दिल्ली सीमाशुल्क विभागाकडून मोठी कारवाई, 515 कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ नष्ट
दिल्ली सीमाशुल्क उच्चस्तरीय अमली पदार्थ विल्हेवाट समितीनं अंदाजे 515 कोटी रुपये किमतीचे 165 किलोग्रॅम जप्त केलेले एनडीपीएस पदार्थ नष्ट केले.
Published : October 8, 2026 at 7:35 PM IST
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सीमाशुल्क विभागानं एक मोठी कारवाई केली आहे. विहित वैधानिक प्रक्रिया आणि सुरक्षा मानकांचे पालन करून दिल्ली सीमाशुल्क उच्चस्तरीय अमली पदार्थ विल्हेवाट समितीनं अंदाजे 515 कोटी रुपये किमतीचे 165 किलोग्रॅम जप्त केलेले एनडीपीएस पदार्थ नष्ट केले.
सीमाशुल्क विभागानं दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, अमली पदार्थांच्या या मोठ्या साठ्यामध्ये प्रामुख्यानं दोन प्रकारच्या प्रतिबंधित वस्तूंचा समावेश होता. ज्यामध्ये हायड्रोपोनिक गांजा आणि कोकेन होतं. जवळपास 140 किलोग्रॅम हायड्रोपोनिक गांजा, ज्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारात अंदाजे 140 कोटी रुपये किंमत आहे आणि 25 किलोग्रॅम कोकेन, ज्याची किंमत अंदाजे 175 कोटी रुपये आहे. अशाप्रकारे, एकूण अंदाजे 515 कोटी रुपये किमतीचे अवैध आणि धोकादायक अमली पदार्थ जाळून पूर्णपणे नष्ट करण्यात आले, जेणेकरून ते पुन्हा कधीही बाजारात पोहोचू शकणार नाही.
अमली पदार्थ पूर्णपणे नष्ट करण्याची प्रक्रिया सीमाशुल्क आयुक्त (विमानतळ आणि सामान्य) अरविंद सारन यांच्या देखरेखीखाली पार पडली. या प्रक्रियेवर देखरेख करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी अतिरिक्त सीमाशुल्क आयुक्त (विल्हेवाट) शंकर प्रसाद शर्मा होते. सहआयुक्त नितीशा वर्मा यांच्यासह समितीचं इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. सर्व पर्यावरणीय आणि सुरक्षा नियमांचे पालन करून हा धोकादायक माल पूर्णपणे नष्ट केला जाईल, याची अधिकाऱ्यांनी खात्री केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केवळ इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील तपास यंत्रणांनी एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत मोठी कारवाई केली होती. या कालावधीत एकूण 89 वेळा अमली पदार्थ जप्त करण्याची नोंद झाली होती. तस्करांकडून अंदाजे 611 किलोग्रॅम अमली पदार्थ (ज्यात हायड्रोपोनिक गांजा, हेरॉईन आणि कोकेन यांचा समावेश आहे) जप्त करण्यात आले. या अवैध व्यापारात सामील असलेल्या एकूण 109 कुख्यात तस्करांना अटक करण्यात आली आहे.
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