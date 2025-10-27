ETV Bharat / bharat

लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या यूपीएससी विद्यार्थ्याची तरुणीकडून हत्या; गुन्ह्यामागील धक्कादायक कारण आलं समोर

यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याची त्याच्यासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या तरुणीनं दोघांच्या मदतीनं हत्या केली. दिल्ली पोलिसांनी तीन जणांना अटक केली आहे.

UPSC aspirant murder case
यूपीएससी विद्यार्थ्याची तरुणीकडून हत्या (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 27, 2025 at 4:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या हत्येप्रकरणी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केली आहे. हे सर्व आरोपी उत्तर प्रदेशातील मुरादाबादचे रहिवासी आहेत. अटक केलेल्या व्यक्तींची ओळख अमृता चौहान (२१), सुमित कश्यप (२७) आणि संदीप कुमार (२९) अशी झाली आहे.

उत्तर जिल्हा पोलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजा बांठिया यांनी सांगितलं की, पोलीस पथकानं हे गुंतागुंतीचे प्रकरण उलगडण्यात जलद आणि यशस्वीरित्या काम केले. त्यांनी असेही सांगितलं की, अटक केलेल्या आरोपींकडून मृताच्या काही वैयक्तिक वस्तू आणि आरोपींचे दोन मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले आहेत.

गुन्ह्याची माहिती देताना पोलीस (Source- ETV Bharat)

आरोपींपर्यंत पोलीस असे पोहोचले- यूपीएससी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या रामकेश मीना नावाच्या विद्यार्थ्याचा मृतदेह परिसरात आढळल्यानं हे प्रकरण उघडकीस आले, असे डीसीपींनी स्पष्ट केले. राजधानी दिल्लीत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षा हा एक संवेदनशील मुद्दा असल्यानं पोलिसांनी या हायप्रोफाइल प्रकरणाकडं गांभीर्यानं पाहण्यास सुरुवात केली. तिमारपूर पोलीस ठाण्याच्या पथकानं तांत्रिक आणि मानवी बुद्धिमत्तेचा वापर करून तपास केला. पोलिसांना प्राथमिक तपासात अनेक धागे-दोरे मिळाले. त्यानंतर पोलीस हे मुरादाबादमधील तीन संशयित रहिवाशांपर्यंत पोहोचले. आरोपींची ओळख पटवल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून तिघांनाही अटक केली.

आरोपींना न्यायालयात हजर करण्याची प्रक्रिया सुरू- चौकशीदरम्यान आरोपींनी गुन्हा कबूल केला आहे. हत्येमागील हेतू आणि गुन्हा करण्यासाठी वापरण्यात आलेली पद्धत शोधण्यासाठी पोलीस सखोल तपास करत आहेत. तसेच हत्येचं नेमकं कारण काय, याचा तपास करत असल्याची माहिती डीसीपी राजा बांठिया यांनी केली. तिघेही गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे भक्कम पुरावे पोलिसांना मिळाले आहेत. तिन्ही आरोपींना न्यायालयात हजर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

खून कसा झाला?अमृता आणि मृत मीनाहे मे २०२५ पासून लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. मात्र, तरुणानं तिचे अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याची माहिती मिळताच अमृतानं रेकॉर्डिंग डिलीट करण्या सांगितलं. मात्र, तरुणानं नकार दिला. त्यानंतर तिनं एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यपला ही बाब सांगितलं. त्यानं संदीप कुमारसोबत तरुणाची कट रचून हत्या केल्याचा आरोप आहे. ५ ते ६ ऑक्टोबरच्या रात्री तिघांनी मिळून मीनाचा गळा दाबून मारहाण केली. त्याचा आगीत मृत्यू झाल्याचं भासविण्याकरिता त्याच्या शरीरावर तेल, तूप आणि दारू ओतल्याचा आरोप आहे.

हेही वाचा-

TAGGED:

DELHI POLICE ARREST ACCUSED
MURDER IN GANDHI VIHAR
यूपीएससी विद्यार्थी हत्या
LIVE IN RELATIONSHIP MURDER CASE
LIVE IN RELATIONSHIP MURDER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.