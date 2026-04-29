दिल्लीत 13 मजली इमारतीला भीषण; अनेकजण अडकल्याची भीती

दिल्लीत 13 मजली भीषण आगीत अनेक लोक अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अग्निशमन दलाकडून आग विझविण्याचं काम सुरू आहे.

13 मजली इमारतीला लागलेली आग (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 29, 2026 at 10:09 AM IST

Updated : April 29, 2026 at 10:54 AM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली/गाझियाबाद- इंदिरापुरम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या 'गौर ग्रीन ॲव्हेन्यू सोसायटी'मध्ये अचानक भीषण आग लागली. या आगीची सुरुवात आठव्या मजल्यावर झाली. अल्पावधीतच आगीची तीव्रता वेगानं वाढल्यानंतर तिनं रौद्र रूप धारण केलं. या सोसायटी संकुलात एकूण 13 मजले आहेत.

आगीचा भडका उडल्यामुळे परिसरात भीती आणि गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं. खबरदारीचा उपाय म्हणून आग लागताच सोसायटीचा वीजपुरवठा तात्काळ खंडित करण्यात आला. त्यानंतर सोसायटीमधील लिफ्ट्स बंद करून धोका टाळण्यात आला. वरच्या मजल्यांवर अडकलेल्या रहिवाशांनी हताश होऊन आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केली. परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून सोसायटी व्यवस्थापनानं अडकलेल्या रहिवाशांना बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली. घटनास्थळी अग्निशमन दलाला पाचारण केलं. सध्या अग्निशमन दलाचे एक पथक घटनास्थळी उपस्थित आहेत. मदत आणि बचाव कार्य जोमानं सुरू आहे. मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल यांच्या माहितीनुसार, अग्निशमन दलाचे पथक आग विझवण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न सुरू आहेत. ही आग लवकरच नियंत्रणात येईल, अशी अपेक्षा आहे.

आगीचे भयावह दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)

मिळालेल्या माहितीनुसार, टोलेजंग मजल्यावरून बचावकार्याचे काम करण्यात हायड्रॉलिक प्लॅटफॉर्मनं सुसज्ज असलेली अग्निशमन गाडी अधिक उपयुक्त ठरते. अशी अग्नीशमन दलाची गाडी घटनास्थळी साधारणपणे अर्ध्या तासानंतर पोहोचली. गाझियाबाद अग्निशमन दलाकडं स्वतःचा हायड्रॉलिक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशी गाडी नोएडा येथून मागवावी लागली. घटनास्थळी सर्वप्रथम पोहोचलेली अग्निशमन गाडी आठव्या मजल्यापर्यंत पाणी पोहोचवू शकली नाही. त्यामुळे आग विझवण्याच्या कामाला उशीर झाला.

आगीची घटनास्थळावरून घेतलेली माहिती (Source- ETV Bharat Reporter)

10 फ्लॅट्स जळून खाक- अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांसोबतच, स्थानिक समितीचे सदस्य त्यांना शेजारच्या इमारतींमधील रहिवाशांनी आग विझवण्याच्या कामात मदत केली. लोकांनी जवळच्याच एका इमारतीवर चढून, नळांच्या पाईप्समधून पाण्याचे फवारे सोडून आग नियंत्रणात आणण्याचं प्रयत्न सुरू केले. या आगीत साधारणपणे 10 फ्लॅट्स जळून खाक झाले आहेत. अग्निशमन दलासोबतच, आरोग्य विभागाचे एक पथकही घटनास्थळी दाखल झालं आहे.

