर प्रकरण समोर आलं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी 56 वर्षीय आरोपी मकसूद याला अटक केली असून न्यायालयानं त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपीनं मुलीला एका दुकानात डांबून तिचे हातपाय बांधले आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच, सदर बाजार पोलीस ठाण्याचे पथक आणि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले असून त्यांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला.
अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार : उत्तर जिल्हा डीसीपी निहारिका भट्ट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 16 सप्टेंबरच्या रात्री एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची माहिती पोलिसांना पीसीआर कॉलद्वारे मिळाली. ही माहिती मिळताच, सदर बाजार पोलीस ठाण्याचे पथक, सदर बाजार एसीपी आणि महिला पोलीस ठाण्याच्या पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. हे प्रकरण गंभीर मानून पोलिसांनी तत्काळ कारवाई सुरू केली. पोलिसांच्या तपासात असं उघड झालं की, अल्पवयीन विद्यार्थिनी 16 सप्टेंबर रोजी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास स्टेशनरी खरेदी करण्यासाठी घरातून बाहेर पडली होती. याच दरम्यान, आरोपीनं तिला परिसरातील एका शिंप्याच्या दुकानात फसवून नेलं. त्यानंतर आरोपीनं अल्पवयीन मुलीला दुकानात डांबून ठेवलं आणि नंतर तिच्यावर अत्याचार केला, असा आरोप आहे.
आरोपीला न्यायालयीन कोठडी : पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीनं तिला बाहेर जाण्यापासून रोखण्यासाठी तिचे हातपाय बांधले होते. या घटनेनंतर पोलीस पथकाने तत्काळ कारवाई केली. डीसीपी निहारिका भट्ट यांनी सांगितलं की, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, उत्तर जिल्ह्यातील महिला पोलीस ठाण्यात संबंधित कायदेशीर कलमांनुसार एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपीची ओळख मकसूद अशी पटवली आहे. तसंच तातडीनं कारवाई करत, आरोपीला त्याच दिवशी अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. आरोपीला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
पोलिसांकडून प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू : पुढं पोलिसांनी सांगितलं की, तपासात सर्व संबंधित बाबींचा विचार केला जात आहे. या प्रकरणात एक अल्पवयीन पीडित मुलगी असल्यानं हे प्रकरण संवेदनशीलतेनं हाताळण्यात आलं. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तसचं महिला पोलीस ठाणे आणि जिल्हा पोलीस पथकांनी कोणताही विलंब न करता कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असून, पोलीस या घटनेशी संबंधित इतर बाबींचाही तपास करत आहेत.
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