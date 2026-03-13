जन्मानंतर अवघ्या 40 मिनिटांत नवजात बाळावर यशस्वी हृदय शस्त्रक्रिया; 'गोल्डन अवर’मध्ये डॉक्टरांनी केला चमत्कार
डॉक्टरांनी 'गोल्डन अवर'मध्ये 'एओर्टिक व्हॉल्व्होटोमी' शस्त्रक्रिया करून एका नवजात बालकाचा जीव वाचवला. सर्जरीनंतर डॉक्टरांनी सांगितलं की, 'त्यांच्या आजवरच्या अनुभवातील सर्वात आव्हानात्मक प्रकरणांपैकी हे एक होतं'.
Published : March 13, 2026 at 12:07 PM IST
नवी दिल्ली: जन्मतः गंभीर हृदयविकार असलेल्या एका नवजात बाळाचे प्राण डॉक्टरांनी जन्मानंतर अवघ्या 40 मिनिटांत यशस्वी हृदय शस्त्रक्रिया करून वाचवले. ही जटिल शस्त्रक्रिया नवी दिल्लीतील फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल' (Fortis Escorts Heart Institute) मध्ये करण्यात आली. डॉक्टरांच्या मते, त्यांच्या समोर आलेल्या सर्वात आव्हानात्मक फीटल कार्डियक प्रकरणांपैकी हे एक होते.
बाळाला काय समस्या होती? : वास्तविक, गरोदरपणाच्या 30 व्या आठवड्यात संबंधित मुलाच्या पालकांनी तपासणीसाठी एका रुग्णालयाला भेट दिली होती. गर्भाची अल्ट्रासाऊंड तपासणी केली असता, जन्माला न आलेल्या त्या बाळाच्या हृदयातील एक वाल्व अत्यंत अरुंद असल्याचं आढळलं. तसेच हृदयाचे स्नायू कमकुवत असल्याचं आणि हृदयाभोवती द्रव साचत असल्याचंही दिसून आलं. ही स्थिती बाळासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकली असती.
जन्मानंतर लगेच उपचार सुरू : ही गंभीर स्थिती लक्षात घेऊन 'फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल'मधील बालहृदयरोग तज्ज्ञांच्या (Pediatric Cardiology) टीमनं उपचारांची एक सर्वसमावेशक योजना आधीच तयार करून ठेवली होती. बाळाच्या जन्मानंतर तत्काळ उपचारांना सुरुवात केली जाईल, असा निर्णय डॉक्टरांनी घेतला होता.
गर्भधारणेच्या 31 व्या आठवड्यात, दुसऱ्या एका रुग्णालयात शस्त्रक्रियेद्वारे (सीझरियन सेक्शन) बाळाचा जन्म झाला. बाळाच्या जन्माच्या अगदी पहिल्या क्षणापासूनच प्रसूतीतज्ज्ञ, बालहृदयरोग तज्ज्ञ, नवजात शिशु तज्ज्ञ (Neonatologists), भूलतज्ज्ञ, परिचारिका, तंत्रज्ञ आणि रुग्णवाहिका कर्मचारी अशी मोठी टीम पूर्ण तयारीत उपस्थित होती.
15 मिनिटांत सर्जरी सुरू : बाळाच्या जन्मानंतर अवघ्या 15 मिनिटांनी, डॉक्टरांनी बाळाला ट्यूब घालून स्थिर केलं आणि त्यानंतरच्या प्रक्रिया सुरू केल्या. अत्याधुनिक अल्ट्रासाऊंड-मार्गदर्शित वॅस्क्युलर अॅक्सेस तंत्रज्ञानाचा वापर करून, डॉक्टरांनी रक्तवाहिन्यांपर्यंत अचूक प्रवेश स्थापित केला.
40 मिनिटांत पूर्ण झाली शस्त्रक्रिया : जन्मानंतर अवघ्या 40 मिनिटांत डॉक्टरांनी ‘बॅलून एओर्टिक वॉल्वोटॉमी’ ही प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. ही मिनिमली इनवेसिव्ह (कमी जखम करणारी) प्रक्रिया असून ती अरुंद झालेला एओर्टिक वाल्व उघडण्यासाठी वापरली जाते. डॉक्टरांच्या या वेगवान आणि अचूक उपचारामुळे नवजात बाळाचे प्राण वाचले, असं रुग्णालयानं सांगितलं.
सर्जरीनंतर लगेच दिसला परिणाम : शस्त्रक्रियेनंतर करण्यात आलेल्या इकोकार्डियोग्राफी तपासणीत बाळाचा एओर्टिक वाल्व आता व्यवस्थित उघडत असल्याचं आढळलं. तसेच हृदयाची कार्यक्षमताही हळूहळू सामान्य होऊ लागल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. डॉक्टरांच्या मते, जन्मानंतरच्या अत्यंत महत्त्वाच्या 'गोल्डन अवर'मध्ये तत्काळ उपचार सुरू केल्यामुळेच बाळाचा जीव वाचवणं शक्य झालं.
प्रकृती सुधारल्यानंतर मिळाली रुग्णालयातून सुट्टी : वेळेआधी जन्मलेल्या या नवजात बाळाला काही काळ निओनेटल नर्सरीत ठेवण्यात आलं. त्या काळात त्याचं वजन वाढवणं आणि पूर्णपणे बरं होण्यासाठी विशेष काळजी घेण्यात आली. विविध विभागांमधील उत्तम समन्वय आणि सातत्यपूर्ण वैद्यकीय देखरेखीमुळे बाळाची प्रकृती हळूहळू सुधारत गेली. शेवटी गुरुवारी (12 मार्च) बाळाची प्रकृती पूर्णपणे स्थिर झाल्यानंतर त्याला रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली.
डॉक्टर काय म्हणाले? : पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी तज्ज्ञ डॉ. नीरज अवस्थी यांनी सांगितलं की, ही त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात आव्हानात्मक फीटल कार्डियक केसपैकी एक होती. बाळाचा हार्ट वाल्व अत्यंत अरुंद होता, हृदयाच्या स्नायूंना नुकसान झालं होतं आणि शरीरात द्रव साचण्याची समस्या देखील होती.
त्यांच्या मते, वेळेत केलेली नियोजनबद्ध तयारी, त्वरित कृती आणि मल्टी-डिसिप्लिनरी वैद्यकीय टीममधील उत्कृष्ट समन्वय हीच या यशाची मुख्य कारणं ठरली. जन्मानंतरच्या 'गोल्डन अवर'मध्ये उपचार सुरू केल्यामुळे बाळाच्या हृदयाची कार्यक्षमता पूर्ववत करणं शक्य झालं.