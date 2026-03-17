एपस्टाईन प्रकरणी हरदीप पुरींच्या मुलीशी संबंधित कंटेंट हटवण्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांची कन्या हिमयानी पुरी यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयानं नोटीस बजावली आहे.
Published : March 17, 2026 at 2:27 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांची कन्या हिमयानी पुरी यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयानं नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, हिमयानी पुरी यांच्याकडून काल (दि.16) दिल्ली उच्च न्यायालयात अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे आंतरराष्ट्रीय रॅकेट चालवल्याचा आरोप असलेल्या जेफ्री एपस्टाईनशी संबधित त्यांचं नाव असलेला मजकूर काढून टाकण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती मणी पुष्कर्ण यांच्या खंडपीठानं जेफ्री एपस्टाईन याच्याशी संबंधीत हिमयानी पुरी यांचा भारतात प्रकाशित झालेला कंटेंट हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
कंटेंटवर जगभर बंदी घालण्याची मागणी : सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी हिमायनी पुरी यांच्या वतीनं युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, त्या कंटेंटमध्ये काहीही तथ्य नसतानाही तो याचिकाकर्त्याच्या प्रतिष्ठेची बदनामी करत आहे. त्यांनी अशा कंटेंटवर जगभर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, मेटाचे प्रतिनिधित्व करणारे अरविंद दातार यांनी न्यायालयाला त्या कंटेंटवर जगभर बंदी घालण्याचा आदेश न देण्याची विनंती केली. दरम्यान, जगभर बंदी घालण्याची मागणी करणारी एक याचिका उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे.
Delhi HC directs removal of social media content linking Union Minister Hardeep Singh Puri's daughter to Jeffrey Epstein within 24 hours.
Delhi HC restrains social media users from publishing, disseminating content linking Hardeep Singh Puri's daughter to Jeffrey Epstein.
अमेरिकेत याचिका दाखल करू शकतात : भारत जगभरातील कंटेंट ब्लॉक करू शकत नाही. इंग्लंडसुद्धा करू शकत नाही. दरम्यान, ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी म्हणाले की, "कायद्यानुसार जर भारतीय कम्प्युटरवरून मजकूर अपलोड केला गेला, तर तो जगभरात ब्लॉक केला जाऊ शकतो." त्यावेळी अरविंद दातार म्हणाले की, "जर अपलोड करणाऱ्यानं ते काढले, तर ते संपूर्ण जगातून काढून टाकलं जाईल. तसंच, इतर उच्च न्यायालये देखील भारतातच हे थांबवलं पाहिजे असाच आदेश देत आहेत," असं अरविंद दातार यांनी सांगितलं. सुनावणीदरम्यान, गूगलचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलानंही याला सहमती दर्शवली. अरविंद दातार यांनी सांगितलं की, "हिमयानी पुरी अमेरिकन नागरिक आहेत आणि त्या जगभरात बंदी घालण्यासाठी अमेरिकेत याचिका दाखल करू शकतात." त्यानंतर न्यायालयानं जेफ्री एपस्टाईन याच्याशी संबंधीत हिमयानी पुरी यांचा भारतात प्रकाशित झालेला कंटेंट हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
10 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी : दरम्यान, हिमानी पुरी यांनी या याचिकेद्वारे आपल्या प्रतिष्ठेची बदनामी झाल्याबद्दल 10 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. तसंच त्यांनी म्हटलं आहे की, 22 फेब्रुवारीपासून जगभरातील विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर आणि इतर सोशल मीडिया वाहिन्यांवर त्यांचं नाव जेफ्री एपस्टाईनशी जोडलं गेलं आहे. याशिवाय, एक्स, गुगल, मेटा आणि लिंक्डइन सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बदनामीकारक सामग्री पोस्ट करण्यात आली आहे, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.
