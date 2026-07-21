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सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयातून मेदांतामध्ये हलवण्याचे आदेश

सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी एकल खंडपीठाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं.

Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 5:24 PM IST

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नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतरमंतरवर जवळपास वीस दिवसांपासून उपोषणावर असलेल्या सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयातून मेदांता रुग्णालयात हलवण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं दिले आहेत. सरन्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं हा आदेश दिला. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, सरकारला केवळ सोनम वांगचुक यांच्या आरोग्याची चिंता असून त्यांच्या जीवाला धोका नाही. नागरिकांच्या आंदोलनाच्या हक्काचा अर्थ आत्महत्या असा होत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

दरम्यान, सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी एकल खंडपीठाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. 19 जुलै रोजी न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल खंडपीठानं गीतांजली यांच्या याचिकेवर कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. गीतांजली यांच्या याचिकेवर कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार देताना, एकल खंडपीठानं केंद्र सरकारला सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

एकल खंडपीठासमोरील सुनावणीदरम्यान गीतांजली यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी सांगितलं होतं की, सोनम वांगचुक यांना त्यांच्या पसंतीच्या रुग्णालयात आणि डॉक्टरांकडून उपचार घेण्याचा अधिकार आहे. त्यावर न्यायालयानं विचारलं की, तुम्ही सरकारी डॉक्टरांवर शंका का घेत आहेत? यावर सिबल यांनी उत्तर दिलं होतं की, "मी सरकारी डॉक्टरांवर शंका घेत नाही. माझी फक्त एवढीच इच्छा आहे की सोनम वांगचुक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या पसंतीच्या रुग्णालयात आणि डॉक्टरांकडे पाठवले जावे."

याचबरोबर, कपिल सिबल यांनी असंही सांगितलं होतं की, सोनम वांगचुक यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. त्यांच्या पत्नीला आणि कुटुंबीयांना त्यांना भेटण्याची परवानगीही दिली जात नाही आणि त्यांना वाट पाहायला लावले जात आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी म्हटलं होतं की, जीव वाचवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. जर सोनम वांगचुक यांना काही झाले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. तसंच चेतन शर्मा यांनी निदर्शनास आणून दिलं की, राष्ट्रपती आणि इतर प्रमुख व्यक्ती उपचारासाठी एम्स आणि सफदरजंग इथं जातात.

सुनावणीदरम्यान, घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या एम्सच्या एका डॉक्टरनं सांगितलं की, ते आमच्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. हा केवळ विश्वासाचाच प्रश्न आहे. त्यानंतर सिबल यांनी विचारलं की, तिथं पोलीस कर्मचारी काय करत होता, त्याचा रक्तदाब वाढला होता का, किंवा तो रुग्णावर उपचार करत होता का? त्यावर चेतन शर्मा यांनी सांगितलं की, हे चुकीचे आहे आणि तिथं कोणताही पोलीस उपस्थित नव्हता. सुनावणीदरम्यान, गीतांजली म्हणाल्या की, त्यांना पोटॅशियमच्या पातळीबद्दल दुसरे मत हवं होतं, परंतु ते नाकारण्यात आलं. त्यानंतर त्यांनी नमुना मागितला, जो 12 तासांनंतर देण्यात आला. जेव्हा ते प्रयोगशाळेत गेले, तेव्हा त्या सर्व बंद होत्या. त्यावर चेतन शर्मा म्हणाले की हे न्यायालय आहे, आंदोलनाचे ठिकाण नाही.

गीतांजली यांनी सफदरजंग रुग्णालयातून सोनम वांगचुक यांची तत्काळ डिस्चार्ज करण्याची किंवा त्यांना दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. गीतांजली यांनी आरोप केला की, सोनम वांगचुक यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यात आले असून, त्यांना त्याच्या कुटुंबापासून, वकिलांपासून आणि वैयक्तिक डॉक्टरांपासून वेगळे ठेवण्यात आलं आहे. याचिकेत म्हटलं आहे की, 18 जुलै रोजी सकाळी दिल्ली पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना त्यांच्या संमतीशिवाय जंतर मंतर येथून ताब्यात घेऊन सफदरजंग रुग्णालयात नेलं.

याचिकेत म्हटलं होतं की, त्यांच्याविरुद्ध कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल न करता किंवा अटकेचा किंवा प्रतिबंधात्मक कारवाईचा न्यायालयाचा आदेश नसताना सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात सतत डांबून ठेवणे बेकायदेशीर आहे. केवळ शांततापूर्ण आंदोलनांपासून त्यांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी, वैद्यकीय उपचारांच्या नावाखाली त्यांना ताब्यात ठेवण्यात आलं आहे. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की, दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या नावाखाली कारवाई केली, ज्यामध्ये सोनम वांगचुक यांच्या आरोग्यावर सतत देखरेख ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

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TAGGED:

नवी दिल्ली
सोनम वांगचुक
सफदरजंग रुग्णालय
मेदांता रुग्णालय
SONAM WANGCHUK

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