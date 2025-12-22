ETV Bharat / bharat

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण : सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना दिल्ली उच्च न्यायालयानं बजावली नोटीस, ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी

याप्रकरणी उच्च न्यायालयानं पुढील सुनावणी 12 मार्च 2026 रोजी ठेवली आहे.

Delhi HC issues notice to Sonia, Rahul Gandhi on ED plea in National Herald case
सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना दिल्ली उच्च न्यायालयानं बजावली नोटीस (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 22, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली : सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध नॅशनल हेराल्डशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीनं दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या ईडीच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयानं नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयानं पुढील सुनावणी 12 मार्च 2026 रोजी ठेवली आहे. दरम्यान, 16 डिसेंबर रोजी राऊस अव्हेन्यू कोर्टानं सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला होता.

राऊस अव्हेन्यू कोर्टानं म्हटलं होतं की, खाजगी तक्रारीच्या आधारे ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेतली जाऊ शकत नाही. ईडीनं या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. ट्रायल कोर्टाच्या सुनावणीदरम्यान, ईडीनं सांगितलं होतं की, ज्या लोकांनी काँग्रेस पक्षाला देणगी दिली. त्यांच्यासोबत फसवणूक झाली. देणगी देणाऱ्यांपैकी काहींना तिकिटं देण्यात आली. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) वर गांधी कुटुंबाचं कोणतंही नियंत्रण नाही, या युक्तिवादाला एएसजी एसव्ही राजू यांनी विरोध केला होता. त्यांनी सांगितलं की, असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड मूळ नॅशनल हेराल्डची प्रकाशक होती.

या प्रकरणात राहुल गांधी यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील आर. एस. चीमा यांनी सांगितलं होतं की, काँग्रेसनं एजेएल विकण्याचा प्रयत्न केला नाही तर स्वातंत्र्य चळवळीचा भाग असल्यानं संघटना टिकवून ठेवायची होती. ईडी एजेएलचा मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन का तयार करत नाही? असा प्रश्न आर. एस. चीमा यांनी केला. एजेएलची स्थापना 1937 मध्ये जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, रफी अहमद किडवाई आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनी केली होती. आर. एस. चीमा यांनी असा युक्तिवाद केला की, एजेएलच्या मेमोरँडम ऑफ असोसिएशनमध्ये म्हटलं आहे की, त्यांची सर्व धोरणं काँग्रेसची असतील.

ईडीनं एक आश्चर्यकारक आणि अनपेक्षित खटला तयार केला आहे, असा युक्तिवाद सोनिया गांधी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला होता. हा मनी लाँड्रिंगचा खटला होता, ज्यामध्ये मालमत्तेचा कोणताही उल्लेख नव्हता. तसंच असोसिएटेड जनरल लिमिटेडला कर्जमुक्त करण्यासाठी यंग इंडियननं सर्व पावलं उचलली. प्रत्येक कंपनी कर्जमुक्त करण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलते. तर ईडीनं वर्षानुवर्षे काहीही केलं नाही आणि वैयक्तिक तक्रारीच्या आधारे कारवाई सुरू केली, असंही अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले होते.

दरम्यान, 2 मे रोजी न्यायालयानं या प्रकरणातील सात आरोपींना नोटीस बजावली होती, ज्यात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा समावेश होता. 15 एप्रिल रोजी ईडीनं न्यायालयात फिर्यादी तक्रार दाखल केली होता. या प्रकरणात ईडीने काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि सॅम पित्रोदा यांना आरोपी बनवलं आहे. ईडीनं मनी लाँड्रिंग कायद्याच्या कलम 44 आणि 45 अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती.

