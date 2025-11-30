ETV Bharat / bharat

चार मजली इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीत चार जणांचा मृत्यू, केमिकलमुळे आग लागल्याचा अंदाज

दिल्लीत शनिवारी रात्री सात वाजता लागलेल्या इमारतीला लागलेल्या आगीत चार जणांचा मृत्यू झाला. पादत्राणांच्या दुकानाला लागलेली आग पसरून संपूर्ण इमारतीत पसरल्यानं ही दुर्घटना घडली.

Delhi fire news
दिल्ली आग दुर्घटना (Source- ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 30, 2025 at 7:56 AM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली- देशाच्या राजधानीतील तिगडी एक्स्टेंशनच्या भागात असलेल्या चार मजली इमारतीला भीषण आग लागून चार जणांचा मृत्यू झाला. तर एक जण गंभीर जखमी आहे. जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दुर्घटनेची माहिती मिळताच अग्नीशमन दलानं आग वेळीच नियंत्रणात आली. पोलिसांनी चारही जणांचे मृतदेह शवविच्छेदन करण्याकरिता शवागृहात सुरक्षित ठेवले आहेत.

अग्नीशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी रात्री सात वाजण्याच्या सुमाराला आग लागल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर घटनास्थळी पोहोचलेल्या अग्नीशमन दलाच्या पाच गाड्यांनी बचाव मोहिम सुरू केली. इमारतीमध्ये अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढून रुग्णालयात पाठविण्यात आलं. डॉक्टरांनी चार जणांना मृत घोषित केलं. तर एकावर उपचार सुरू आहेत.

चार मजली इमारतीला भीषण आग (Source- ETV Bharat Reporter)

प्राथमिक माहितीनुसार इमारतीच्या तळमजल्यावर पादत्राणांचे दुकान आहे. तसेच केमिकलचे काम केले जात होते. त्यामुळे आग लागून त्याचं भीषण आगीत रुपांतर झाले. पेटलेल्या ज्वालानंतर संपूर्ण चार मजली इमारतीला भीषण आग लागली. आग लागल्यानंतर परिसरात भीतीचं वातावरण झालं. इमारतीमधून धुराचे लोट येत असताना काही लोक मदतीसाठी किंचाळत होते. उपस्थित असलेल्या लोकांनी अग्नीशमन दलाच्या जवानांच्या मदतीनं आगीतून अडकलेल्या लोकांना काढण्याचे प्रयत्न केले. आगीचं नेमकं कारण अध्याप समोर आलेलं नाही. घटनास्थळावरील तपास आणि फॉरेन्सिक निरीक्षणानंतर आगीचं कारण समोर येणार आहे.

  • प्रत्यक्षदर्शी सचिन आणि त्याच्या मित्राच्या माहितीनुसार आगी खूप वेगानं पसरत गेली होती. पाणी टाकून आग विझविण्याचे प्रयत्न केले. आगीत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढले. मात्र, तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता.

